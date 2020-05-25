Высший антикорсуд закрыл дело против экс-главы Госаудитслужбы Гавриловой из-за истечения сроков давности

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению бывшей главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой из-за истечения сроков давности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Ее обвиняли в декларировании недостоверной информации.

Также судьи отменили наложенный постановлением Соломенского районного суда города Киева от 25 января 2018 года арест на имущество, находящееся в собственности Гавриловой. Ей также отменили меру пресечения в виде личного обязательства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-главу Госаудслужбы Гаврилову будут судить за недостоверное декларирование, - ВАКС