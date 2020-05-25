Адвокат Кузьменко заявил об отводе судьи, в заседании объявлен перерыв на неопределенный срок

Адвокат детского кардиохирурга Юлии Кузьменко, которую полиция подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета, Тарас Безпалый заявил об отводе судьи.

Свое решение Безпалый аргументировал наличием у него и его подзащитной сомнений в непредвзятости судьи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он попросил назначить другого судью для рассмотрения ходатайства группы прокуроров о продлении срока содержания под стражей для Кузьменко. Судья после оглашения заявления об отводе объявил перерыв в судебном заседании на неопределенный срок.

В понедельник, 25 мая, в Печерском районном суде рассматривали ходатайство прокуратуры о продлении Юлии Кузьменко содержания под стражей.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

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