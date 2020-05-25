"Укрзализныця" откроет продажу билетов, когда получит решение всех областных комиссий по ТЭБ и ЧС, - Криклий

"Укрзализныця" начнет продавать билеты на поезда, когда получит разрешение всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

"Укрзализныця" начнет продажу билетов как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения", - сообщил Криклий.

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