СБУ о СМИ в "Л/ДНР": у каждого издания куратор от ФСБ, писать о коррупции и беззаконии запрещено

Все средства массовой информации, органы государственной власти и бизнес в оккупированных Донецке и Луганске контролируются так называемым "МГБ", а соответственно ФСБ РФ. Боевики указывают журналистам о чем и как они должны писать. Контент в ОРДЛО - это несуществующие успехи "республик", сокрытие коррупции и социальных проблем.

Об этом Службе безопасности Украины рассказал один из бывших руководителей одного из пропагандистских каналов Горловки, сообщает Цензор.НЕТ.

"После бегства с оккупированной территории мужчина пришел в СБУ. Он подтвердил, что на оккупированных территориях Донбасса за каждым каналом, радио и издательством закреплен свой куратор. До недавнего времени этими процессами руководил Александр Казаков - экс-советник Захарченко, который на самом деле держал под контролем все силовые и властные структуры террористов. Ежемесячно всех руководителей СМИ и работников так называемого Министерства информации собирают на совещания, которые проводят русские. Журналистам говорят, что о реальной ситуации в республиках писать строго запрещено. Закрытие шахт, забастовки, безденежье, повальная коррупция и беззаконие - в ОРДЛО табу. Кроме того сотрудников СМИ отправляют в Ростов в Донской государственный технический университет. Там они проходят курсы повышения квалификации по ведению информационной войны внутри страны. В частности, от всех СМИ требуют постоянных сюжетов о якобы ужасной ситуации в Украине. Все материалы обязательно утверждаются в "Мининформ ДНР" кураторами из РФ", - рассказали в СБУ.

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По данным информатора, несогласных, а также людей, которые могут повредить репутации, боевики держат под наблюдением.

"Из-за постоянного прессинга из ОРДЛО массово бегут как должностные лица, так и необычные граждане. Многие из них обращаются за помощью в Службу безопасности. Сейчас все собранные украинской спецслужбой свидетельства приобщены к огромной доказательной базе об агрессивной войне против Украины и преступлениях оккупантов в "Л/ДНР"", - говорится в сообщении.