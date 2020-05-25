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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки 946 новых случаев COVID-19 выявили в Беларуси, умерли 5 человек

За сутки 946 новых случаев COVID-19 выявили в Беларуси, умерли 5 человек

По официальным данным, в Беларуси на 25 мая подтверждено 37 144 случая COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минздрава.

За сутки 946 новых случаев COVID-19 выявили в Беларуси, умерли 5 человек 01

Издание TUT.BY отмечает, что за сутки число заболевших выросло на 946.

При этом, выздоровели и выписаны 14 449 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (плюс 249 за сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 204 пациента (плюс 5 за сутки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о журналистах, пишущих про COVID-19: "Закрывать рот никому нельзя, и пусть люди говорят так, как они думают"

Всего с начала вспышки проведено 463 004 теста (12 377 за сутки). Это значит, что процент положительных результатов - 7,6%. По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.

В Беларуси пика по заболеваемости коронавирусом не было и не будет: по прогнозу, после плато должно быть плавное снижение количества случаев. Как рассказала TUT.BY заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, устойчивое снижение заболеваний COVID-19 прогнозируется на конец мая - начало июня.

Автор: 

Беларусь (7888) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Подобається мені Білорусь- стабільно 940-960 нових випадків. І не дай боже буде 1000- Бацька всіх "преміює"
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25.05.2020 18:43
+4
до конца вирусобесия - да. потом можно и вернуться.
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25.05.2020 18:47
+4
вернуться?...а ти аптіміст...
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25.05.2020 18:58
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Правила форума Совет форумчан
Вы всё врётИ! На самом деле там ад кромешный. А официальные цифры занижены в три миллиарда раз.
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25.05.2020 18:37 Ответить
хатєл би жить в Бєларуссіі?
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25.05.2020 18:46 Ответить
до конца вирусобесия - да. потом можно и вернуться.
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25.05.2020 18:47 Ответить
вернуться?...а ти аптіміст...
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25.05.2020 18:58 Ответить
да. я оптимист.
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25.05.2020 18:59 Ответить
В Північній Кореї взагалі жодного випадку. Може краще туди, Кірілл?
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25.05.2020 19:01 Ответить
я тебе скажу больше: даже немцы есть, желающие иммигрировать в Беларусь
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25.05.2020 18:52 Ответить
а єврєі єсьть?
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25.05.2020 18:59 Ответить
не знаю. ютюб удаляет ролики оппонентов вирусобесия. а в Израиле маразм особо крут. мачеха запретила пасынку жить в его родном доме за то, что он продолжал встречаться с друзьями. судом запретила. живи, где хочешь. ось так ня-ня, малята!
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25.05.2020 19:02 Ответить
єврєі тока в Ізраілє живут??
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25.05.2020 19:09 Ответить
вики тебе в помощь, о юдофил!
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25.05.2020 19:23 Ответить
Депардье даже в паРашу эмигрировал.
Устраивайся проводником на поезда, которые будет эмигрантов в Беларусь из Германии перевозить. Заработки будут - О!!!
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25.05.2020 20:05 Ответить
гебефрения не самая худшая вещь в этом мире. но очень утомительная.
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25.05.2020 20:42 Ответить
Трактор всєх спасьот.
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25.05.2020 18:42 Ответить
Подобається мені Білорусь- стабільно 940-960 нових випадків. І не дай боже буде 1000- Бацька всіх "преміює"
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25.05.2020 18:43 Ответить
а сравнивать количество чётных и нечётных не пробовал?
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25.05.2020 18:45 Ответить
Я не понял? А что-ты ровняешь если крохотная Беларусь опережает в количестве тестов передовую демократичную Украину почти в два раза. А если брать на 1 млн населения то почти в 10 раз отсюда й 900 прзитивных.
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25.05.2020 18:52 Ответить
А Україна в три рази випереджає відсталу Японію.
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25.05.2020 19:07 Ответить
Ну вот тебе пример когда развитая страшна забила фуй на ваши тесты.
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25.05.2020 19:12 Ответить
Вот тебе пример с дисциплинированными японцами и, как бы это поточнее выразиться, - где два украинца, там три гетмана...
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25.05.2020 20:07 Ответить
как уже ******* эти мифы о какой-то дисциплинированости. где же вы коронапсихозные взялись?) у вас и немцы были дисциплинированые а в итоге немцы организовуют само больше протестов против коронапсихоза.
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25.05.2020 20:18 Ответить
Формула японского карантина: четкость, дисциплина, помощь
По $930 получат все жители страны, включая бездомных, иностранцев и приговоренных к смертиhttps://novayagazeta.ru/articles/2020/04/30/85169-formula-yaponskogo-karantina-chetkost-distsiplina-pomosch

