В Черниговском СИЗО появились платные камеры, на очереди Харьков и Одесса, - Минюст
Плату за такие услуги будут оказывать после подачи заявления и перечисления средств на счет специального фонда следственного изолятора, который будет использоваться для улучшения условий в обычных камерах: текущие ремонты помещений, замена сантехники, электрики и другие подобные улучшения.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста, об этом сообщила замглавы ведомства Елена Высоцкая.
В Черниговском СИЗО стоимость платных камер составит: за 1 сутки - 500 грн; за неделю - 1600 грн; за месяц - 3500 грн.
"За эту плату заключенным будут предоставляться места в камерах с бытовыми условиями, улучшенными по сравнению с тем, что сейчас в обычных камерах. Это платные камеры с увеличенной нормой площади на одного заключенного, с отгороженной санузловой зоной и минимальным набором необходимых бытовых условий", - отметила Высоцкая.
Замглавы Минюста напомнила, что плату за такие услуги будут оказывать после подачи заявления и перечисления средств на счет специального фонда следственного изолятора, который будет использоваться для улучшения условий в обычных камерах: текущие ремонты помещений, замена сантехники, электрики и другие подобные улучшения.
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нехай кожен...собі...як для себе)))) ремонтує-будує ))))
Думаю що це БРЄД - замість того щоб будувати нові тюрми як у ЄС вони в старих роблять люкс номери. Та і то прибуток буде як і завжди осідати у кишені місцевого "князька" - начальника тюрми/зони
Більш успішні, і грошовиті урки, і вбивці, тепер будуть мати ОФІЦІЙНО, більш комфортні умови чалення на тюрмах.
Стимул однако для молодьожі.
Цікаво, а по Світу, де ще таке є ?
И будут ЗЕ помнить, как Кравчука за кравчучки и Яныка за шапки.