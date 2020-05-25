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Новости Коронавирус и карантин
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США первыми создадут вакцину от коронавируса и поделятся со всем миром, - советник Трампа О'Брайен

США первыми создадут вакцину от коронавируса и поделятся со всем миром, - советник Трампа О'Брайен

США станут первой страной, которая найдет вакцину против коронавируса.

Об этом в эфире программы телеканала NBC "Встреча с прессой" заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Мы получим вакцину первыми. Мы делаем огромную работу в разработке лекарств и вакцины, и как только мы их получим, мы поделимся со всеми не только в Америке, но и со всем миром", - заявил чиновник.

О'Брайен говорит, что США движутся быстро, используя американские инновации для того, чтобы разработать лекарства и вакцину против COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пообещал отдать зарплату за 3 месяца на разработку лекарства от COVID-19

"Мы остановим попытки Китая взломать компьютерные системы наших университетов, чтобы украсть эту информацию. Мы получим вакцину и дадим ее всему миру", - сказал Роберт О'Брайен в эфире NBC.

Директор Центра вирусологии исследования вакцин, доктор медицинских наук и профессор Гарвардского университета Дэн Барук в этой же программе призвал международное сообщество к глобальному сотрудничеству для разработки вакцины, добавив, что миру нужны несколько вакцин, поскольку на планете живут семь миллиардов человек.

"Это не гонка за первенство. Это мировая кооперация, в которой многие регионы и компаний должны объединить свои усилия, чтобы разработать вакцины для огромного количества людей", - сказал профессор Барук.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире более 4,3 миллиона больных коронавирусом, умерло более 342 тысяч человек.

Также читайте: Помпео осудил попытки Китая похитить данные американских исследований по коронавирусу

США имеют самый высокий показатель смертности: на 1,6 миллиона зараженных - более 97 тысяч умерших.

Напомним, в США испытали на группе добровольцев вакцину от коронавируса. Американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях.

В то же время, Китай проводит испытание пяти вакцин от коронавируса на группе добровольцев.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) США (26511) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Китаю и Параше не давать. Пущай крепчают.
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25.05.2020 16:34
+4
И место изготовления - тайные подземелья планеты Нубиру!
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25.05.2020 16:48
+3
А на вакцине будет дата изготовления 2019....
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25.05.2020 16:41
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Китаю и Параше не давать. Пущай крепчают.
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25.05.2020 16:34 Ответить
25 мая 2020Китай обеспечил российскую армию масками

