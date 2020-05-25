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Новости Коронавирус и карантин
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Адаптивный карантин: после смягчения Винница приближается к "красной черте" по одному из показателей, - горсовет

Адаптивный карантин: после смягчения Винница приближается к

Из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19 в Виннице показатель инцидентности в области вырос до 11 и приблизился к критической черте введения адаптивного карантина, 12.

Об этом сообщает департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"На четверг, на момент введения адаптивного карантина, показатель инцидентности по городу был 26, а по области - 9. И это позволило Кабинету Министров включить Винницкий регион в число тех, где может быть применен адаптивный карантин. По состоянию на воскресенье мы видим, что в городе увеличивается количество новых случаев. И если такая динамика будет продолжаться, то мы перейдем за "красную черту" показателя инцидентности , - цитирует ведомство директора департамента здравоохранения Винницкого городского совета Александра Шиша.

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По его словам, за последние три дня показатель инцидентности в области вырос на две единицы - до 11.

По состоянию на 25 мая в Виннице лабораторно подтверждены уже 514 случаев инфицирования COVID-19. Через две недели после майских праздников количество тех, кто болеет коронавирусной инфекцией, начало стремительно преобладать над теми, кто поправился.

Сейчас почти 78% заболевших имеют легкое или бессимптомное течение болезни и находятся дома. С ними работают семейные врачи. Интенсивно исследуются контакты между членами их семей. За время работы сняты с карантина и не заболели 1410 человек.

В городе работает 16 мобильных бригад, которые осуществили более 3 тыс. выездов и отобрали более 6 тыс. образцов для тестирования (ПЦР). Учитывая, что заболевание воспаление легких отнесены к подозрений на COVID-19 в Виннице проводится мониторинг всех винничан, которые лечат эту болезнь и в амбулаторных и стационарных условиях.

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Всего за время эпидемии в городе Виннице умерли семь винничан, все они имели сопутствующие патологии, практически у всех была гипертоническая болезнь, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания.

Автор: 

Винница (725) Винницкая область (1032) горсовет (667) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Сейчас почти 78% заболевших имеют легкое или бессимптомное течение болезниИсточник: https://censor.net/n3197823

А как их вычислили? Я почему спрашиваю, в Житомире например тест делают только если человеку плохо.
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25.05.2020 16:54 Ответить
Бессимптомников выявляют, тестируя членов семей симптомников, наверно, так.
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25.05.2020 21:15 Ответить
- цитирует ведомство директора департамента здравоохранения Винницкого городского совета Александра Шиша.Источник: https://censor.net/n3197823 А кто это а что это Шиша а откуда такое чмо вылезло за два месяца карантина эта чинуша сидело и грело свое кресло а теперь выползло и пытается показать свою ничтожную значимость
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25.05.2020 19:49 Ответить
 
 