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Дождь в Киеве усиливается и вечером достигнет критерия "значительный" с первым уровнем опасности, - КГГА

Дождь в Киеве усиливается и вечером достигнет критерия

До 21:00 понедельника, 25 мая, дождь в Киеве достигнет критерия "значительный" (I уровень опасности, желтый).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Как отметили в КК "Киевавтодор", готовы ликвидировать последствия непогоды 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромонитора, насосные станции", - говорится в сообщении.

В случае выявления мест подтоплений в КГГА призвали обращаться в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодора" по тел.: 284-74-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штормовое предупреждение объявлено в Киеве - ожидается выпадение месячной нормы осадков

Автор: 

дожди (229) Киев (25495) непогода (816)


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+24
Нові віяння с кацапщіни ...

Дождь в Киеве усиливается и вечером достигнет критерия "значительный" с первым уровнем опасности, - КГГА - Цензор.НЕТ 4271
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25.05.2020 19:14
+14
Дощ у Києві посилюється і ввечері досягне критерію "значний" із першим рівнем небезпеки, - КМДА - Цензор.НЕТ 153.
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25.05.2020 20:34
+11
Ни кто не слышал что по поводу дождей говорит наш президент ?
Опять Порошенко виноват ?
Дощ у Києві посилюється і ввечері досягне критерію "значний" із першим рівнем небезпеки, - КМДА - Цензор.НЕТ 5068
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25.05.2020 19:32
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Нові віяння с кацапщіни ...

Дождь в Киеве усиливается и вечером достигнет критерия "значительный" с первым уровнем опасности, - КГГА - Цензор.НЕТ 4271
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25.05.2020 19:14 Ответить
Дождь в Киеве усиливается и вечером достигнет критерия "значительный" с первым уровнем опасности, - КГГА - Цензор.НЕТ 4291
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25.05.2020 19:16 Ответить
Дощ у Києві посилюється і ввечері досягне критерію "значний" із першим рівнем небезпеки, - КМДА - Цензор.НЕТ 153.
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25.05.2020 20:34 Ответить
Зараз не дуже сильний дощ.
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25.05.2020 19:20 Ответить
В Хмельницькому взагалі нема дощу))
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25.05.2020 19:39 Ответить
Хмельницький далеко від Києва. Дощі тепер йдуть майже щодня!
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25.05.2020 19:45 Ответить
шо там готовитись та думати? Треба відразу виїзжати на О.Телиги бо там під мостом відразу і затопить...бо друзі Кличка ...так побудували))
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25.05.2020 19:23 Ответить
ну там топило и до клЯчка !
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25.05.2020 19:30 Ответить
Кличко знає, що ти його так називаєш?
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25.05.2020 21:17 Ответить
не до Кличка (хоча він теж причетний), а до славнозвісної "Автомагістраль-йух" з напів-одеськими та напів-ростовськими корнями.
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25.05.2020 21:20 Ответить
https://earth.nullschool.net/ru/#current/wind/surface/level/overlay=precip_3hr/orthographic=30.79,46.59,3000/loc=30.789,46.587 Смотрим прогноз
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25.05.2020 19:28 Ответить
Ни кто не слышал что по поводу дождей говорит наш президент ?
Опять Порошенко виноват ?
Дощ у Києві посилюється і ввечері досягне критерію "значний" із першим рівнем небезпеки, - КМДА - Цензор.НЕТ 5068
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25.05.2020 19:32 Ответить
100%, бо з дебілами небезпечно працювати!
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25.05.2020 19:36 Ответить
Ну а что он может зделать если его 73% дебилов выбрали ?
Он же не может как Кучма встать и уйти .....
***
Зеленский номер 2 от Пинчука...
Якщо піду, візьму в команду не гумористів, а фахівців - Сергій Притула про вибори мера Києва

Дощ у Києві посилюється і ввечері досягне критерію "значний" із першим рівнем небезпеки, - КМДА - Цензор.НЕТ 422
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25.05.2020 19:45 Ответить
Його кияни не будуть обирати, бо у нас тепер поганий гумор.
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25.05.2020 19:48 Ответить
С творчеством Зеленского и его Квартала 95 надо знакомить всё большие массы украинцев.
2016 год бои на промке,Авдеевка и светлодарка гибнут наши парни.
- Зеленский и его блевотная шобла снимает это ...... Дощ у Києві посилюється і ввечері досягне критерію "значний" із першим рівнем небезпеки, - КМДА - Цензор.НЕТ 5388
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25.05.2020 19:53 Ответить
Я знайомлю, а його виборці ображаються. Краще їх познайомить Шмигаль з новою ціною на електрику!
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25.05.2020 19:54 Ответить
На російському телеканалі СТС з 18 травня почав виходити серіал "Родичі" - його ще у 2016 році зняла студія "Квартал-95", а продюсером виступив особисто Володимир Зеленський.