https://lenta.ru/auth/

Китай обеспечил российскую армию масками, об этом http://www.mod.gov.cn/topnews/2020-05/25/content_4865747.htm сообщается на сайте министерства национальной обороны КНР.
Отмечается, что 22 и 24 мая Народно-освободительная армия Китая (НОАК) поставила маски, защитные костюмы и другую противоэпидемическую материальную помощь войскам России, Монголии и Восточного Тимора. «Вирус не знает границ, эпидемия не различает рас», - говорится в опубликованном тексте.
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25.05.2020 16:54 Ответить
И, что, надо плакать от умиления?
Сначала породили этот вирус, а теперь намордники московитам завезли.
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25.05.2020 16:58 Ответить
зараженные
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25.05.2020 18:32 Ответить
А на вакцине будет дата изготовления 2019....
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25.05.2020 16:41 Ответить
И место изготовления - тайные подземелья планеты Нубиру!
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25.05.2020 16:48 Ответить
Опять ослоумием попахивает.
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25.05.2020 17:32 Ответить
Должен Вам напомнить - интернет запахи не передает. Это где-то у Вас ослоумием попахивает...
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25.05.2020 17:44 Ответить
Давайте напишу иначе - ослоумием остроумие не заменяется.
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26.05.2020 14:30 Ответить
Зря старались - по Вашим постам это и так видно было.
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26.05.2020 14:34 Ответить
???
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25.05.2020 22:33 Ответить
Несколько доз вакцины повышенной огульности пришлите для украинских антиваксеров. Счастливой охоты!
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25.05.2020 16:47 Ответить
Нет первыми и торжественно должны себе вспрыснуть эту бодягу члены секты свидетелей "животворности" вакцин.
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25.05.2020 17:07 Ответить
Да как два пальца об асфальт! В Вашей мысли, что антиваксеров пропустят к вакцине без очереди, определенное рациональное зерно есть, но все-таки, не настолько же они инвалиды!
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25.05.2020 17:14 Ответить
Вакцины рассчитаны на малограмотных лохов, поэтому в первых рядах будут исключительно члены Вашей секты. И инвалиды, по мозговым причинам, - это тоже члены секты вакциновпаривателей, им любая вакцина в радость. Колитесь и пойте хором здравицы от радости.
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25.05.2020 17:30 Ответить
И только Вы, как свидетель Чипа, Дейла и Билла (Гейтса), сохраните девственную гладь коры своего мозга.
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25.05.2020 17:48 Ответить
Маразм в Вашей голове крепчает. Смотрите мой ответ выше.
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26.05.2020 14:31 Ответить
Бесплатно никто никому ничего не даст) Пока до нас доедет, цена будет такой, что ее смогут себе позволить только наши слуги.)
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25.05.2020 16:50 Ответить
Бесплатно никто не захочет их колоть. Нужно подороже, сначала тысяч 15$ потом 5$ а потом уже всем по сотке
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25.05.2020 19:27 Ответить
Вы делите шкуру неубитого медведя.
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25.05.2020 22:39 Ответить
Для этого есть государственные программы и страховые компании. У нас в Штатах некоторые лекарства очень дорогие, но благодаря медицинскому страхованию (гос и не гос) они вполне по карману нуждающимся.
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25.05.2020 22:38 Ответить
А кто пендосов слушаться не будет,- хрен получит, а не вакцину!
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25.05.2020 16:55 Ответить
Ты про кацапов? Так при любом раскладе они не получат вакцину, "великая" страна сама должна доказать, что она великая.
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25.05.2020 16:58 Ответить
У кацапов давно есть вакцина на все существующие болячки....это чистый технарь в комплексе с " Боярышником" который они принимают постоянно и до и после приёма какого нибудь кацапской жратвы- пойла. Побочные действия это настойчивое : блевании , недержание мочи и кала. А при очень большой передозировке наступает "Белая гарячка"...
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25.05.2020 17:19 Ответить
Ну і "пощастило" нам з сусідами? Привалило таке личакове "щастя" аж плакати хочеться! прокляті кацапи вони усi як один якщо не кремлівські фашисти )(уйла або ж ті що цих фашистiв підтримують. Та ще вони наші найлютіші криваві у всьому світі и криваві вороги окупанти української землі Криму і Донбасу. Так до того ж вони ще й в додаток всі поголовно кінчені: дебіли, алкоголіки і наркомани. Про що підтверджує навіть офіційна статистика, де цілком ясно вказано що личакова ********* паРаша скотилася майже по всім негативним показникам на перше тверде місце в світі, обігнавши навіть тубільні дикі племена тумба - юмба!
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25.05.2020 17:28 Ответить
Это вам Пу-СМИ такое нашептали?
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25.05.2020 22:40 Ответить
Ага, Америка фьорст для місцевих лохів.
Вакцина на різних стадіях ВЖЕ випробовується в Китаї,Ізраїлі,Британії,Франції...
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25.05.2020 17:07 Ответить
Идет борьба не за здоровье, а за большие бабки - кто первый снимет всемирный куш.
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25.05.2020 17:09 Ответить
Алё, нелох, мало ли где она испытывается! Речь о том, у кого она уже появится "испытанная".
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25.05.2020 22:43 Ответить
Слиш,нєлошара, мені насрать на передвиборчий популізм Трампа і його посіпак.Американці теж не дурні,й якщо готові віддати голос за маразматика Байдена,тільки б не бачити дебілізму теперішнього ,багато про що каже.
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26.05.2020 04:15 Ответить
Нелох, сначала ты говоришь: "для місцевих лохів.", а теперь переобуваешься и выдаёшь: "Американці теж не дурні".

Теперь по сути:
https://censor.net/news/3196656/v_ssha_uspeshno_ispytali_vaktsinu_ot_koronavirusa_na_lyudyah_vyrabatyvalis_antitela_kotorye_smogli_ostanovit

Компания Mоderna первая в мире провела клинические испытания с РНК-вакциной, которая использует сегмент генетического материала самого вируса, чтобы спровоцировать выработку антител иммунной системой.
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26.05.2020 06:32 Ответить
Я ні разу не суперечу собі,теза зрозуміла: той з американців,що не побачив феноменальної тупості й деструктивної діяльності Трампа-дурень.
Й навіщо тобі вакцина ? Приймай гідроксихлорін,як Трамп,і буде тобі щастя.
А якщо вакцину офіційно закінчить випробовувати і почне випускати Китай,Трамп з трампістами всереться ?
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26.05.2020 07:03 Ответить
Дурень тот, кто не понимает, чем отличается вакцина от гідроксихлоріна и прочих лекарствах, которые помогают при лечении заболеваний.
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27.05.2020 02:38 Ответить
Я знав,що врешті ви погодитесь.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-52718716 Президент США Дональд Трамп повідомив на брифінгу в Білому домі, що нещодавно почав приймати гідроксихлорохін для запобігання зараження коронавірусом.

