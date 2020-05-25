Дождь в Киеве усиливается и вечером достигнет критерия "значительный" с первым уровнем опасности, - КГГА
До 21:00 понедельника, 25 мая, дождь в Киеве достигнет критерия "значительный" (I уровень опасности, желтый).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"Как отметили в КК "Киевавтодор", готовы ликвидировать последствия непогоды 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромонитора, насосные станции", - говорится в сообщении.
В случае выявления мест подтоплений в КГГА призвали обращаться в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодора" по тел.: 284-74-19.
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Опять Порошенко виноват ?
Он же не может как Кучма встать и уйти .....
***
Зеленский номер 2 от Пинчука...
Якщо піду, візьму в команду не гумористів, а фахівців - Сергій Притула про вибори мера Києва
2016 год бои на промке,Авдеевка и светлодарка гибнут наши парни.
- Зеленский и его блевотная шобла снимает это ......
***
Липецкая кококо, фабрика кококо, бизнес на крови кококо.
Так что, товарисчи Зе, как и кто теперь бизнес на крови ведёт ?
Кто с оккупантами сотрудничает ?
Милого літа в нас теж щось таке було, навіжена гроза, навіть таксисти замовлення не брали, бо вода вище дверей стояла.
Особливо стало затоплювати після деяких "вдалих" реконструкцій та ремонтів
Киев , голосуй за велюрового Коку .!! Он поклялся ,, что на работу теперь будет ездить только так .. .
.
Наверное у него денег нет , а депутатским значком только прикрылся . !! .
Вот свидетельства водилы .https://www.facebook.com/vkrutchak/videos/3209594155751969/UzpfSTEwMDAwNDQ0ODg4MzkzMTo2ODIzMzg2NDkyMTQwNjc/ https://www.facebook.com/
Так что там за "жёлтый уровень опасности" от дождя? Опасности выявления косяков Киевавтодора, что ли?