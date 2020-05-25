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Новости
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Создана интерактивная карта медучреждений, где можно сделать тест на ВИЧ и гепатит С, - Минздрав

Тестирование на ВИЧ и вирус гепатита С в Украине будут проводить людям, имеющим повышенный риск инфицирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, в рамках проекта HealthLink "Ускорение усилий по противодействию ВИЧ / СПИД в Украине" отобраны учреждения здравоохранения, на базе которых будут проводится тестирование. Они размещены на карте.

В основных группах риска - люди, употребляющие наркотики инъекционно, секс-работники и работницы; партнеры людей, живущих с ВИЧ; реципиенты крови (люди, которым переливали кровь), люди, у которых были хирургические операции и другие.

Создана интерактивная карта медучреждений, где можно сделать тест на ВИЧ и гепатит С, - Минздрав 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года в Украине выявили более 5 тысяч ВИЧ-инфицированных, зарегистрировали 733 смерти, обусловленные СПИДом, - ЦОЗ

Автор: 

гепатит (68) Минздрав (4899) ВИЧ (112)


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Зелена зараза дісталася і до Енергоатому .....

Создана интерактивная карта медучреждений, где можно сделать тест на ВИЧ и гепатит С, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2496
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25.05.2020 19:06 Ответить
Шо за вранье?!
Эти анализы можно сделать в лбом учреждении!
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25.05.2020 19:13 Ответить
Создана интерактивная карта медучреждений, где можно сделать тест на ВИЧ и гепатит С, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9559
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25.05.2020 19:15 Ответить
Створено інтерактивну карту медустанов, де можна зробити тест на ВІЛ і гепатит С, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9935
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25.05.2020 19:22 Ответить
был сильно вражэнный, когда узнал об этом, вроде бы и, от адекватных людей (как мне казалось)
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25.05.2020 20:18 Ответить
та да... грусть-печаль
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25.05.2020 20:17 Ответить
Правильно.
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25.05.2020 23:24 Ответить
 
 