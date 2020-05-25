СБУ подтвердила, что открыла дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы, - "Укринформ"

В Службе безопасности Украины подтвердили информацию об открытии производства о возможной государственной измене со стороны представителей украинской делегации на переговорах в Минске.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Укринформа", информирует Цензор.НЕТ.

"Сообщаем, что во исполнение решения Шевченковского районного суда г. Киева от 23.04.2020 и на основании обращения от 13.03.2020 народного депутата Украины Владимира Вятровича по поводу предполагаемого совершения уголовного нарушения, предусмотренного ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, Главным следственным управлением СБУ внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований. В данном уголовном производстве сообщение о подозрении не осуществлялось", - сказано в документе, предоставленном агентству.

Кроме того, согласно ст.222 УПК, подробные сведения досудебного расследования пока разглашению не подлежат, добавили в СБУ.

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23 апреля народный депутат от "ЕС" Владимир Вятрович сообщил, что Шевченковский районный суд обязал Службу безопасности Украины начать расследование возможного совершения государственной измены лавой Офиса президента Андреем Ермаком и вторым президентом Украины, представителем страны в ТКГ по Донбассу Леонидом Кучмой.

13 марта Вятрович написал на Кучму и Ермака заявления в СБУ, НАБУ и ГБР. Депутат считает, что Леонид Кучма и Андрей Ермак виновны в государственной измене из-за того, что подписали в Минске документ о создании "консультативного совета" с террористами.

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Речь идет о подписанных в Минске договоренностях о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.