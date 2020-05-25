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"Укрзализныця" откроет продажу билетов, когда получит решение всех областных комиссий по ТЭБ и ЧС, - Криклий

"Укрзализныця" начнет продавать билеты на поезда, когда получит разрешение всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

"Укрзализныця" начнет продажу билетов как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения", - сообщил Криклий.

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Автор: 

билеты (317) Укрзализныця (2745)


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Так это по моему давно существует - только неофициально...
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25.05.2020 16:24 Ответить
Судя по мониторингу ситуаци это будет в двух случаях : когда нибудь и после отставки ( или побега запоребрик ослика с его свитой )
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25.05.2020 16:41 Ответить
А вот при Петре Ляксеиче поезда ходили ... или ездили ?
Да хоть бы и стояли - но строго по графику , и только по решению партии и правительства !
Потому что романтизьм был ...
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25.05.2020 17:18 Ответить
и шо поезд одесса-москва откладываеца? И надолго?
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25.05.2020 17:21 Ответить
А вот как ослик убежит , так и прибытие , в 7.40 , строго по графику !
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25.05.2020 17:24 Ответить
 
 