РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10085 посетителей онлайн
Новости Убийство Шеремета
1 768 1

Адвокат Кузьменко заявил об отводе судьи, в заседании объявлен перерыв на неопределенный срок

Адвокат Кузьменко заявил об отводе судьи, в заседании объявлен перерыв на неопределенный срок

Адвокат детского кардиохирурга Юлии Кузьменко, которую полиция подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета, Тарас Безпалый заявил об отводе судьи.

Свое решение Безпалый аргументировал наличием у него и его подзащитной сомнений в непредвзятости судьи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он попросил назначить другого судью для рассмотрения ходатайства группы прокуроров о продлении срока содержания под стражей для Кузьменко. Судья после оглашения заявления об отводе объявил перерыв в судебном заседании на неопределенный срок.

В понедельник, 25 мая, в Печерском районном суде рассматривали ходатайство прокуратуры о продлении Юлии Кузьменко содержания под стражей.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Читайте на Цензор.НЕТ: Подозреваемым в убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования, - адвокат Безпалый

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Также на Цензор.НЕТ: Правоохранители требуют изменить меру пресечения для подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь на залог в 168 тыс. грн, - адвокат Ломанов

Автор: 

суд (25085) судья (2645) мера пресечения (453) Кузьменко Юлия (168)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.5.ua/suspilstvo/sprava-sheremeta-u-kyievi-vidbudutsia-sudovi-zasidannia-shchodo-antonenka-kuzmenko-i-duhar-215762.html У Києві відбудуться судові засідання щодо Антоненка, Кузьменко і Дугарь - під судом уже зібрались активісти Усі засідання мають відбутися сьогодні

-----------------
Видать, не відбудуться...
показать весь комментарий
25.05.2020 17:50 Ответить
 
 