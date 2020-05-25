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ЕС обязательно должен поддерживать Украину и решить, что делать с Россией, - Боррель

ЕС обязательно должен поддерживать Украину и решить, что делать с Россией, - Боррель

Во время виртуального выступления на ежегодной конференции немецких послов в Берлине высокий представитель ЕС Жозеп Боррель призвал дипломатов помочь Евросоюзу одолеть глобальные вызовы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Европейской службы внешних действий.

"На востоке мы должны поддержать Украину и, безусловно, укрепить связи со всеми странами Восточного партнерства. Но мы также должны провести откровенное обсуждение, что делать с Россией, которая способна бросать вызов важным общим интересам европейской безопасности. Мы должны проводить выборочное вовлечение России в тех сферах, которые интересны для нас. Это не противоречит тому, чтобы быть твердыми. Нам нужен разумный баланс между жесткостью и санкциями в отношении России с осторожными попытками привлечения в избранных сферах", - среди прочего заявил высокий представитель ЕС.

Он напомнил, что в энергетике есть взаимозависимость, в частности, это касается поставок газа, который "нам нужно покупать", а "ми нужно продавать". Боррель призвал вкладываться в лучшее понимание друг друга, чтобы действовать сообща.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высокий представитель ЕС Боррель приедет в Украину, когда кончится пандемия коронавируса

Автор: 

Газ (10223) Германия (6939) россия (95418) Евросоюз (17089) Боррель Жозеп (784)


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Поэтому пока на России не прекратят публичную пропаганду вражды со странами Запада и бывшего тоталитарного совка, пока не освободят оккупированные территории, санкции надо продолжать и углублять. Агрессор должен быть наказан.
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25.05.2020 18:12 Ответить
ЕС обязательно должен поддерживать Украину и решить, что делать с Россией, - Боррель - Цензор.НЕТ 6638
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25.05.2020 18:17 Ответить
ЄС обов'язково має підтримувати Україну і вирішити, що робити з Росією, - Боррель - Цензор.НЕТ 9503
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25.05.2020 18:24 Ответить
Поэтому, что делать с расеей, вопрос риторический.
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25.05.2020 19:09 Ответить
Неякої надії на головнокомандувача в Україні немає. Тільки на ЄС, США, і Канаду.
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25.05.2020 18:25 Ответить
У Борреля бред. Надо бы сдать тест на коронвирус.
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25.05.2020 18:34 Ответить
Да никто никому ничего не должен. Эти разборки, ув., оставьте для базаров в своей подворотне.
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26.05.2020 08:06 Ответить
 
 