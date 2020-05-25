США первыми создадут вакцину от коронавируса и поделятся со всем миром, - советник Трампа О'Брайен

США станут первой страной, которая найдет вакцину против коронавируса.

Об этом в эфире программы телеканала NBC "Встреча с прессой" заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Мы получим вакцину первыми. Мы делаем огромную работу в разработке лекарств и вакцины, и как только мы их получим, мы поделимся со всеми не только в Америке, но и со всем миром", - заявил чиновник.

О'Брайен говорит, что США движутся быстро, используя американские инновации для того, чтобы разработать лекарства и вакцину против COVID-19.

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"Мы остановим попытки Китая взломать компьютерные системы наших университетов, чтобы украсть эту информацию. Мы получим вакцину и дадим ее всему миру", - сказал Роберт О'Брайен в эфире NBC.

Директор Центра вирусологии исследования вакцин, доктор медицинских наук и профессор Гарвардского университета Дэн Барук в этой же программе призвал международное сообщество к глобальному сотрудничеству для разработки вакцины, добавив, что миру нужны несколько вакцин, поскольку на планете живут семь миллиардов человек.

"Это не гонка за первенство. Это мировая кооперация, в которой многие регионы и компаний должны объединить свои усилия, чтобы разработать вакцины для огромного количества людей", - сказал профессор Барук.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире более 4,3 миллиона больных коронавирусом, умерло более 342 тысяч человек.

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США имеют самый высокий показатель смертности: на 1,6 миллиона зараженных - более 97 тысяч умерших.

Напомним, в США испытали на группе добровольцев вакцину от коронавируса. Американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях.

В то же время, Китай проводит испытание пяти вакцин от коронавируса на группе добровольцев.