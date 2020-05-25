ЕС обязательно должен поддерживать Украину и решить, что делать с Россией, - Боррель

Во время виртуального выступления на ежегодной конференции немецких послов в Берлине высокий представитель ЕС Жозеп Боррель призвал дипломатов помочь Евросоюзу одолеть глобальные вызовы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Европейской службы внешних действий.

"На востоке мы должны поддержать Украину и, безусловно, укрепить связи со всеми странами Восточного партнерства. Но мы также должны провести откровенное обсуждение, что делать с Россией, которая способна бросать вызов важным общим интересам европейской безопасности. Мы должны проводить выборочное вовлечение России в тех сферах, которые интересны для нас. Это не противоречит тому, чтобы быть твердыми. Нам нужен разумный баланс между жесткостью и санкциями в отношении России с осторожными попытками привлечения в избранных сферах", - среди прочего заявил высокий представитель ЕС.

Он напомнил, что в энергетике есть взаимозависимость, в частности, это касается поставок газа, который "нам нужно покупать", а "ми нужно продавать". Боррель призвал вкладываться в лучшее понимание друг друга, чтобы действовать сообща.

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