Зеленский с "пленками Деркача" ставит под угрозу украинско-американские отношения, - The Washington Post

Использование президентом Владимиром Зеленским записей вероятного разговора экс-президента Порошенко с кандидатом на президентских выборах в США Байденом может представлять для Украины опасность ухудшения отношений с Америкой.

Об этом говорится в редакционной статье The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что американцам уже теперь даже не надо себе представлять, что бы произошло, если бы Россия попыталась распространять дезинформацию и сеять раздор в Соединенных Штатах перед выборами в ноябре, все это уже происходит. Из Украины поступила аудиозапись, которая имела все признаки кремлевской схемы, пишет издание, с целью запятнать кандидата от Демократической партии на президентских выборах в США Джо Байдена. Сын президента Трампа, Дональд Трамп-младший, который в свое время приветствовал российскую помощь в борьбе против Хиллари Клинтон на выборах 2016 года, уже опубликовал все это в социальной сети Twitter, добавив, что эта запись якобы наносит удар Байдену. На это издание отвечает, что на самом деле Байден вообще не испытывает никакого удара от опубликования записи. В то же время лидеры республиканцев в Конгрессе США уже приложили усилия для распространения мифа о "скандальных действиях Байдена в Украине", говорится в статье.

The Washington Post указывает, что записи поступили от украинского парламентария Андрея Деркача, который, как отмечает американское издание, связан с российским шпионским ведомством. Деркач говорит, что из этих записей следует, что Байден оказывал давление в 2015 году на тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, чтобы тот оказал помощь украинской газовой компании Burisma, на которую работал сын Байдена - Хантер.

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Но в действительности, как подчеркивает The Washington Post, нигде на той сильно отредактированной записи не слышно, что Байден обсуждает дела, связанные с компанией Burisma или с его сыном. Американский журнал делает вывод, что аудиозапись, предоставленная Деркачем, не публикует ничего нового и, похоже, в этой записи нет ничего скандального о Байдене.

В то же время, со своей стороны, нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил, что записанный разговор "может быть воспринят как государственная измена". Впрочем, внимание Зеленского не концентрируется на Байдене, а на его политическом оппоненте Порошенко, пишет издание. В этой связи The Washington Post отмечает, что используя "пленки Деркача" в своих внутриполитических целях, Зеленский должен принимать во внимание, что цепляясь к необоснованной односторонней кампании против Байдена, он может поставить под угрозу долгосрочные отношения между Украиной и США.