Какие ещё "доказательства" есть в твоих инфантильных фантазиях, зеб?
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25.05.2020 20:23 Ответить
ну вот где наши 900 долларов? дисциплинированый содомит, где доллары? и где пандемия?
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25.05.2020 20:36 Ответить
На придурок и о Швеции посмотри , как граждане выполняют рекомендации и о дисциплине .Кстати в Португалии был мягкий карантин и кафе с ресторанами были 1.5 месяца закрыты и школы и садики , сейчас все открыто с теми же ограничениями , по всем позициям почти тоже самое , так же в транспорте , кафе , ресторанах , магазинах . Вот только зараженых меньше , умерших более чем в 3 раза меньше , выздоровевших в 4 раза больше и тестов сделано всем желающим 689705 , а не тем кто обратился в больничку 209900 в Швеции .
https://www.youtube.com/watch?v=J74VoKTTAzI
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26.05.2020 00:50 Ответить
Ты чё, придурок? Открою тебе секрет коронабесие почти во всём мире. И во всем мире адекватные люди критично относятся к коронабесию. Не зря половина амереканцев уже против обьязательной вакцинации. Так же протестное движение мощное в Германии.
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26.05.2020 00:55 Ответить
А ты эти протестные движения по телеку видел , или товарищ майор тебе сказал ? 200 человек можно снять в разных ракурсах и получится пол страны недовольных . А в Америке , что обязательная вакцинация , что они боятся ? Такого нет не в одной стране . Это вы придурки боитесь что вам поставят Чип с Дейлом , а таким упоротым как ты и Гайку в задницу , для болта с левой резьбой .
О каких адекватных ты говоришь ? О тех которые на каждом углу кричат о мировом заговоре , о тех кто винит во всем Гейтса , о тех кто вышки валит ? Кому мне верить ? Этим идиотам ? Или собственной жене , которая 15 лет работает в госпитале и более 2 месяцев отпахала в реанимации с ковидниками ? Идиот !
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26.05.2020 07:38 Ответить
На тебе офданные Беларуси по смертности от пневмонии . Ты и дальше будешь верить в сказки с 5 смертями ?
- 117 умерших в Минске от пневмоний только в реанимациях за один месяц апрель 2020 года
- 71 человек умер от пневмоний в Минске за весь 2018 г.
- 54 человека умерло от пневмоний в Минске в 2017 г.
- 61 человек умер от пневмоний в Минске в 2016 г.
- 66 человек умерло от пневмоний в Минске в 2015 г.
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25.05.2020 20:58 Ответить
Откуда ты взял такую статистику? С телеграм канала?)) Общая смертность в Беларуси за первый квартал текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2019-го снизилась на 4%, а от пневмоний - на 9%.
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25.05.2020 21:06 Ответить
Скинь ссылку на 117 человек в Минске за месяц.
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25.05.2020 21:18 Ответить
От белорусов живущих в Минске ,а они с официальных данных минздрава Белоруси . И как общая смертность в этом году могла снизится , если почти всем умершим ставили диагнозы " нетипичная пневмония " , что бы отмазывать твоего хозяина , который вируса не видит . Ты же доверяешь только то что сказал диктатор , а люди живущие там для тебя это фейкометы . Почему бы тебе не собрать манатки и не упи дить в свободную и процветающую бульбашию ? Тебе же так Бацько нравится , прям не знаешь как лизнуть еще , вон тролем устроился на зарплате у него или пригожинских.
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26.05.2020 00:35 Ответить
http://rnpcmt.belcmt.by/files/Stat/Mortality_in_RB_2017-2018.pdf официальная статистика за 2017 год от пневмоний умер 621 человек из них 411 в трудоспособном возрасте. в 2018 году 851.из них в трудоспособном 538
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25.05.2020 21:22 Ответить
О том, как тяжело сейчас работать медицине, буквально кричат врачи по всему миру. Призывы звучат практически из каждой страны, но мы почти не слышим голосов из Беларуси.
Сегодня в нашем проекте работает почти 70 психологов. Каждый час на линии могут находиться до четырех специалистов. Обратиться за помощью можно анонимно и круглосуточно по телефонам 7-19-7 (только для абонентов А1, звонок бесплатный), +375 29 194-88-49 (для абонентов life и МТС). Но что мы получаем? Пока - 1-2 звонка на всех дежурных специалистов в час. Мы точно знаем, что психологическая помощь врачам нужна - это понятно по разговорам с теми, кто к нам обратился, по публикациям в прессе и социальных сетях, по сарафанному радио, рассказывающему о выгорании родственников и друзей-врачей на работе. Почему тогда они не обращаются к нам?
