Лукашенко о журналистах, пишущих про COVID-19: "Закрывать рот никому нельзя, и пусть люди говорят так, как они думают"
Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает активизацию разного рода фейковых информационных каналов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".
"Я заметил, что в так называемых фейковых каналах, Telegram-каналах и прочих они в последнее время цепляют власть за что попало. Раздуть могут там скандал с невыплатами в какой-то конкретной организации - врачам, учителям и так далее. Я вчера Наталью Ивановну (Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. - Ред.) попросил, чтобы она обзвонила всех губернаторов и просто по-человечески предупредила их: если есть какая-то проблема, ее надо решить на месте", - отметил Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что авторы фейков отнюдь не беспокоятся, например, о врачах, а лишь стремятся хайпануть.
"Для них не главное эти врачи. Главное - хайпануть. Они на этом хотят поймать какой-то хайп. Это не наш путь. Но, надо потерпеть. Мы с ними разберемся. Я вчера вам говорил: придет время, мы всех поставим на место", - заявил президент Беларуси.
Лукашенко при этом отметил, что закрывать рот никому нельзя, и пусть люди говорят так, как они думают: "А журналист, если он журналист, какой-то блогер или еще кто-то должны писать честно, объективно подавать информацию, а не поднимать скандал. Если не честно, если не соответствует действительности, за это надо отвечать. Как это было с российским Первым каналом".
Президент добавил, что сейчас и в самой России на международном уровне требуют, чтобы одно из зарубежных западных изданий извинилось за фальсификации на тему коронавируса. "Так а зачем же российские каналы у нас это делали?" - задал риторический вопрос Лукашенко.
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А козлорилий, то у перекладі «россіянін».
Тобто, ти.
Сосьот двух маток.
Треба, отсосьот у *****, треба у Європи.
Царь вати.
Да конечно внутри ее ...коронавирус и не только. Но это зримый шанс, возможность, которую нельзя упустить, это возможность спасти миллионы судеб...
Ну я не знаю еще как вас с агитировать.По сути мы ничего не теряем, кроме плучения новых технологий, заметьте на халяву. Единственное сами бразильцы не в состоянии провести этот процесс, им нужна помощь всех, да всех абсолютно всех нас.
Очень пользительно для здоровья любой нации.