"Де справедливість, Пане Президенте?", - на Банковой прошла акция в поддержку Кузьменко, Антоненко и Дугарь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Представители двух десятков ветеранских организаций и близкие подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь пришли 25 мая под Офис Президента.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Планируется, что защитники обвиняемых по "Делу Шеремета" передадут официальные требования Владимиру Зеленскому.

Как сообщают организаторы, уже 164 дня продолжается история с "Делом Шеремета", заложниками которого "назначили" высококвалифицированного кардиохирурга и волонтерку Юлию Кузьменко, известного музыканта и бойца ССО Андрея Антоненко и военную медсестру Яну Дугарь.

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Участники зажгли файеры, а потом отправились под Печерский райсуд, где проходит заседание по "Делу Шеремета".













Фото, видео: Олег Богачук

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