"Я приймаю його приблизно півтора тижня, і я все ще тут, я все ще тут", - сказав Трамп.

На питання про докази ефективності препарату Трамп відповів: "Ось мої докази, я отримав багато позитивних відгуків про нього".

"Ви здивуєтеся, як багато людей його приймає, особливо ті, хто працює на передовій епідемії - багато хто приймає його", - сказав він журналістам.
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27.05.2020 05:47 Ответить
Да мне плевать, что принимает Трамп! Речь не о нём, а о вакцине, к изобретению которой ближе всех американская компания Mоderna.
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27.05.2020 07:40 Ответить
Свою дозу отдаю зебилу
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25.05.2020 17:09 Ответить
Легко отдавать то , чего у тебя нет и не будет ...
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25.05.2020 17:30 Ответить
Та не переживай - будут еще гоняться за тобой, чтобы дозу вколоть))) все впереди
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25.05.2020 17:33 Ответить
Вам, зехейтер, пока ещё никто и ничего не предложил.
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25.05.2020 22:47 Ответить
Рыжик же хотел перекупить какуюто немецкую компанию что бы только для них делали. Уже передумал?
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25.05.2020 18:30 Ответить
Что-то я сомневаюсь. Корона быстро мутирует. Может, лучше БЦЖ повторять? В Штатах пишут, что привитые от туберкулеза как правило выживают.
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25.05.2020 18:38 Ответить
а наши ж суки-иноверцы будут нам продавать втридорога
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25.05.2020 19:15 Ответить
То Великобританія, то США і навіть Франція вступили в естафету хто перший,
бо насправді це хороший дохід на довгий період часу із за відсутності необхідних науково-технічних ресурсів, які ще необхідно буде розробити

і саме по цій прихованій науковцями причині найближчих 15-20 років не буде ні вакцини ні ліків від COVID-19
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25.05.2020 21:44 Ответить
Откуда такой вывод про отсутствие ресурсов и 15-20 лет?!
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25.05.2020 22:50 Ответить
генна інженерія поки не сягнула необхідного рівня

скажемо так, в даний час з теперішніми досягненнями, будуть поодинокі випадки щодо нових ліків від covid-19, але вони будуть не ефективні на 100% і будуть мати побічні дії.
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26.05.2020 01:19 Ответить
A при чём здесь генная инженерия, если другие вакцины были созданы без неё?!
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26.05.2020 03:48 Ответить
если спрашиваете, значет далеки
изучайте совид, и время вам все покажет и раскажет
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27.05.2020 22:56 Ответить
Да нет, это вы далеки от понимания того, что вакцины существуют.
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28.05.2020 09:38 Ответить
вакцина от COVID-19, Где? если не секрет))) где этот владелец сироватки из будущего?
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28.05.2020 22:34 Ответить
Американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях. Источник: https://censor.net/n3197821
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01.06.2020 16:11 Ответить
Наївні
Нема такого, Є висловлювання політиків для оправдання фінансових витрат.

+++Найвирогідніший варіант, при теперішній ситуації це Затяжна пандемія COVID-19 на 3-7 років, а то і 10 років.

пс. вважаю обговорення закінченим.
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13.06.2020 02:57 Ответить
Ничего подобного! Есть информация от известной фармакологической компании с хорошей репутацией, а политики лишь ссылаются на эту информацию.
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14.06.2020 01:40 Ответить
Вы вдумайтесь что вы написали "известной фармакологической компании с хорошей репутацией")
А на счет ничего подобного, Это время лечит.
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22.06.2020 00:52 Ответить
У вас есть негативная информация об исследовательской деятельности этой компании? Поделитесь.
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23.06.2020 15:28 Ответить
Вот такого рода статистика не очень объективна: "США имеют самый высокий показатель смертности: на 1,6 миллиона зараженных - более 97 тысяч умерших."
Более объективна статистика смертности от коронавируса не среди заражённых, а среди всего населения: https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdTOA?#countries

Штаты на 12-м месте по смертности на 1М. "Впереди" нас и Испания, и Великобритания, и Италия, и Франция, и Швеция, и Бельгия, и Голандия, и Ирландия...
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25.05.2020 22:57 Ответить
у сша какой-то психосексуальный бзик на эту тему, типа быть первыми во всем, "we will prevail!", "the greatest nation on earth" и прочим из этого ряда - и этим они очень сильно напоминают касабов и ихний эсэрэсэр.
Правда, в отличие от касабов, у амеров таки реально что-то получается иногда. Касабы же лишь только на словах первые =)
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04.08.2020 23:39 Ответить
 
 