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У Ахметова всего 14%, - инвестор зеленой энергетики заявил о необоснованных нападениях на отрасль

У Ахметова всего 14%, - инвестор зеленой энергетики заявил о необоснованных нападениях на отрасль

Шведский инвестор, владелец компании "Виндкрафт Украина" Карл Стурен заявил о необоснованных нападениях нескольких народных депутатов на отрасль зеленой энергетики, которые пытаются остановить ее развитие, заявляя якобы о наличии монополии у компании ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом он сказал в интервью изданию Лига.Бизнес.

"Нужно прекращать кидаться на инвесторов, как это сейчас делают [Александр] Дубинский и Андрей Герус. По нашим данным, у Ахметова сейчас - 14%, Дубинский писал о 60%", - сказал Стурен.

Вместе с тем, игрок рынка подчеркнул, что его компания является одним из крупнейших в Украине производителей электроэнергии из ветра, при этом доля его компании на рынке зеленой энергетики составляет всего 4%.

При этом он отметил, что в секторе зеленой энергетики более 1200 инвесторов и международные финансовые институты, такие как Европейский банк реконструкции и развития, а также Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC, США).

"В Украине более 1200 инвесторов в возобновляемую энергетику, без учета домашних СЭС. Это и ЕБРР, OPIC, украинские и европейские банки, фонды по страхованию рисков и многие другие инвесторы. С ними государству и нужно найти компромисс. Но, для этого нужно системно работать", - сказал инвестор.

В то же время он сообщил, что ожидаемое подписание меморандума по зеленой энергетике возложит одинаково сильные обязательства как на инвесторов, так и государство.

"Мне очень понравились слова премьер-министра: "Мы обязательно найдем компромисс, которым никто не будет доволен". Потому что всем нужно будет чем-то пожертвовать, и никто из ситуации не выйдет победителем", - добавил Стурен.

Напомним, и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец ранее сообщала, что Минэкоенерго возобновит переговоры с инвесторами в проекты по возобновляемой энергетике, а министерство наработает для обсуждения с ними проект меморандума, в котором будут прописаны условия реструктуризации, просмотра "зеленого" тарифа, строительства станций и другие условия для сектора ВИЭ.

15 мая в Кабинете министров Украины проходила встреча председателя правительства Д.Шмыгаля с игроками рынка и профильными ассоциациями, которые являются представителями инвесторов из США, Норвегии, Швеции, Германии, Турции, Испании, Франции и других стран.

По информации СМИ, премьер-министр Украины Д.Шмыгаль представил президенту Украины В.Зеленскому наработанные предложения по существенному снижению зеленых тарифов (для СЭС -15%, для ВЭС -7,5%), а также ряд других финансовых ограничений в работе зеленых электростанций в Украине.

По мнению главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Валерия Тарасюка, Украине нужно найти компромисс с иностранными инвесторами в зеленую энергетику относительно снижения зеленых тарифов, и таким образом избежать арбитражных разбирательств.

Автор: 

Ахметов Ринат (2004) энергетика (2553)


