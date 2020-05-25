За сутки 946 новых случаев COVID-19 выявили в Беларуси, умерли 5 человек

По официальным данным, в Беларуси на 25 мая подтверждено 37 144 случая COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минздрава.

Издание TUT.BY отмечает, что за сутки число заболевших выросло на 946.

При этом, выздоровели и выписаны 14 449 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (плюс 249 за сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 204 пациента (плюс 5 за сутки).

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Всего с начала вспышки проведено 463 004 теста (12 377 за сутки). Это значит, что процент положительных результатов - 7,6%. По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.

В Беларуси пика по заболеваемости коронавирусом не было и не будет: по прогнозу, после плато должно быть плавное снижение количества случаев. Как рассказала TUT.BY заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, устойчивое снижение заболеваний COVID-19 прогнозируется на конец мая - начало июня.