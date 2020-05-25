Создана интерактивная карта медучреждений, где можно сделать тест на ВИЧ и гепатит С, - Минздрав
Тестирование на ВИЧ и вирус гепатита С в Украине будут проводить людям, имеющим повышенный риск инфицирования.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, в рамках проекта HealthLink "Ускорение усилий по противодействию ВИЧ / СПИД в Украине" отобраны учреждения здравоохранения, на базе которых будут проводится тестирование. Они размещены на карте.
В основных группах риска - люди, употребляющие наркотики инъекционно, секс-работники и работницы; партнеры людей, живущих с ВИЧ; реципиенты крови (люди, которым переливали кровь), люди, у которых были хирургические операции и другие.
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Эти анализы можно сделать в лбом учреждении!