***
Липецкая кококо, фабрика кококо, бизнес на крови кококо.
Так что, товарисчи Зе, как и кто теперь бизнес на крови ведёт ?
Кто с оккупантами сотрудничает ?
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25.05.2020 19:59 Ответить
Товарісчі Зе це добре знають, але одразу переключаються на Порошенка, щоб не відповідати за бубочкіни справи.
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25.05.2020 20:02 Ответить
Воно все життя для них працювало і працює - бізнес.
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26.05.2020 02:10 Ответить
при чому жодного разу він не жартував у подібному стилі ані про євреїв ані про мордовців
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25.05.2020 21:22 Ответить
хай краще підалька буде знов
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25.05.2020 21:09 Ответить
Ще одні граблі. Кличко краще бо замість тупого гумору може добряче опоненту в пику затопити.
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26.05.2020 02:06 Ответить
А в чому небезпека від дощу ?
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25.05.2020 19:39 Ответить
Є місця, які сильно підтоплює. Я сьогодні навіть на переході не зміг перейти дорогу!
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25.05.2020 19:47 Ответить
Такі сильні дощі ?
Милого літа в нас теж щось таке було, навіжена гроза, навіть таксисти замовлення не брали, бо вода вище дверей стояла.
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25.05.2020 19:49 Ответить
Дощ не дуже сильний, але він дуже довго йде. Завтра буде гроза...
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25.05.2020 19:56 Ответить
Київ побудований на холмистій місцевості і в низинах час від часу затоплює.
Особливо стало затоплювати після деяких "вдалих" реконструкцій та ремонтів
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25.05.2020 21:24 Ответить
с такими ценами на отопление как бубочка сделал то пусть лучше бананы круглый год растут в Украине !
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25.05.2020 19:54 Ответить
В Україні можна ці банани вирощувати у теплицях, але вигідніше вирощувати полуницю...
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25.05.2020 20:00 Ответить
Спізнився, треба було хоч в лютому місяці просити.
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25.05.2020 20:25 Ответить
наши синоптики на высоте. Дождь к вечеру просто кончился.
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25.05.2020 19:59 Ответить
Та синоптики недалеко від політиків відішли, спагетті також можуть навішати.
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25.05.2020 20:27 Ответить
Чего только не сделаешь , на какие жертвы не пойдёшь , ради мерского кресла .!! .
Киев , голосуй за велюрового Коку .!! Он поклялся ,, что на работу теперь будет ездить только так .. .
Дощ у Києві посилюється і ввечері досягне критерію "значний" із першим рівнем небезпеки, - КМДА - Цензор.НЕТ 6912 .
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25.05.2020 21:01 Ответить
интересно оно хоть одну остановку проехало или после фото сразу вышло?)
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25.05.2020 21:12 Ответить
Проехалo с охранником аж одну остановку , пофоткалось , вылезло и пересело в "мерина " ,, не заплатив за проезд . Сказало шо депутатам - платить за проезд не положено .

Наверное у него денег нет , а депутатским значком только прикрылся . !! .

Вот свидетельства водилы .https://www.facebook.com/vkrutchak/videos/3209594155751969/UzpfSTEwMDAwNDQ0ODg4MzkzMTo2ODIzMzg2NDkyMTQwNjc/ https://www.facebook.com/
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25.05.2020 21:43 Ответить
С утра лило целый день,с короткими перерывами.Норм.такая погода..
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25.05.2020 21:55 Ответить
Ну вот вечер и где дождь ? Даже дождь свиснули.
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25.05.2020 22:10 Ответить
23:00 - особого дождя в центре нет.

Так что там за "жёлтый уровень опасности" от дождя? Опасности выявления косяков Киевавтодора, что ли?
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25.05.2020 23:11 Ответить
ГидромониторА....де ви бл...вчились
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26.05.2020 00:17 Ответить
 
 