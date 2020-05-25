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КПВВ на линии разграничения переходят на летний график работы с 1 июня, - Госпогранслужба

КПВВ на линии разграничения переходят на летний график работы с 1 июня, - Госпогранслужба

Согласно распоряжению Командующего операции объединенных сил с 1 июня все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на летний график работы - с 6.00 до 20.00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госопгранслужбы.

В то же время, в связи с правительственным решением о продлении общегосударственного карантина до 22 июня, ограничения на пересечение линии разграничения в КПВВ продолжают действовать.

Пересечь линию разграничения можно только по отдельному решению командующего объединенных сил при чрезвычайных обстоятельствах гуманитарного характера. Однако, наличие важных жизненных обстоятельств и положительного решения командующего объединенных сил на пропуск, не гарантирует пересечения линии разграничения. Поскольку российские наемники блокируют такие попытки и разворачивают граждан в так называемую "серую зону".

"Просим граждан, учесть информацию об изменении режима работы КПВВ, карантинные ограничения и действия российских вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Госпогранслужба (6394) КПВВ (330)


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Сколько того лета ? Пусть "кормильцы" до зимы подождут .
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25.05.2020 16:29 Ответить
Возвращение домой - есть неприложное констиьуционное право любого гражданина Украины. Поэтому нам приодится эвакуировать своих граждан из стран с наиболее худшей санитарно - эпидемиологической обстановкой. Донбасс - это Украина, поэтому сидите б....ди там.
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25.05.2020 16:50 Ответить
Конституционное право любого гражданина Украины
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25.05.2020 16:51 Ответить
 
 