Создана интерактивная карта медучреждений, где можно сделать тест на ВИЧ и гепатит С, - Минздрав

Тестирование на ВИЧ и вирус гепатита С в Украине будут проводить людям, имеющим повышенный риск инфицирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, в рамках проекта HealthLink "Ускорение усилий по противодействию ВИЧ / СПИД в Украине" отобраны учреждения здравоохранения, на базе которых будут проводится тестирование. Они размещены на карте.

В основных группах риска - люди, употребляющие наркотики инъекционно, секс-работники и работницы; партнеры людей, живущих с ВИЧ; реципиенты крови (люди, которым переливали кровь), люди, у которых были хирургические операции и другие.

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