РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10284 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 641 4

Соцработники в связи с коронавирусом получат доплаты в размере до 100% зарплаты, - Минсоцполитики

Соцработники в связи с коронавирусом получат доплаты в размере до 100% зарплаты, - Минсоцполитики

Министерство социальной политики Украины утвердило перечень должностей работников социальной сферы, которым предусмотрены доплаты к заработной плате в связи с распространением коронавирусной болезни Covid-19: социальный педагог/специалист по социальной работе, специалист по социальной помощи на дому, социальный работник, специалист по физической реабилитации и практический психолог/психолог.

"Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (Covid-2019)" предусмотрены дополнительные, установленным законодательством, доплаты к заработной плате сотрудникам сферы социальной защиты населения, которые непосредственно оказывают социальные услуги по месту жительства/пребывания получателя социальных услуг", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики, обнародованном в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Во исполнение закона постановлением правительства установлена доплата таким работникам в предельном размере до 100% заработной платы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нет оснований ожидать существенного роста уровня бедности в 2020 году, - Минсоцполитики

Отмечается, что персональный перечень работников, которым устанавливается соответствующая доплата определяется руководителем учреждения сферы социальной защиты, а указанная доплата осуществляется за счет и в пределах расходов местных бюджетов, предусмотренных по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств.

Автор: 

карантин (16729) помощь (7784) Министерство социальной политики (882) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
если уже решено включить станок, то можно всем обещать любые доплаты...
"да бери все - я себе ещё нарисую" (с)
показать весь комментарий
25.05.2020 16:10 Ответить
А они что работали??
показать весь комментарий
25.05.2020 16:43 Ответить
Получат как врачи, лапшу на уши от Квартала 95
показать весь комментарий
25.05.2020 19:00 Ответить
Директори цих центрів напишуть цю зарплату потрібним людям і собі особисто в карман )) От зелені дуріки....
показать весь комментарий
25.05.2020 21:02 Ответить
 
 