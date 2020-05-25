Жители села Ворочево на Закарпатье, где произошла вспышка коронавируса, не хотят соблюдать карантин, - глава ОТГ

В селе Ворочево Закарпатской области, где обнаружили 28 больных коронавирусом, люди не хотят соблюдать карантин.

Об этом "Укринформу" сообщил председатель Перечинской объединенной территориальной громады Иван Погориляк, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в Ворочево напряженная. Вчера село закрыли на карантин из-за 28 инфицированных коронавирусом, у которых подтвердили диагноз методом ПЦР-исследования. Но люди возбуждены, они конфликтуют с властями и полицией, говорят, что их обманывают и никакого коронавируса у них в селе нет", - сказал Погориляк.

По его словам, у большинства инфицированных - легкая форма заболевания, они находятся на амбулаторном лечении. Три человека были доставлены в больницы Ужгорода.

"Эпидемиологи определили 35 контактных лиц, есть очаги вируса в отдельных семьях в деревне, речь идет о девяти семьях. Населения Ворочево - 800 человек", - добавил председатель ОТГ.

Он отметил, что все эти люди должны находиться на самоизоляции, но уже сегодня было два случая, когда жители попытались выехать из села. "Их остановили правоохранители на блок-посту, который установлен на въезде/выезде из села", - рассказал Погориляк.

Он рассказал, что сегодня к врачам 7 человек обращались с признаками заболевания и жаловались на температуру.

"Вчера еще в селе было значительное движение, много людей на улицах. Сегодня после того, как провели дезинфекцию улиц, скамеек у ворот, людей на улицах Ворочево нет. Но все равно люди недовольны, они не верят ни власти, ни врачам, и говорят, что у них никакого коронавируса нет и им ограничивают права", - говорит председатель ОТГ.

Сейчас, по его словам, найти общий язык с людьми не удается.

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