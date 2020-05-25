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В Черниговском СИЗО появились платные камеры, на очереди Харьков и Одесса, - Минюст

В Черниговском СИЗО появились платные камеры, на очереди Харьков и Одесса, - Минюст

Плату за такие услуги будут оказывать после подачи заявления и перечисления средств на счет специального фонда следственного изолятора, который будет использоваться для улучшения условий в обычных камерах: текущие ремонты помещений, замена сантехники, электрики и другие подобные улучшения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста, об этом сообщила замглавы ведомства Елена Высоцкая.

В Черниговском СИЗО стоимость платных камер составит: за 1 сутки - 500 грн; за неделю - 1600 грн; за месяц - 3500 грн.

"За эту плату заключенным будут предоставляться места в камерах с бытовыми условиями, улучшенными по сравнению с тем, что сейчас в обычных камерах. Это платные камеры с увеличенной нормой площади на одного заключенного, с отгороженной санузловой зоной и минимальным набором необходимых бытовых условий", - отметила Высоцкая.

Замглавы Минюста напомнила, что плату за такие услуги будут оказывать после подачи заявления и перечисления средств на счет специального фонда следственного изолятора, который будет использоваться для улучшения условий в обычных камерах: текущие ремонты помещений, замена сантехники, электрики и другие подобные улучшения.

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Автор: 

Минюст (1750) СИЗО (1360) Чернигов (884) Высоцкая Елена (19)


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Топ комментарии
+8
Кормушка для администрации. Я аж вижу, как за эти деньги улушают бытовые условия остальных заключённых.
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25.05.2020 16:26
+7
огласите весь список услуг: дурь, путана, корпоратив?
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25.05.2020 16:25
+5
Так, сам там сидів зі своїми колегами по цеху.
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25.05.2020 16:38
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25.05.2020 16:23 Ответить
огласите весь список услуг: дурь, путана, корпоратив?
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25.05.2020 16:25 Ответить
Покупка выходных,отпуска,курорта.
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25.05.2020 16:30 Ответить
Кормушка для администрации. Я аж вижу, как за эти деньги улушают бытовые условия остальных заключённых.
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25.05.2020 16:26 Ответить
а где-то еще есть такой...сервис? или это ноу-хау наших...
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25.05.2020 16:26 Ответить
Пабло Ескобар взагалі собі власну в'язницю збудував.
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25.05.2020 16:33 Ответить
И,шо сам в ней сидел?
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25.05.2020 16:35 Ответить
Так, сам там сидів зі своїми колегами по цеху.
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25.05.2020 16:38 Ответить
ааа...так нашим є до чого прагнути )))
нехай кожен...собі...як для себе)))) ремонтує-будує ))))
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25.05.2020 16:37 Ответить
Як то кажуть: шо позволено наркобарону - не позволено быку.
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25.05.2020 16:45 Ответить
https://censor.net/user/371210 В банановых республиках.
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25.05.2020 16:37 Ответить
т.е как бы и тут...не ноу-хау)))
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25.05.2020 16:38 Ответить
Ну чому, ти так? Клоун, ще досить молодий і волосатий брюнет.
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25.05.2020 16:36 Ответить
А выйдет оттуда дряхлым лысым стариком.
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25.05.2020 16:39 Ответить
Согласен,54 года,ещё молодой
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25.05.2020 16:41 Ответить
Чувак, он сам сказал, что ему 43 годика, и он не лох.
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25.05.2020 18:11 Ответить
3500 грн в месяц? так это не так дорого пожить с удобствами на полном пансионе.))
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25.05.2020 16:30 Ответить
Плату за такие услуги будут оказывать после подачи заявления и перечисления средств на счет специального фонда следственного изолятора, Источник: https://censor.net/n3197817

Думаю що це БРЄД - замість того щоб будувати нові тюрми як у ЄС вони в старих роблять люкс номери. Та і то прибуток буде як і завжди осідати у кишені місцевого "князька" - начальника тюрми/зони
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25.05.2020 16:30 Ответить
Отаке. Соціальна нерівність вже і по тюрмах..
Більш успішні, і грошовиті урки, і вбивці, тепер будуть мати ОФІЦІЙНО, більш комфортні умови чалення на тюрмах.
Стимул однако для молодьожі.
Цікаво, а по Світу, де ще таке є ?
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25.05.2020 16:33 Ответить
Высший класс,у кого не хватило на взятки следователю,прокурору и судьишке будут обилечены минюстом за пятизвездочные камеры со шлюхами,душем и отдельным сральником.
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25.05.2020 16:36 Ответить
А дураки стреляются.
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25.05.2020 16:37 Ответить
Олексій Гончаренко зняв відео про одеське СІЗО. Ця пам'ятка архітектури є аналогом пітерських «хрестів». Ось де справжній жах. Доречі, там в той час сидів Чорний, володар готелю, який згорів.
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25.05.2020 16:37 Ответить
На Мальдивах и ******** тоже будут??
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25.05.2020 16:38 Ответить
Будут сидеть в такой тюрьме
У Чернігівському СІЗО з'явилися платні камери, на черзі Харків і Одеса, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 1062
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25.05.2020 16:43 Ответить
Власть говорит прямым текстом: "Воруйте больше, будете сидеть, как люди!" Но лучше заплатить, еще на стадии следствия. чтобы не сидеть.
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25.05.2020 16:39 Ответить
Просто с ума сходит идиотская власть.Тот кто украл еды,чтоб выжить,будет и в тюрьме выживать,а кто вагонами лес крал-будет сидеть комфортно.
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25.05.2020 16:44 Ответить
В Черниговском СИЗО появились платные камеры/ Малюська на ровном месте нашёл золотую жилу и на глазах честно, не воруя, становится миллионером : У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу / В Киевском СИЗО заработали 4 платные камеры с улучшенными условиями размещения. / Открыли платную камеру во Львовском СИЗО, стоимость - 4 тыс. грн в месяц. Золотые еврейские мозги у главного юриста Украины из кодлана Коломойского.
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25.05.2020 16:46 Ответить
Питание входит в стоимость?
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25.05.2020 16:49 Ответить
***************!!! И почем в той камере кальян с травкой?
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25.05.2020 17:16 Ответить
..В Конча -Заспі відкривайте ..Вже пора !
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25.05.2020 17:19 Ответить
Хорошие камеры для хороших зэков,плохие для плохих.
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25.05.2020 17:50 Ответить
и оплата буде краденими грішми чи набу буде перевіряти чистоту тих грошей?...це уже просто цирк на дроті
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25.05.2020 19:00 Ответить
Сдается мне, что "платные камеры в тюрьме" станут единственным достижением ЗЕ для истории.

И будут ЗЕ помнить, как Кравчука за кравчучки и Яныка за шапки.
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25.05.2020 19:05 Ответить
Сизо - это еще не тюрьма, там сидят еще не осужденные. А вдруг подозреваемый не виновен, но уже заплатил за условия, ему вернут деньги?
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25.05.2020 19:51 Ответить
 
 