Предполагаю, многие из них уже перешли в ту стадию, когда энергии настолько мало, что психика позволяет тратить ее только на очень конкретные вещи - поддержание жизнедеятельности, работу, ряд механических действий. Да, именно про таких людей иногда говорят: «живет как зомби» или «работает как робот». Просто уже не хватает батарейки на то, чтобы делать что-то большее за рамками обыденного функционала.
Забота о своей психике, умение и желание видеть ситуацию со стороны - это работа мозга, требующая не механического мышления, и на это не хватает сил.
Поэтому очень важно, чтобы вы, имея рядом знакомого или родственника-медика, были внимательнее к нему, наблюдали, происходят ли в его поведении, настроении перемены в худшую сторону. Если подобное имеет место быть, предложите человеку обратиться за помощью к профессионалам. Повторюсь: мы - представители волонтерского движения, занимающиеся такими консультациями безвозмездно, по собственной инициативе. Мы очень щепетильно относимся к вопросам конфиденциальности и никогда не навредим позвонившему нам. Что произойдет, если вы позвоните? Наша задача - выслушать человека, которому тяжело, помочь ему разобраться со своими страхами и тревогами, оформить проблемы в более конкретную форму, вместе искать конкретные возможности преодоления кризиса.
Если же вы медик и понимаете, что справляться с происходящим становится все тяжелее, просто попробуйте нам позвонить. Уверяю вас, это решение может оказаться для вас очень полезным. Инна Карней, https://people.onliner.by/opinions/2020/05/25/ustavshie-mediki-rabotayut-na-avtomate onliner.by
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25.05.2020 18:55 Ответить
За добу 946 нових випадків COVID-19 виявили в Білорусі, померло 5 осіб - Цензор.НЕТ 1303
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25.05.2020 18:56 Ответить
Вот у кого стабильность, уже с месяц около 950 заболевших и 5-6 смертей.
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25.05.2020 19:06 Ответить
Лет 20 назад Майкл Джексон спел песню о короно дерьме,а вы и не заметили...
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25.05.2020 19:10 Ответить
Хотелось бы услышать от Степанова и Ляшко что-нибудь по поводу распространения коронавируса в Беларуси без карантина.
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25.05.2020 19:10 Ответить
Білорусь - хворіє 22491, Україна - хворіє 13388. Україна 42 мільйона, Білорусь - 9,5 мільйона. Чия статистика є неправдивою?
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25.05.2020 19:28 Ответить
Смени методичку, двухнедельной давности инфа.
И не стыдно, а?
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25.05.2020 20:10 Ответить
https://covid19.rnbo.gov.ua/
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25.05.2020 22:19 Ответить
Слушай украинские новости, брифинг от Степанова и Ляшко. Не пались на чепуху представитель"братского" народа.
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25.05.2020 22:33 Ответить
Корона для быдла что Мирова революция для Путлера
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25.05.2020 19:13 Ответить
Когда ж вы пля... научитесь ДУМАТь...
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25.05.2020 19:17 Ответить
А флаг белорусский что так странно у Вас выглядит ?
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25.05.2020 19:33 Ответить
Ещё раз про Евроопт и скученность людей, а то я плохо расслышал.
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25.05.2020 20:09 Ответить
Кстати, неплохо было бы если бы ты сказал - на сколько процентов в Евроопте товары дешевле и на сколько это отличается он написанного?
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25.05.2020 20:17 Ответить
У нас семья Сенаторов 23 человека,подыхаем от Короны 50 лет
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25.05.2020 19:36 Ответить
Я Андрей Сенатор 51 год был 22 мая,трое сыновей...а у ВАС?
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25.05.2020 19:40 Ответить
не верю ни единому слову! бацька сказал четко - никакого вируса нет!
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25.05.2020 20:04 Ответить
Ха! 946 - почти два раза больше, чем в Украине.
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25.05.2020 20:14 Ответить
Тракторотерапия не помогла, а такие надежды шизик лука на этот прогрессивный метод лечения возлагал
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25.05.2020 20:52 Ответить
Він ще казав - дишиті гарью...тобто вихлопну трубу трактора у рота і вдих - видих...
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25.05.2020 22:22 Ответить
 
 