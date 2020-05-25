В Черниговском СИЗО появились платные камеры, на очереди Харьков и Одесса, - Минюст

Плату за такие услуги будут оказывать после подачи заявления и перечисления средств на счет специального фонда следственного изолятора, который будет использоваться для улучшения условий в обычных камерах: текущие ремонты помещений, замена сантехники, электрики и другие подобные улучшения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста, об этом сообщила замглавы ведомства Елена Высоцкая.

В Черниговском СИЗО стоимость платных камер составит: за 1 сутки - 500 грн; за неделю - 1600 грн; за месяц - 3500 грн.

"За эту плату заключенным будут предоставляться места в камерах с бытовыми условиями, улучшенными по сравнению с тем, что сейчас в обычных камерах. Это платные камеры с увеличенной нормой площади на одного заключенного, с отгороженной санузловой зоной и минимальным набором необходимых бытовых условий", - отметила Высоцкая.

Замглавы Минюста напомнила, что плату за такие услуги будут оказывать после подачи заявления и перечисления средств на счет специального фонда следственного изолятора, который будет использоваться для улучшения условий в обычных камерах: текущие ремонты помещений, замена сантехники, электрики и другие подобные улучшения.

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