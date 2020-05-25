Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Левин останется в СИЗО СБУ до июля, - прокурор Сенюк

Подозреваемого в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) оставили под стражей до июля.

Об этом hromadske сообщил прокурор по делу Андрей Сенюк и адвокат Левина Игорь Мокин, пишет Цензор.НЕТ.

По словам прокурора, Левина просили оставить под стражей именно в изоляторе временного содержания СБУ из-за риска побега, давления на свидетелей, сокрытия, уничтожения или искажения доказательств.

Защита назвала риски необоснованными и просила избрать меру пресечения с возможностью внесения залога. Суд рассмотрел обе стороны и оставил Левина под стражей до июля без возможности внесения залога.

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Кроме того, во время судебного заседания в качестве свободного слушателя был адвокат Владислава Магнера Дмитрий Ильченко. Он не является защитником Левина.

Отметим, что сейчас с Левиным не проводятся следственные действия. По информации прокуратуры, он отказался от каких-либо следственных действий. Сейчас идет ознакомление с материалами дела.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

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24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).

16 февраля адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с подозреваемым в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции - разрешение экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый в комментарии hromadske сообщил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.

16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).

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24 апреля СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк: организаторы - Мангер и Левин. Дело передано в суд. Под Офисом Президента прошла акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк. Активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк: "Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку".