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Новости
15 012 211

Зеленский с "пленками Деркача" ставит под угрозу украинско-американские отношения, - The Washington Post

Зеленский с

Использование президентом Владимиром Зеленским записей вероятного разговора экс-президента Порошенко с кандидатом на президентских выборах в США Байденом может представлять для Украины опасность ухудшения отношений с Америкой.

Об этом говорится в редакционной статье The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что американцам уже теперь даже не надо себе представлять, что бы произошло, если бы Россия попыталась распространять дезинформацию и сеять раздор в Соединенных Штатах перед выборами в ноябре, все это уже происходит. Из Украины поступила аудиозапись, которая имела все признаки кремлевской схемы, пишет издание, с целью запятнать кандидата от Демократической партии на президентских выборах в США Джо Байдена. Сын президента Трампа, Дональд Трамп-младший, который в свое время приветствовал российскую помощь в борьбе против Хиллари Клинтон на выборах 2016 года, уже опубликовал все это в социальной сети Twitter, добавив, что эта запись якобы наносит удар Байдену. На это издание отвечает, что на самом деле Байден вообще не испытывает никакого удара от опубликования записи. В то же время лидеры республиканцев в Конгрессе США уже приложили усилия для распространения мифа о "скандальных действиях Байдена в Украине", говорится в статье.

The Washington Post указывает, что записи поступили от украинского парламентария Андрея Деркача, который, как отмечает американское издание, связан с российским шпионским ведомством. Деркач говорит, что из этих записей следует, что Байден оказывал давление в 2015 году на тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, чтобы тот оказал помощь украинской газовой компании Burisma, на которую работал сын Байдена - Хантер.

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Но в действительности, как подчеркивает The Washington Post, нигде на той сильно отредактированной записи не слышно, что Байден обсуждает дела, связанные с компанией Burisma или с его сыном. Американский журнал делает вывод, что аудиозапись, предоставленная Деркачем, не публикует ничего нового и, похоже, в этой записи нет ничего скандального о Байдене.

В то же время, со своей стороны, нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил, что записанный разговор "может быть воспринят как государственная измена". Впрочем, внимание Зеленского не концентрируется на Байдене, а на его политическом оппоненте Порошенко, пишет издание. В этой связи The Washington Post отмечает, что используя "пленки Деркача" в своих внутриполитических целях, Зеленский должен принимать во внимание, что цепляясь к необоснованной односторонней кампании против Байдена, он может поставить под угрозу долгосрочные отношения между Украиной и США.

Байден Джо (2785) Деркач Андрей (134) Зеленский Владимир (20268) Порошенко Петр (19594) США (26511) Деркач Александр (47)


