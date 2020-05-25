РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5103 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Свободу Маркиву
5 818 26

Следственные эксперименты в деле Маркива были проведены Институтом экспертиз под Славянском, - МВД. ФОТОрепортаж

Группа экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института прибыли в г.Славянск для проведения следственного эксперимента в уголовном производстве Нацполиции об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера А.Роккели и российского переводчика А.Миронова 24 мая 2014. Группу экспертов возглавляет директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.

В сообщении отмечается: "Специалисты проводят акустические, баллистические и топографические исследования в то же время года и на тех же локациях, где разворачивались трагические события.

Надеемся, что следствие Нацполиции получит профессиональные выводы экспертов, которые будут использованы итальянским правосудием для беспристрастного рассмотрения апелляционных жалоб представленной защитой нашего гвардейца и от имени государства Украина".

Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Следственные эксперименты в деле Маркива были проведены Институтом экспертиз под Славянском, - МВД 01
Следственные эксперименты в деле Маркива были проведены Институтом экспертиз под Славянском, - МВД 02
Следственные эксперименты в деле Маркива были проведены Институтом экспертиз под Славянском, - МВД 03
Следственные эксперименты в деле Маркива были проведены Институтом экспертиз под Славянском, - МВД 04
Следственные эксперименты в деле Маркива были проведены Институтом экспертиз под Славянском, - МВД 05

Автор: 

эксперимент (47) Национальная гвардия (2111) Рувин Александр (23) Маркив Виталий (188)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
БОЙКОТ ИТАЛЬЯНСКИМ ТОВАРАМ !!!!!!!
показать весь комментарий
25.05.2020 18:45
+11
И российским заодно.
показать весь комментарий
25.05.2020 18:46
+9
Він публікує тези з російського ТБ щодо справи Марківа.
Це має вести до бану.
показать весь комментарий
25.05.2020 18:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
БОЙКОТ ИТАЛЬЯНСКИМ ТОВАРАМ !!!!!!!
показать весь комментарий
25.05.2020 18:45 Ответить
И российским заодно.
показать весь комментарий
25.05.2020 18:46 Ответить
Макаронам, што--ле?
показать весь комментарий
25.05.2020 23:02 Ответить
разве он признал вину?
показать весь комментарий
25.05.2020 18:50 Ответить
???????????????????????????????
показать весь комментарий
25.05.2020 18:58 Ответить
Він публікує тези з російського ТБ щодо справи Марківа.
Це має вести до бану.
показать весь комментарий
25.05.2020 18:59 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НЕТ, ИТАЛЬЯНСКОЕ ПРАВОСУДИЕ САЖАЕТ ЛЮБОГО НА ЛЮБОЙ СРОК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
25.05.2020 19:00 Ответить
я не нашел подтверждения Вашим словам, тем более так...дословно
он всегда отрицал свою вину, и настаивал на баллистической невозможности конкретно его выстрела поразить журналистов...в своем последнем слове в суде он сказал:«Не углубляясь в дело, о котором уже достаточно говорили мои адвокаты, хочу сказать: я - солдат, я - патриот своей страны ... Верю в правосудие и благодарю вас за ваш труд»...
показать весь комментарий
25.05.2020 19:13 Ответить
Вам пора в бан.
показать весь комментарий
25.05.2020 18:54 Ответить
надо было еще и независимых международных экспертов пригласить, чтоб не говорили потом о предвзятости и необъективности
показать весь комментарий
25.05.2020 18:49 Ответить
Що за либерало- фуйня...Воїн виконюе НАКАЗИ - веде вогонь на знищення противника ВСЕ інше повна фуйня Що , Вони , наші Воїни зайши в населений пункт та умисно розстріляли цивільних без зброї....- маячня повна, яку макаронники підхопили із подачі кацапо-фашистів вбивць та агресора....
Наші апріорі зайняли невірну позицію при його захисті...
показать весь комментарий
25.05.2020 19:03 Ответить
А я о чем. Трындел бы, что я их не видел, увидел в кустах что то шевелится, думал - враг.
Дурне и адвокат дурак.
показать весь комментарий
25.05.2020 19:08 Ответить
Лаптеногие тут как тут.
показать весь комментарий
25.05.2020 19:10 Ответить
Следственные эксперименты в деле Маркива были проведены Институтом экспертиз под Славянском, - МВД - Цензор.НЕТ 7043
показать весь комментарий
25.05.2020 19:14 Ответить
Наскільки відомо, то Марків просто фізично не міг стріляти на таку відстань.
показать весь комментарий
25.05.2020 19:24 Ответить
ну вирішили свої висновки здобути, мають право і можливість.
показать весь комментарий
25.05.2020 20:05 Ответить
До речі цей Інститут експертиз - готував експертизи і на обвинувачених у вбивстві Шеремета...
показать весь комментарий
25.05.2020 20:07 Ответить
Ой, а Надю Савченко для достоверности туда привезли?
показать весь комментарий
25.05.2020 20:10 Ответить
какая непредвзятая икспиртиза!
ПОД...
А под говно луганьском, слабо?
показать весь комментарий
25.05.2020 20:42 Ответить
а смисл? Марків вже засуджений. І хто ту експертизу признає?
показать весь комментарий
25.05.2020 21:01 Ответить
 
 