В Александровской больнице Киева, которая принимает больных коронавирусом, произошел пожар, жертв нет, - ГСЧС
В Киеве в подсобном помещении Александровской клинической больницы произошел пожар, спасатели вывели на свежий воздух 15 человек,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"25 мая в 18:56 был ликвидирован пожар в подсобном помещении в 6 корпусе на 6 этаже в Александровской клинической больнице на ул. Шелковичной 39/1", - говорится в сообщении ГСЧС.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Пожарные вывели на свежий воздух 15 человек.
В целом огнем повреждено электрический щит и входные двери в подсобное помещение на площади 2 кв.м.
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Так что там с Липецкой фабрикой и кто сегодня зарабатывает на войне ???