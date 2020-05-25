"Укрзализныця" откроет продажу билетов, когда получит решение всех областных комиссий по ТЭБ и ЧС, - Криклий
"Укрзализныця" начнет продавать билеты на поезда, когда получит разрешение всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.
"Укрзализныця" начнет продажу билетов как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения", - сообщил Криклий.
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Да хоть бы и стояли - но строго по графику , и только по решению партии и правительства !
Потому что романтизьм был ...