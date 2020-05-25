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Новости Агрессия России против Украины
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Полторы тысячи наемников ЧВК "Вагнер" эвакуированы из зоны боев под Триполи - СМИ

Полторы тысячи наемников ЧВК

Силы, поддерживающие правительство национального единства (ПНС) Ливии, заявили, что свыше тысячи бойцов ЧВК "Вагнер", воюющих на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, вывезены с линии фронта в районе Триполи.

Об этом сообщает ливанское издание "Дейли стар", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Военный транспортный самолет Ан-32 приземлился в аэропорту Бени-Валид, чтобы возобновить эвакуацию отошедших от южного Триполи наемников "Вагнера" в пока что не до конца подтвержденное место", - приводит издание заявление сил, выступающих на стороне ПНС.

Согласно их утверждениям, "1500-1600 наемников" отступили от линии фронта у Триполи к Бени-Валиду, расположенному примерно в 145 км к юго-востоку от столицы страны. Также сторонники ПНС накануне заявляли, что в этом аэропорту приземлились семь транспортных самолетов, чтобы доставить оружие и амуницию и забрать наемников.

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В Ливии уже на протяжении длительного времени царит двоевластие. В стране функционирует признанное ООН ПНС в Триполи и так называемое восточное правительство, которое поддерживает Хафтар. С апреля 2019 года его армия штурмует ливийскую столицу. По данным западных СМИ, Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

Ранее в мае силы ПНС отбили у ЛНА авиабазу "Ватийе" близ Триполи и, по данным турецких СМИ, уничтожили несколько зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" российского производства, поставленных ОАЭ силам ЛНА.

В мае ряд СМИ сообщил со ссылкой на доклад сотрудников мониторинговой миссии комитета ООН по санкциям в отношении Ливии о том, что в стране сейчас находятся порядка 1,2 тыс. наемников из ЧВК "Вагнер". По их данным, это граждане России, Беларуси, Молдовы, Сербии и Украины.

Также на Цензор.НЕТ: 2000 бойцов российской ЧВК "Вагнера" находятся в Ливии, - Эрдоган

На майском заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя отмечал, что Россия пока не до конца изучила попавший в СМИ доклад экспертов ООН, в котором говорится о том, что на территории Ливии присутствуют бойцы из ЧВК "Вагнер", однако уже обнаружила данные, указывающие на то, что он по большей части состоит из сфабрикованных данных.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган до этого утверждал, что на стороне борющегося с ПНС Хафтара воюют несколько тысяч бойцов ЧВК "Вагнер".

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Президент РФ Владимир Путин, комментируя в январе эти утверждения Эрдогана, заявил, что, если в Ливии находятся российские граждане, они не представляют интересы государства "и денег от российского государства не получают".

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Ливия (680) эвакуация (2068) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+42
купил билет на концерт Кабзона..
Полторы тысячи наемников ЧВК "Вагнер" эвакуированы из зоны боев под Триполи - СМИ - Цензор.НЕТ 6665
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25.05.2020 18:20
+35
Миф о непобедимости России развеяли ее гибридные операции - от Украины до Сирии и Ливии