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Топ комментарии
+7
Какие вы нах. инвесторы? ВЫ ни копейки в украинский бюджет не положили, ни копейки не платите пошлины и налог за ввозимою вами оборудование, а натоместь требуете дотаций и выкачиваете деньги из страны и народа. Почему я покупая каждую вещь в том числе и для вложения в екологию плачу бешенные пошлины а все те кто трется возле Ахметова них.я не платят а наоборот берут? Ето все та же схема что и с Газпромом *бери или плати*.
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25.05.2020 18:17
+6
_Ради вас вся Украина должна каждый месяц подвергаться грабежу через тарифы на электроэнергию?
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25.05.2020 18:05
+6
Украина выиграла суд с Газпромом тоесть с кремлем. А ето самая большая победа в истории международных судов. Неужели проиграем суд какому то Ахметову? Ведь все понимают что ето коррупционная схема придуманная ворами в законе Ахметовым и Януковощем, а Парашенко еще и подмахнул им отдав Ахметову Обленерго и сняв пошлину на ввоз оборудования для выкачки *зеленых тарифов*. Но при желании на каждую хитрую жопу есть хороший болт с резьбой. Всех етих уродов сидящих на *зеленых тарифах* можно подвесить другими налогами не указанными ранее в договоре. Отменить им нулевые пошлины на оборудование, обложить налогами на землю, налогами на екологию, на утилизацию китайских батарей и аккумуляторов, вплоть до екологического налога на распугивание птиц и кротов.
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25.05.2020 18:25
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Ну вот.
Теперь и ахметку запишите в герои!
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25.05.2020 18:01 Ответить
Ахметка конечно не герой, но ведь основной "негерой" довольно хихикает в седую бороду и никто не обращает на него внимание. А это несправедливо, нечестно.
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25.05.2020 18:24 Ответить
Из 16 млрд с бюджета по 3 млрд получили китайцы и Ахметов а 1 млрд получил этот швед.
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25.05.2020 18:02 Ответить
А Швед еще окажеться засланным козачком. Козлы останавливают атомные, мутят с поставками энергии переводят АЭС от договоровс потребителями к отношениям как на бирже. И потом будут белать волны купили, продали , на%бали.
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25.05.2020 21:19 Ответить
Axmtka eto vlast na etom govorit bolse i nenado,kak i Benia.Vot dve problemi kotorymi nado zaniatsia
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25.05.2020 18:04 Ответить
_Ради вас вся Украина должна каждый месяц подвергаться грабежу через тарифы на электроэнергию?
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25.05.2020 18:05 Ответить
"Что не делает дурак, всё он делает не так." - Маршак.
А что инвесторы в международный суд подали о снижении тарифов задним числом. Или Вы сомневаетесь в компетентности наши юристов? Каким будет решение суда? Учитывая что в связи с увольнениями государство проиграло 90% судов.
Сама идея подписания меморандума возникла после того как Шмыгаль увидел сумму иска.
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25.05.2020 18:15 Ответить
Украина выиграла суд с Газпромом тоесть с кремлем. А ето самая большая победа в истории международных судов. Неужели проиграем суд какому то Ахметову? Ведь все понимают что ето коррупционная схема придуманная ворами в законе Ахметовым и Януковощем, а Парашенко еще и подмахнул им отдав Ахметову Обленерго и сняв пошлину на ввоз оборудования для выкачки *зеленых тарифов*. Но при желании на каждую хитрую жопу есть хороший болт с резьбой. Всех етих уродов сидящих на *зеленых тарифах* можно подвесить другими налогами не указанными ранее в договоре. Отменить им нулевые пошлины на оборудование, обложить налогами на землю, налогами на екологию, на утилизацию китайских батарей и аккумуляторов, вплоть до екологического налога на распугивание птиц и кротов.
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25.05.2020 18:25 Ответить
Стокгольмский суд принял политическое решение. Кто будет финансировать Украину? Финансировать будет кремль.
Европейские зеленобесы будут рассматривать коллективный иск международных (своих) инвесторов по сути. Правомерна ли отмена ЗАДНИМ числом отмена соглашения о зелёных тарифах.
Коррупционные схемы, воры в законе, хитрые жопы и винты просто не будут рассматриваться в ходе возможного судебного разбирательства.
Попытка заключить меморандум означает - что ты фраер сдал назад. Давайте договоримся без суда.
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25.05.2020 18:42 Ответить
14%- скоро пойдет стеклотару собирать и металлолом
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25.05.2020 18:08 Ответить
"Нужно прекращать кидаться на инвесторов, как это сейчас делают [Александр] Дубинский и Андрей Герус. По нашим данным, у Ахметова сейчас - 14%, Дубинский писал о 60%", - сказал Стурен.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стурен, так огласи весть список владельцев, чтобы всем все было ясно.
А Герусу и Дубинскому чтобы не было оснований делать такие заявления.
Чего Вы шифруетесь, как Штирлиц в Берлине? У Вас есть что скрывать?
Рынок электроэнергии должен быть прозрачным, если он рынок, а не ....
Источник: https://censor.net/n3197854
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25.05.2020 18:11 Ответить
У Ахметова всего 14%, - инвестор зеленой энергетики заявил о необоснованных нападениях на отрасль - Цензор.НЕТ 1241
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25.05.2020 18:11 Ответить
У Ахметова всего 14%, - инвестор зеленой энергетики заявил о необоснованных нападениях на отрасль - Цензор.НЕТ 3758
