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В Александровской больнице Киева, которая принимает больных коронавирусом, произошел пожар, жертв нет, - ГСЧС

В Александровской больнице Киева, которая принимает больных коронавирусом, произошел пожар, жертв нет, - ГСЧС

В Киеве в подсобном помещении Александровской клинической больницы произошел пожар, спасатели вывели на свежий воздух 15 человек,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"25 мая в 18:56 был ликвидирован пожар в подсобном помещении в 6 корпусе на 6 этаже в Александровской клинической больнице на ул. Шелковичной 39/1", - говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Пожарные вывели на свежий воздух 15 человек.

В целом огнем повреждено электрический щит и входные двери в подсобное помещение на площади 2 кв.м.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Две центральные райбольницы на Киевщине остановили прием больных из-за COVID-19, - ОГА

Автор: 

больница (1437) пожар (5936)


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в щитке коротнуло?
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25.05.2020 19:46 Ответить
Таке регулярно трапляється у старих будівлях. Ще можливо давно не міняли трансформатор, а він теж має обмеження по терміну використання!
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25.05.2020 19:53 Ответить
Відправити на гасіння Утрехтського крисолова та інших "дурантинщиків".
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25.05.2020 19:52 Ответить
по какому закону, кац из-под немецкого прокси?
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25.05.2020 20:08 Ответить
А Зе туда, случайно, не приезжал?
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25.05.2020 20:02 Ответить
Там багато було високопосадовців, можливо і Зе там був!
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25.05.2020 20:03 Ответить
На російському телеканалі СТС з 18 травня почав виходити серіал "Родичі" - його ще у 2016 році зняла студія "Квартал-95", а продюсером виступив особисто Володимир Зеленський.

В Олександрівській лікарні Києва, яка приймає хворих на коронавірус, сталася пожежа, жертв немає, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4607

Так что там с Липецкой фабрикой и кто сегодня зарабатывает на войне ???
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25.05.2020 20:03 Ответить
Це кацапи вас "мирно" закликають до "миру". Закрийте кордон і не впускайте тих злочинців до нас, перекрийте інтернетресурси і виявляйте тут їх посібників, а не мисливство на патріотів і волонтерів.
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26.05.2020 08:35 Ответить
 
 