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Новости Агрессия России против Украины
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Российские наемники 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российские наемники 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

В понедельник российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив минометы калибра 120 мм, которые должны быть отведены от линии разграничения сторон.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на, пресс-центр операции Объединенных сил.

"С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам. Благодаря решительности и точности военнослужащих из состава Объединенных сил захватчики прекратили свою активность. Потери противника уточняются", - сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник выпустил несколько мин 120-го калибра по оборонительным укреплениям Объединенных сил вблизи Песков.

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Близ Марьинки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в районе н.п.Павлополь в утренние часы агрессор с различных направлений совершил две вооруженные провокации, используя при этом ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и вооружение боевой машины пехоты.

Также трижды под вражеский обстрел со станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия попали украинские военные неподалеку н.п.Богдановка, а из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов противник обстрелял опорные пункты неподалеку н.п.Тарамчук.

Также на Цензор.НЕТ: В результате обстрелов на Донбассе в мае были ранены 9 мирных жителей, в том числе пятеро детей, - отчет ОБСЕ

"В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорных пунктам. Благодаря решительности и точности военнослужащих из состава Объединенных сил захватчики прекратили свою активность. Потери противника уточняются", - добавили в штабе.

Российские наемники 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС 01
Российские наемники 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС 02
Российские наемники 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС 03
Российские наемники 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС 04
Российские наемники 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС 05

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обстрел (26995) операция Объединенных сил (6766)


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Якщо про обстріли, то поставила б дізлайк, якщо про те, що немає втрат, то поставила б лайк. А під статтею, де розповідається і про перше і про друге, є тільки можливість поставити лайк. Не досконало
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25.05.2020 20:24 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
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https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1264987361391321088 1 ч В Сурии и Ливии Росии вломили пи....ы такого масштаба, что *****, будь оно офицером, пустило б в своем бункере пулю в рот. Единственное место, где Росия Топ, это Дамбаз и КрымНаж. И то, лишь потому, что в Генштабе Украины, АП и ВРУ 30 лет сидит обоссанная русня.
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25.05.2020 23:21 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятой расії!!!!
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25.05.2020 23:38 Ответить
 
 