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25.05.2020 18:13 Ответить
Какие вы нах. инвесторы? ВЫ ни копейки в украинский бюджет не положили, ни копейки не платите пошлины и налог за ввозимою вами оборудование, а натоместь требуете дотаций и выкачиваете деньги из страны и народа. Почему я покупая каждую вещь в том числе и для вложения в екологию плачу бешенные пошлины а все те кто трется возле Ахметова них.я не платят а наоборот берут? Ето все та же схема что и с Газпромом *бери или плати*.
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25.05.2020 18:17 Ответить
Рафик не виноват! 14 это не 73. Скоро все они порешают, за счет налогоплательщиков
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25.05.2020 18:18 Ответить
Нужно же как-то Беню прикрывать, основного "трясуна" енергетической отрасли.
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25.05.2020 18:19 Ответить
У Ахметова всего 14%, - инвестор зеленой энергетики заявил о необоснованных нападениях на отрасль - Цензор.НЕТ 1796
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25.05.2020 18:27 Ответить
Не факт что те инвесторы и деньги не прокладки олигархов. По крайней мере часть из них.
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25.05.2020 18:25 Ответить
Да на 99% так и есть что все ети хитрожопые дояры ето Ахметовские подставные лица с иностранными паспортами. Даже интересно посмотреть ихние документы. Уверен что все они окажутся гражданами Кипра и бывших советских республик. Потому что знаю что Ахметов и КО никого чужого тем более из-за бугра на свою территорию к корыту не подпустит и близко. Чуть ли не каждый месяц сталкиваюсь по работе что и как в Украине все поделено от юристов, енергетиков и застройщиков до ритуальных услуг и попов. Никому чужому они не дадут всунуться в свой бизнес и никому не дадут их обойти и занести деньги мимо ихней конторы.
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25.05.2020 18:33 Ответить
У Ахметова всего 14%, - инвестор зеленой энергетики заявил о необоснованных нападениях на отрасль - Цензор.НЕТ 6150
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25.05.2020 18:39 Ответить
Так это же совсем другое дело, а что если внести в раду предложение сделать электричество для лохтората по 8 грн за КВт?
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25.05.2020 18:41 Ответить
А, на хрена Украине такая дорогая зелёная электроэнергия, по 5.6 гривен за киловат.. Шли бы все лесом: Эти шведы, европейский банк реконструкции и развития,Янукович, ахметов, коломойский, забыли ещё братьев-воров "Карамазовых", и многие другие. На хрена нам такие инвесторы, которые накинули удавку с этой зелёной энергетикой на шею народа украины?? Когда строили, обещали золотые горы и дешевизну, выбивали для себя море льгот, а как построили про всё забыли. Сразу появились схемы воровства, как из бюджета, так и из кармана народа Украины!! Интересно у кого из бывшего кабмина, были такие куриные мозги, всё это подписать!!??. Наверное у семикласника Гройсмана!! Отказаться надо от этой зелёной электроэнергии, и не строить больше на нашей территории Украины такую хрень!! Пусть у олигархов болит голова, и делают с ней всё что хотят!! А эта неадекват БУСЛАВЕЦ!! Буславец и Шмыгаль, конечно пойдут по самому лёгкому пути, компенсировать затраты за счёт населения!! А почему нет ? Ведь Зеленский и его дебильная команда уже победили бедность народа украины, увеличили населению зарплаты, снизили тарифы на газ и тепло,! Самокатчик, за три месяца, положил украину на колени, министр МОЗ, потеряла время играя в тенис, вместо того, что бы вести жесткую профилактику в борьбе с Коронавирусом, таможенник нефёдов, за пол- года, принёс стране 40 млрд гривен убытков, маркарова, нажила себе целое состояние на облигациях займа, и принесла украине убыток почти в млрд гривен и это всё в порядке вещей!! А наш Президент кайфует на прессконференции и убеждает весь мир и все нас, что 5 тысяч гривен это достойная зарплата!! Что бы ты Зеленский, всё свою жизнь прожил на такую зарплату!!
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25.05.2020 19:28 Ответить
С нашим менталитетом зеленую энергетику надо вообще запретить. К примеру там где стоят эти панели туда все равно заходит линия электрики и "самый честный зеленый" энергетик берет электрику с такой линии и к своим панелькам и продает ее уже как зеленую тока тариф в пару раз больше. Вы че за лохов народ держите. Лучше пусть атомные уже хоть биткоин генерят чем простаивать. Козлы, лишь бы на%бать.
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25.05.2020 21:24 Ответить
что там буславец с её зеленскими заявлениями о цене 15 коп киловатт для лохов ?
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25.05.2020 21:34 Ответить
Антиукраинские законы были приняты при Януковиче, а Гройсман при Порошенко вместо того, чтобы их отменить, продолжил антиукраинскую экономическую политику, когда подписал с ЕС новое соглашение, позволяющее буржуям высасывать последнюю кровь из украинцев и промышленнсти с помощью так называемой зеленой энергетики.

В результате буржуи становятся еще богаче, украинская промышленность разрушается, а народ становится еще беднее.
Очевидно, что буржуями взят курс на превращение Украины в слаборазвитую сырьевую банановую республику.
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25.05.2020 21:35 Ответить
Ахметов Герой Украины ?
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25.05.2020 21:35 Ответить
від таких інвестицій державі,тобто всім нам,одні збитки.
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25.05.2020 22:30 Ответить
Якщо знищити всі панелі і вітряки, то нічого не потрібно буде платити власникам.
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25.05.2020 22:37 Ответить
 
 