Павловский 12-й раз не явился на заседание по делу Гандзюк, заявив о "плохом самочувствии"

В Приморском районном суде Одессы в очередной раз не состоялось заседание по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, в котором должен был участвовать Игорь Павловский, ранее арестованный по другому уголовному делу.

Об этом сообщается на Facebook-странице инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?", информирует Цензор.НЕТ.

"Заседание в Одессе, на котором суд должен рассмотреть законность заключенного соглашения между Игорем Павловским (организатором убийства, действия которого переквалифицировали в "сокрытие преступления") и прокуратурой, снова не состоялось. И опять по вине Павловского", - говорится в сообщении.

Активисты напоминают, что суд согласовал участие Павловского в заседании по видеосвязи, однако 4 мая заседание не состоялось, так как в СИЗО, где содержится Павловский, отсутствовал интернет.

"На этот раз он просто отказался участвовать в заседании из-за плохого самочувствия. И этого было достаточно, чтобы перенести заседание. Для прокуроров это оказалось вполне аргументированной причиной, поэтому они не попросили медицинской справки о состоянии здоровья Павловского и не требуют обязательной доставки из СИЗО на следующее заседание. То есть не предпринимают элементарных действий, чтобы избежать очередного срыва заседания. Мы видим, что Павловский всячески пытается затянуть начало рассмотрения дела. Пострадавшим не позволяют зайти в процесс. Вероятно это происходит по согласованию с Офисом генпрокурора. Ведь с прокуратурой без пострадавших договариваться проще", - отмечают участники инициативы.

Также отмечается, что это уже 12 заседание, которое не состоялось из-за неявки Павловского.

Читайте также: Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Левин останется в СИЗО СБУ до июля, - прокурор Сенюк

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.