09:00 | 25.05.2020

Российская Федерация, самовольно водрузившая на себя корону правопреемницы тоталитарного СССР, чему просто невозможно завидовать, на протяжении долгого времени не могла быть схожей с советским концлагерем народов по масштабам его международных военных операций. В 90-е Россия удовлетворялась проведением гибридных и открытых военных операций в соседних Молдове, Нагорнокарабахском конфликте, в Чечне и рискнула бросить вызов НАТО в Югославии, в ходе Приштинского марш-броска с захватом аэропорта "Слатина" в Приштине.
В свою очередь, этот безрассудный марш-бросок не спас режим Милошевича, и его финал всем прекрасно известен, как и уход российского военного контингента из Югославии, после того, как его содержание стал обходиться Кремлю в копеечку. Как и написано выше - безрассудный поступок с минимальным профитом, в основном пропагандистского характера, но колоссальными рисками и политическими потерями.
Когда же наступили 2000-е, резкий рост цен на нефть и газ, а, следовательно, получаемые Россией сверхприбыли, запустили ее ВПК и реформы в армии, десятилетиями находившейся в анабиозе и деградации. В армию вливались миллиарды долларов бюджетных средств, что в итоге вылилось во вторжение в Грузию 08.08.2008.
Однако, эти боевые действия показали, что пережившая реформу и обновление российская армия, не смогла безболезненно для себя сломить сопротивление грузинской армии, и понесла катастрофические потери, с учетом соотношения имевшихся сил и средств сторон.
После этого Кремль залег на долгие годы на дно, скрыто поддерживая диктаторские режимы, такие как сирийского тирана Башара Асада, и накапливал ресурсы для очередного внешнего удара. Удара, который был нанесен в 2014 году по Украине, стране, испытывавшей сложный период политических преобразований и социально-общественных потрясений. Стране, вооруженные силы которой на протяжении четверти века методично уничтожались и разрушались, а силовые структуры были заполнены агентами Кремля.
Но, даже несмотря на то, что Украина была настолько ослаблена в политическом, экономическом, социальном, силовом и военном плане, России не удалось реализовать ее проект «Новороссия». Проект, который в итоге из оккупации огромных территорий от юго-запада до северо-востока, представил собой две неполноценные метастазы в Луганской и Донецкой областях, занимающие менее 50% этих областей, и оккупированный полуостров Крым.
Тем не менее, после этого провала, Россия стала открыто поддерживать диктаторские режимы, официально отправив свои войска в Сирию, поддерживая диктаторов в Венесуэле, Иране, Ливии, ЦАР, Мозамбике и т.д.
Собственно, как вы понимаете, это все была краткая историческая справка, эдакая прелюдия к нынешнему положению вещей. Ведь, как вы можете видеть по предыдущим конфликтам, практически из каждого Россия выходила отнюдь не удовлетворенной победительницей, а с учетом ее колоссальных ресурсов и вовсе, назвать ее достижения хоть сколь-нибудь приемлемыми язык не поворачивается.
Таким образом, мы подходим к событиям сегодняшних дней, а именно - столкновению России в Сирии уже не с разрозненными и слабо подготовленными повстанцами, а с турецкими военными. Операция "Источник мира" в провинции Идлиб ярко продемонстрировала, с каким ускорением и с какими жертвами войска Башара Асада и поддерживающие его российские подразделения теряли бы занятые территории, повстречай они раньше сопротивление турецких военных.
Аналогичную картину мы прямо сейчас можем наблюдать в Ливии. Как только командование подразделениями Правительства национального согласия на себя взяли турецкие офицеры, Ливийская национальная армия Халифы Хафтара https://sprotyv.info/news/v-livii-ot-naemnikov-haftara-osvobodili-dve-*******-bazy стала терять один населенный пункт за другим , неся колоссальные потери, как в живой силе, так и в технике. А спешно бегущие из города Тархун российские наемники ЧВК "Вагнер" и вовсе стали вчера героями социальных сетей.
Чем-то это бегство даже напомнило отступление ЧВК "Вагнер" из Кабу-Дельгаду в Мозамбике, с колоссальными потерями, осенью 2019 года.
В итоге, что мы видим?
Российская армия по праву может называться второй армией в мире. Колоссальный бюджет, бесконечный человеческий ресурс и еще более бесконечный ресурс по технике, подкрепляемый ядерным оружием, - все это дает ей право называться второй в мире по боеспособности державой. Но, как показывает время, оказавшись против равного, как минимум по навыкам и знанию тактики ведения боевых действий, противника, весь этот безграничный военно-технический потенциал оказывается не у дел.
А потому, и вправду, лиши Россию ядерного оружия, во что она превратится? В 1/9-ю часть суши, беспомощную и разрозненную на десятки метастаз. Ведь неумение воевать России против равных противников - факт, очевидный для ее потенциальных антагонистов. И уже никто не боится противостоять ей на внешних фронтах и избивать, как зарвавшегося школьника на заднем дворе.
Вот только, осознают ли в Кремле, что своими внешними гибридными операциями они лишь показали, насколько слабы на самом деле?
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко
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25.05.2020 18:26
+26
Та не евакуірували вас , а тупо втекли ви воїни засратого *****.

Полторы тысячи наемников ЧВК "Вагнер" эвакуированы из зоны боев под Триполи - СМИ - Цензор.НЕТ 7345
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25.05.2020 18:25
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Kavkaz Center

@newkc14


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25.05.2020 21:19 Ответить
Чому б українським спецслужбам не збити парочку таких літаків з вагнерівцями прямо в Лівії?
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26.05.2020 07:13 Ответить
Драпанули "герої". Турки з вами не будуть брататися, у них відповідь одна - на той світ. І не потрібно писати найманці, вони є російські терористи.
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26.05.2020 08:33 Ответить
Очень хорошая новость. Очередное развенчание мифа о непобедимости мордвы.
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26.05.2020 09:33 Ответить
Поспешили...Поспешили...Только турецкий падишах начал активную утилизация ихтамнетов -дегенератов, и на тебе. А ить их "там небыло".
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26.05.2020 18:20 Ответить
Теперь эта падаль снова поползет в луГандонию и домБабве.
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26.05.2020 18:21 Ответить
Турки з новою силою почали бити москалів у Лівії. Діти відбирають у них машини зброю,а їх кидають в пустині без води.Російська армія може тільки катувати полонених і проводити масові вбивства цивільних , воювати москалі не здатні ,окрім заградотрядів .

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https://twitter.com/newkc14

Kavkaz Center

@newkc14

·https://twitter.com/newkc14/status/1268556369357135874 2h

https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F?src=hashtag_click #Ливия . После поражения под https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8?src=hashtag_click #Триполи https://twitter.com/hashtag/%D0%A5%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0?src=hashtag_click #Хафтара и русскую банду https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0?src=hashtag_click #Вагнера совсем перестали уважать. Местные вооруженные группировки в р-не Бани Валид устраивает засады на оступающих наемников Хафтара и русских и отобирают у них оружия и военную технику
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04.06.2020 20:03 Ответить
У Лівії сильно б'ть московських наймитів і з Вагнера, свіже відео. https://twitter.com/i/status/1268061390138486790
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04.06.2020 23:50 Ответить
https://twitter.com/i/status/1268061390138486790
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04.06.2020 23:51 Ответить
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