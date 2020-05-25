Лукашенко о журналистах, пишущих про COVID-19: "Закрывать рот никому нельзя, и пусть люди говорят так, как они думают"

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает активизацию разного рода фейковых информационных каналов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Я заметил, что в так называемых фейковых каналах, Telegram-каналах и прочих они в последнее время цепляют власть за что попало. Раздуть могут там скандал с невыплатами в какой-то конкретной организации - врачам, учителям и так далее. Я вчера Наталью Ивановну (Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. - Ред.) попросил, чтобы она обзвонила всех губернаторов и просто по-человечески предупредила их: если есть какая-то проблема, ее надо решить на месте", - отметил Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что авторы фейков отнюдь не беспокоятся, например, о врачах, а лишь стремятся хайпануть.

"Для них не главное эти врачи. Главное - хайпануть. Они на этом хотят поймать какой-то хайп. Это не наш путь. Но, надо потерпеть. Мы с ними разберемся. Я вчера вам говорил: придет время, мы всех поставим на место", - заявил президент Беларуси.

Лукашенко при этом отметил, что закрывать рот никому нельзя, и пусть люди говорят так, как они думают: "А журналист, если он журналист, какой-то блогер или еще кто-то должны писать честно, объективно подавать информацию, а не поднимать скандал. Если не честно, если не соответствует действительности, за это надо отвечать. Как это было с российским Первым каналом".

Президент добавил, что сейчас и в самой России на международном уровне требуют, чтобы одно из зарубежных западных изданий извинилось за фальсификации на тему коронавируса. "Так а зачем же российские каналы у нас это делали?" - задал риторический вопрос Лукашенко.

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