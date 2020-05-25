США первыми создадут вакцину от коронавируса и поделятся со всем миром, - советник Трампа О'Брайен
США станут первой страной, которая найдет вакцину против коронавируса.
Об этом в эфире программы телеканала NBC "Встреча с прессой" заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Мы получим вакцину первыми. Мы делаем огромную работу в разработке лекарств и вакцины, и как только мы их получим, мы поделимся со всеми не только в Америке, но и со всем миром", - заявил чиновник.
О'Брайен говорит, что США движутся быстро, используя американские инновации для того, чтобы разработать лекарства и вакцину против COVID-19.
"Мы остановим попытки Китая взломать компьютерные системы наших университетов, чтобы украсть эту информацию. Мы получим вакцину и дадим ее всему миру", - сказал Роберт О'Брайен в эфире NBC.
Директор Центра вирусологии исследования вакцин, доктор медицинских наук и профессор Гарвардского университета Дэн Барук в этой же программе призвал международное сообщество к глобальному сотрудничеству для разработки вакцины, добавив, что миру нужны несколько вакцин, поскольку на планете живут семь миллиардов человек.
"Это не гонка за первенство. Это мировая кооперация, в которой многие регионы и компаний должны объединить свои усилия, чтобы разработать вакцины для огромного количества людей", - сказал профессор Барук.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире более 4,3 миллиона больных коронавирусом, умерло более 342 тысяч человек.
США имеют самый высокий показатель смертности: на 1,6 миллиона зараженных - более 97 тысяч умерших.
Напомним, в США испытали на группе добровольцев вакцину от коронавируса. Американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях.
В то же время, Китай проводит испытание пяти вакцин от коронавируса на группе добровольцев.
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Китай обеспечил российскую армию масками, об этом http://www.mod.gov.cn/topnews/2020-05/25/content_4865747.htm сообщается на сайте министерства национальной обороны КНР.
Отмечается, что 22 и 24 мая Народно-освободительная армия Китая (НОАК) поставила маски, защитные костюмы и другую противоэпидемическую материальную помощь войскам России, Монголии и Восточного Тимора. «Вирус не знает границ, эпидемия не различает рас», - говорится в опубликованном тексте.
Сначала породили этот вирус, а теперь намордники московитам завезли.
Вакцина на різних стадіях ВЖЕ випробовується в Китаї,Ізраїлі,Британії,Франції...
Теперь по сути:
https://censor.net/news/3196656/v_ssha_uspeshno_ispytali_vaktsinu_ot_koronavirusa_na_lyudyah_vyrabatyvalis_antitela_kotorye_smogli_ostanovit
Компания Mоderna первая в мире провела клинические испытания с РНК-вакциной, которая использует сегмент генетического материала самого вируса, чтобы спровоцировать выработку антител иммунной системой.
Й навіщо тобі вакцина ? Приймай гідроксихлорін,як Трамп,і буде тобі щастя.
А якщо вакцину офіційно закінчить випробовувати і почне випускати Китай,Трамп з трампістами всереться ?
https://www.bbc.com/ukrainian/news-52718716 Президент США Дональд Трамп повідомив на брифінгу в Білому домі, що нещодавно почав приймати гідроксихлорохін для запобігання зараження коронавірусом.
"Я приймаю його приблизно півтора тижня, і я все ще тут, я все ще тут", - сказав Трамп.
На питання про докази ефективності препарату Трамп відповів: "Ось мої докази, я отримав багато позитивних відгуків про нього".
"Ви здивуєтеся, як багато людей його приймає, особливо ті, хто працює на передовій епідемії - багато хто приймає його", - сказав він журналістам.
бо насправді це хороший дохід на довгий період часу із за відсутності необхідних науково-технічних ресурсів, які ще необхідно буде розробити
і саме по цій прихованій науковцями причині найближчих 15-20 років не буде ні вакцини ні ліків від COVID-19
скажемо так, в даний час з теперішніми досягненнями, будуть поодинокі випадки щодо нових ліків від covid-19, але вони будуть не ефективні на 100% і будуть мати побічні дії.
изучайте совид, и время вам все покажет и раскажет
Нема такого, Є висловлювання політиків для оправдання фінансових витрат.
+++Найвирогідніший варіант, при теперішній ситуації це Затяжна пандемія COVID-19 на 3-7 років, а то і 10 років.
пс. вважаю обговорення закінченим.
А на счет ничего подобного, Это время лечит.
Более объективна статистика смертности от коронавируса не среди заражённых, а среди всего населения: https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdTOA?#countries
Штаты на 12-м месте по смертности на 1М. "Впереди" нас и Испания, и Великобритания, и Италия, и Франция, и Швеция, и Бельгия, и Голандия, и Ирландия...
Правда, в отличие от касабов, у амеров таки реально что-то получается иногда. Касабы же лишь только на словах первые =)