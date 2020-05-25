Российские наемники 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

В понедельник российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив минометы калибра 120 мм, которые должны быть отведены от линии разграничения сторон.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на, пресс-центр операции Объединенных сил.

"С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам. Благодаря решительности и точности военнослужащих из состава Объединенных сил захватчики прекратили свою активность. Потери противника уточняются", - сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник выпустил несколько мин 120-го калибра по оборонительным укреплениям Объединенных сил вблизи Песков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Наемники РФ разместили артиллерию рядом с домами в Васильевке и Яковлевке, а жителей некоторых районов Донецка готовят к принудительной эвакуации, - штаб

Близ Марьинки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в районе н.п.Павлополь в утренние часы агрессор с различных направлений совершил две вооруженные провокации, используя при этом ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и вооружение боевой машины пехоты.

Также трижды под вражеский обстрел со станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия попали украинские военные неподалеку н.п.Богдановка, а из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов противник обстрелял опорные пункты неподалеку н.п.Тарамчук.

Также на Цензор.НЕТ: В результате обстрелов на Донбассе в мае были ранены 9 мирных жителей, в том числе пятеро детей, - отчет ОБСЕ

"В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорных пунктам. Благодаря решительности и точности военнослужащих из состава Объединенных сил захватчики прекратили свою активность. Потери противника уточняются", - добавили в штабе.









