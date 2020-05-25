Зеленский с "пленками Деркача" ставит под угрозу украинско-американские отношения, - The Washington Post
Использование президентом Владимиром Зеленским записей вероятного разговора экс-президента Порошенко с кандидатом на президентских выборах в США Байденом может представлять для Украины опасность ухудшения отношений с Америкой.
Об этом говорится в редакционной статье The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что американцам уже теперь даже не надо себе представлять, что бы произошло, если бы Россия попыталась распространять дезинформацию и сеять раздор в Соединенных Штатах перед выборами в ноябре, все это уже происходит. Из Украины поступила аудиозапись, которая имела все признаки кремлевской схемы, пишет издание, с целью запятнать кандидата от Демократической партии на президентских выборах в США Джо Байдена. Сын президента Трампа, Дональд Трамп-младший, который в свое время приветствовал российскую помощь в борьбе против Хиллари Клинтон на выборах 2016 года, уже опубликовал все это в социальной сети Twitter, добавив, что эта запись якобы наносит удар Байдену. На это издание отвечает, что на самом деле Байден вообще не испытывает никакого удара от опубликования записи. В то же время лидеры республиканцев в Конгрессе США уже приложили усилия для распространения мифа о "скандальных действиях Байдена в Украине", говорится в статье.
The Washington Post указывает, что записи поступили от украинского парламентария Андрея Деркача, который, как отмечает американское издание, связан с российским шпионским ведомством. Деркач говорит, что из этих записей следует, что Байден оказывал давление в 2015 году на тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, чтобы тот оказал помощь украинской газовой компании Burisma, на которую работал сын Байдена - Хантер.
Но в действительности, как подчеркивает The Washington Post, нигде на той сильно отредактированной записи не слышно, что Байден обсуждает дела, связанные с компанией Burisma или с его сыном. Американский журнал делает вывод, что аудиозапись, предоставленная Деркачем, не публикует ничего нового и, похоже, в этой записи нет ничего скандального о Байдене.
В то же время, со своей стороны, нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил, что записанный разговор "может быть воспринят как государственная измена". Впрочем, внимание Зеленского не концентрируется на Байдене, а на его политическом оппоненте Порошенко, пишет издание. В этой связи The Washington Post отмечает, что используя "пленки Деркача" в своих внутриполитических целях, Зеленский должен принимать во внимание, что цепляясь к необоснованной односторонней кампании против Байдена, он может поставить под угрозу долгосрочные отношения между Украиной и США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Президенту треба замислитися, куди його штовхають. Було очевидно, що такі спроби робилися вже раніше. Я знав це. Це не було публічно, але такі спроби робилися постійно. На жаль, у цих спробах були задіяні не тільки команда нового президента, а й деякі люди з колишньої команди. Які радили в свій час Порошенку йти таким шляхом, але він ніколи не робив необережних кроків. Навіть коли пробували це робити", - сказав Чалий.
Він додав: "Зараз я бачу величезні загрози. Що це може бути непоправний крок. Я його називав тим, що може призвести до незворотних наслідків для України, для нас з вами. Тому що наш союзник США може подивитися на нас зовсім по-іншому. І неважливо, з ким ми працюємо: Трамп чи демократи. Тут зовсім інше питання. До нас будуть ставитися по-іншому".
Повне відео розмови дивіться за посиланням: https://www.5.ua/polityka/u-ssha-do-nas-budut-stavytysia-po-inshomu-chalyi-pro-naslidky-reaktsii-zelenskoho-na-plivky-derkacha-215805.html
"Ти якого, перепрошую, лізеш у справу плівок. Він вже вліз туди. Не лізь туди… Я розумію, що в тебе є одержимість Порошенком. Не можна будь-що сказати і не згадати Порошенка. Ну не можуть вони так жити, бо їм треба. Вони не розуміють одного - що своїми руками ведуть Медведчука до влади. Я зараз не про конкретні прізвища. Я зараз говорю про те, що вони ведуть нам реваншистів, вони ведуть нам "януковичів" до влади, які повертаються. Бо ж "кадровий голод". Розумієте?", - заявив Лапін.
https://prm.ua/zelenskiy-vede-do-vladi-revanshistiv-lapin/
И все, он будет паенька.