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Топ комментарии
+85
Зеленский с "пленками Деркача" ставит под угрозу украинско-американские отношения, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 2661
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25.05.2020 17:07
+67
Зебилы с кацапскими методиками по пленкам гробят отношения с США
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25.05.2020 17:06
+65
«Зеленський знову продав свій серіал на російський канал СТС, з яким пов'язана Аліна Кабаєва і олігархи під санкціями. На російському телеканалі СТС з 18 травня почав виходити серіал «Родичі». Його ще в 2016 році зняла студія Квартал-95, а продюсером виступив особисто Володимир Зеленський», - https://t.me/oleksiihoncharenko/2098 повідомив О. Гончаренко в Telegram.
Нардеп зазначив, що при цьому одними з власників «СТС Медіа Груп» є Національна медіа група.
«Голова ради директорів там - всім відома Аліна Кабаєва. Крім цього, серед бенефіціарів СТС - Олексій Мордашов, російський олігарх, чия компанія потрапила під американські санкції на початку 2018-го після поставок до Криму газових турбін, зроблених на спільному з Siemens підприємстві. Ну і нарешті, серед власників СТС російський державний банк ВТБ, який володіє телканалом в тому числі через кіпрський офшор Telcrest Investmets Ltd», - написав він.
Гончаренко наголосив, що Зеленський зняв санкції з деяких офшорів 15 травня перед виходом серіалу на російському телеканалі.
«З огляду на всіх цих фігурантів, максимально дивним видається той збіг, що Зеленський зняв санкції з деяких офшорів 15 травня прямо перед виходом серіалу на СТС. Чи не для отримання роялті за серіал це було зроблено? Адже гроші з офшорної зони не так привернуть увагу, як прямо з Росії. З огляду на, що у Зеленського на Кіпрі є ряд компаній, то виникає багато питань. Так чи інакше «кварталівці» отримують гроші від показу своїх кіноробіт на російських телеканалах, які мають прямий зв'язок з російською владою», - зазначив Гончаренко.
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25.05.2020 17:06
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У США и Украины всё хорошо, у Трампа и Зе полное взаимопонимание. У Байдена и Пе - не очень хорошо.
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25.05.2020 22:49 Ответить
Надзвичайний і повноважний посол України в США (2015-2019), голова правління українського кризового медіа-центру Валерій Чалий в ефірі програми "ІнфоВечір" на "5 каналі" розповів, як вплине на стосунки США та України заява президента Володимира Зеленського щодо "плівок Деркача".
"Президенту треба замислитися, куди його штовхають. Було очевидно, що такі спроби робилися вже раніше. Я знав це. Це не було публічно, але такі спроби робилися постійно. На жаль, у цих спробах були задіяні не тільки команда нового президента, а й деякі люди з колишньої команди. Які радили в свій час Порошенку йти таким шляхом, але він ніколи не робив необережних кроків. Навіть коли пробували це робити", - сказав Чалий.
Він додав: "Зараз я бачу величезні загрози. Що це може бути непоправний крок. Я його називав тим, що може призвести до незворотних наслідків для України, для нас з вами. Тому що наш союзник США може подивитися на нас зовсім по-іншому. І неважливо, з ким ми працюємо: Трамп чи демократи. Тут зовсім інше питання. До нас будуть ставитися по-іншому".
Повне відео розмови дивіться за посиланням: https://www.5.ua/polityka/u-ssha-do-nas-budut-stavytysia-po-inshomu-chalyi-pro-naslidky-reaktsii-zelenskoho-na-plivky-derkacha-215805.html
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25.05.2020 23:58 Ответить
Президент України Володимир Зеленський веде до влади реваншистів, заявив ветеран АТО, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін в ефірі "Прямого" .
"Ти якого, перепрошую, лізеш у справу плівок. Він вже вліз туди. Не лізь туди… Я розумію, що в тебе є одержимість Порошенком. Не можна будь-що сказати і не згадати Порошенка. Ну не можуть вони так жити, бо їм треба. Вони не розуміють одного - що своїми руками ведуть Медведчука до влади. Я зараз не про конкретні прізвища. Я зараз говорю про те, що вони ведуть нам реваншистів, вони ведуть нам "януковичів" до влади, які повертаються. Бо ж "кадровий голод". Розумієте?", - заявив Лапін.
https://prm.ua/zelenskiy-vede-do-vladi-revanshistiv-lapin/
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26.05.2020 00:09 Ответить
C зеленским решается все просто. Необходимо конфисковать все его счета за рубежом, включая имущество. При въезде в любую страну Евросоюза, США или Британию будет арестован и предам анафеме, как Лазаренко.
И все, он будет паенька.
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26.05.2020 06:44 Ответить
Ну,еслы байданутые WP пердаки взорвались,то и это https://www.youtube.com/watch?v=KCF9My1vBP4 признание Байды тоже подчистят и удалят,как Хилля свой мессенджер.
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26.05.2020 06:51 Ответить
Ви ж нічого не зрозуміли - Зєля єшо тот юрист - одразу дав кваліфікацію - "державна зрада"! цікаво, що скажуть юристи, після закінчення його терміну враховуючи усі його діяння?
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26.05.2020 07:20 Ответить
Як казав великий філософ і літературознавець Микола Бімба - " йому *****!" там головне буде гоніння за Порошенко.
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26.05.2020 08:40 Ответить
після оприлюднення "плівок Деркача" минув тиждень.Трамп і республіканці цієї "події" навіть не помітили. Не відкоментували. Їм - нецікаво.
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26.05.2020 10:24 Ответить
Кремлёвские уши торчат из Зеленского.
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26.05.2020 13:26 Ответить
Вашингтонпост чтобы что то утверждать должна была проверить аутентичность плёнок! А так получилось, что распространяет слухи.
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26.05.2020 13:53 Ответить
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