Высший антикорсуд закрыл дело против экс-главы Госаудитслужбы Гавриловой из-за истечения сроков давности
Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению бывшей главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой из-за истечения сроков давности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Ее обвиняли в декларировании недостоверной информации.
Также судьи отменили наложенный постановлением Соломенского районного суда города Киева от 25 января 2018 года арест на имущество, находящееся в собственности Гавриловой. Ей также отменили меру пресечения в виде личного обязательства.
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так обычно дела по пьяной езде закрывают (нарушение ПДД).. три месяца админка валяется в канцелярии суда и неназначается, а потом .. хопа!! и дело закрыли спустя три месяца по истечению срока привлечения..
Судей ВысшАнтикорСуда можно выносить на помойку после таких дел!!!
Есть такие механики.
Есть такая женщина.
гаврилова -пересиделя суд!
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гаврила всем правду гаварила!
За это суд ее прастил!
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P.S. А срок то истек. И поделом. Догадайтесь кому!!!
Готова снова приступить к несению непосильной аудиторской службы.
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Это ненормально, когда по административным делам 6 месяцев (иски к органам власти), например.
Гражданские дела должны иметь хотя бы лет 5 давность, а лучше 10. В Англии 30, например.
А уголовные не должны быть менее 25 лет. А то прошёл годик-другой-третий и всё, уже не отвечаешь за мелкие преступления.
Как так ?
Но это всё равно не то, на что общество рассчитывает в борьбе с коррупцией