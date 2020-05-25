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Жители села Ворочево на Закарпатье, где произошла вспышка коронавируса, не хотят соблюдать карантин, - глава ОТГ

Жители села Ворочево на Закарпатье, где произошла вспышка коронавируса, не хотят соблюдать карантин, - глава ОТГ

В селе Ворочево Закарпатской области, где обнаружили 28 больных коронавирусом, люди не хотят соблюдать карантин.

Об этом "Укринформу" сообщил председатель Перечинской объединенной территориальной громады Иван Погориляк, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в Ворочево напряженная. Вчера село закрыли на карантин из-за 28 инфицированных коронавирусом, у которых подтвердили диагноз методом ПЦР-исследования. Но люди возбуждены, они конфликтуют с властями и полицией, говорят, что их обманывают и никакого коронавируса у них в селе нет", - сказал Погориляк.

По его словам, у большинства инфицированных - легкая форма заболевания, они находятся на амбулаторном лечении. Три человека были доставлены в больницы Ужгорода.

"Эпидемиологи определили 35 контактных лиц, есть очаги вируса в отдельных семьях в деревне, речь идет о девяти семьях. Населения Ворочево - 800 человек", - добавил председатель ОТГ.

Он отметил, что все эти люди должны находиться на самоизоляции, но уже сегодня было два случая, когда жители попытались выехать из села. "Их остановили правоохранители на блок-посту, который установлен на въезде/выезде из села", - рассказал Погориляк.

Он рассказал, что сегодня к врачам 7 человек обращались с признаками заболевания и жаловались на температуру.

"Вчера еще в селе было значительное движение, много людей на улицах. Сегодня после того, как провели дезинфекцию улиц, скамеек у ворот, людей на улицах Ворочево нет. Но все равно люди недовольны, они не верят ни власти, ни врачам, и говорят, что у них никакого коронавируса нет и им ограничивают права", - говорит председатель ОТГ.

Сейчас, по его словам, найти общий язык с людьми не удается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новая вспышка COVID-19 на Закарпатье, закрыли доступ в село Ворочево

Автор: 

ОТГ (117) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+10
странно ожидать доверия к власти, которая делала только три вещи: врала, врала и врала
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25.05.2020 18:15
+6
Они просто не смотрели сериал "Слуга народа"
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25.05.2020 18:36
+6
"В Израиле вирус быстрее всего распространяется в ортодоксальных общинах. Там нет телевидения, интернета и доверия властям." https://www.bbc.com/russian/av/media-52128149 BBC
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25.05.2020 18:52
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Правила форума Совет форумчан
Да и блокпостов нет. Надо ехать и давить. Это все галюцинации.
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25.05.2020 18:08 Ответить
ни хрена не понял. кому надо ехать? кого давить? чем давить? не поясните?
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25.05.2020 18:13 Ответить
Надо ехать на блокпосты автомобилем и давить.
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25.05.2020 18:14 Ответить
прорываться?
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25.05.2020 18:17 Ответить
нарываться!
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25.05.2020 19:53 Ответить
добивать штиком і прикладом
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25.05.2020 18:12 Ответить
правильно! я всегда так говорю!))))
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25.05.2020 20:02 Ответить
ну у нас не чп и не вп так что в х... им свиснете
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25.05.2020 18:14 Ответить
странно ожидать доверия к власти, которая делала только три вещи: врала, врала и врала
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25.05.2020 18:15 Ответить
А где этой псевдовласти верят???
Назовите хоть одно село,город.
Эта власть за год уже себя так зарекомендовала,что повесить их,четвертовать и затем расстрелять и то будет мало.
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25.05.2020 18:23 Ответить
В Киев приезжай,здесь верят
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25.05.2020 18:56 Ответить
Село неасфальтоване...
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25.05.2020 18:33 Ответить
В новости про "деревню" написано
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26.05.2020 09:10 Ответить
То каліки писали. У нас немає "дєрєвєнь".
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26.05.2020 09:23 Ответить
Они просто не смотрели сериал "Слуга народа"
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25.05.2020 18:36 Ответить
Чогось на думку спало поняття "Чумні бараки".
І до чого вони до новини про те, що люди не хочуть дотримуватись карантину?
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25.05.2020 18:37 Ответить
14 днів.. карантин по периметру села. псляцьоь тестування всіх і черговий карантин.. Звичайно-щоб муха не пролетіла..
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25.05.2020 18:39 Ответить
Какая безответственность !
А ведь уже скоро вторая волна !
Ведь между первой и второй перерывчик небольшой ...
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25.05.2020 18:42 Ответить
"В Израиле вирус быстрее всего распространяется в ортодоксальных общинах. Там нет телевидения, интернета и доверия властям." https://www.bbc.com/russian/av/media-52128149 BBC
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25.05.2020 18:52 Ответить
Для этой власти - одна надежда на страх народа перед вирусом.
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25.05.2020 18:55 Ответить
а страх єто ото видео, где тьотка сльозно плачет не палить ей дом за то, что приехав из польши, всех позаражала.
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25.05.2020 20:02 Ответить
ну и не надо! подумаешь! каждый сам распоряжается своей судьбой
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25.05.2020 19:24 Ответить
Худоба.
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25.05.2020 19:26 Ответить
нет, все-то Украина)) пора уже привыкнуть)) нас вчать пишатися нашою проєвропейсько налаштованою нацією
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25.05.2020 20:01 Ответить
Какой там в баню вирус,там цуйка правит миром)
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25.05.2020 19:28 Ответить
Цыгане ?
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25.05.2020 19:47 Ответить
Китайці таких мешканців відстрілювали , як біологічних терористів-убивць . Україна не Китай , але якийсь тюремний срок хоча б за тероризм і зумисне зараження людей мусить бути . Суспільство має бути захищене від подібних дикунів .
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25.05.2020 19:50 Ответить
Тогда Герег надо пустить в расход первыми? Да ты никак еврейские погромы задумал?уг... молодец!
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25.05.2020 19:54 Ответить
Жителі села Ворочово на Закарпатті, де стався спалах коронавірусу, не хочуть дотримуватися карантину, - глава ОТГ - Цензор.НЕТ 8231
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25.05.2020 23:50 Ответить
 
 