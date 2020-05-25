РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9787 посетителей онлайн
Новости
11 634 38

СБУ подтвердила, что открыла дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы, - "Укринформ"

СБУ подтвердила, что открыла дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы, -

В Службе безопасности Украины подтвердили информацию об открытии производства о возможной государственной измене со стороны представителей украинской делегации на переговорах в Минске.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Укринформа", информирует Цензор.НЕТ.

"Сообщаем, что во исполнение решения Шевченковского районного суда г. Киева от 23.04.2020 и на основании обращения от 13.03.2020 народного депутата Украины Владимира Вятровича по поводу предполагаемого совершения уголовного нарушения, предусмотренного ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, Главным следственным управлением СБУ внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований. В данном уголовном производстве сообщение о подозрении не осуществлялось", - сказано в документе, предоставленном агентству.

Кроме того, согласно ст.222 УПК, подробные сведения досудебного расследования пока разглашению не подлежат, добавили в СБУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд обязал Офис Генпрокурора внести сведения о совершении нардепами ОПЗЖ госизмены из-за поездки в Москву, - нардеп "Голоса" Бобровская

23 апреля народный депутат от "ЕС" Владимир Вятрович сообщил, что Шевченковский районный суд обязал Службу безопасности Украины начать расследование возможного совершения государственной измены лавой Офиса президента Андреем Ермаком и вторым президентом Украины, представителем страны в ТКГ по Донбассу Леонидом Кучмой.

13 марта Вятрович написал на Кучму и Ермака заявления в СБУ, НАБУ и ГБР. Депутат считает, что Леонид Кучма и Андрей Ермак виновны в государственной измене из-за того, что подписали в Минске документ о создании "консультативного совета" с террористами.

Также на Цензор.НЕТ: Верховный Суд окончательно приговорил к 12 годам за госизмену замкомандира эскадрильи ВС ВСУ

Речь идет о подписанных в Минске договоренностях о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Автор: 

Кучма Леонид (1868) СБУ (19871) Вятрович Владимир (275) государственная измена (1534) Ермак Андрей (1259)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+37
СБУ подтвердила, что открыла дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы, - "Укринформ" - Цензор.НЕТ 4539
показать весь комментарий
25.05.2020 20:23
+32
Кучму давно вже потрібно було закрити на довічне, як найбільшого державного зрадника за всю історію України!
показать весь комментарий
25.05.2020 20:05
+26
Не вірю, що при цій владі буде розслідування!
показать весь комментарий
25.05.2020 20:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кучму давно вже потрібно було закрити на довічне, як найбільшого державного зрадника за всю історію України!
показать весь комментарий
25.05.2020 20:05 Ответить
як він може спати.. той кто порізав всю промишлленость украіни на металлолом.. і чи не сниться йому гонгадзе по ночам...йому місце в тюрьмі пожизнено..
показать весь комментарий
25.05.2020 20:20 Ответить
слова справедливі, але чому стільки русизмів та написання прізвища Георгія з малої літери?
показать весь комментарий
25.05.2020 20:49 Ответить
ЦЕ СТАРЕ БИДЛО ЖИВЕ У ІНШОМУ ВИМІРІ!!!
показать весь комментарий
26.05.2020 10:25 Ответить
Толку було з тих покинутих заводів які трималися на зв'язках з рашою.
показать весь комментарий
26.05.2020 11:13 Ответить
и обязательно конфискацию рыжему
показать весь комментарий
25.05.2020 21:24 Ответить
А Єрмаку-"Козирю" -- кулю в лоба.
показать весь комментарий
26.05.2020 11:17 Ответить
что не понимать - это им на руку , так как какой будет "расследование" - и так понятно , но зато это для них в дальнейшем " увольнительная" по ответственности за ...
показать весь комментарий
25.05.2020 20:05 Ответить
А СБУ не хочет поинтересоваться каким образом и по чьему приказу секретная инфа из #ОПЫ попала в руки фсб? Тем более, шо чистосердечное признание человека, который отдал приказ, уже имеется.
показать весь комментарий
25.05.2020 20:08 Ответить
СБУ подтвердила, что открыла дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы, - "Укринформ" - Цензор.НЕТ 4539
показать весь комментарий
25.05.2020 20:23 Ответить
Не вірю, що при цій владі буде розслідування!
показать весь комментарий
25.05.2020 20:10 Ответить
не треба бути сбеушніком щоб бачити кто віддав наказ....у нас при владі дворовая команда..де кожен хоче підсидіти другого і без разніци чи з помощью путіна чи ще когось..просто обмеженое умственое развітіе.. воини ще досі в кварталі а в руках ціла держава...це дуже опасно для нас украінців...
показать весь комментарий
25.05.2020 20:18 Ответить
Про це і мова.
показать весь комментарий
25.05.2020 20:22 Ответить
ни при какой не будет
показать весь комментарий
25.05.2020 20:18 Ответить
А при Порошенко выполнялись Минские соглашения, не говоря уже о формуле Штайнмайера?
показать весь комментарий
25.05.2020 22:24 Ответить
А была ли цель их выполнять? Настоящей целью минских соглашений было сковывание рук РФ. После их подписания дело оставалось за малым - дожидаться пока Питун сдохнет. Бубочка и в этом малом опрудонился.
показать весь комментарий
26.05.2020 10:28 Ответить
бубочку тоже можно поздравить, но с другим праздником.... он долго искал мир в глазах путена и наконец-то его нашел:
https://www.youtube.com/watch?v=FNA0hbB8IOE )))
показать весь комментарий
25.05.2020 20:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BoLf3qDgluY В Ливии Панцирь-С1 сбил четыре БПЛА (свои). ЧВК Вагнера самолётами драпает из Ливии.
показать весь комментарий
25.05.2020 20:22 Ответить
ну так на чому тренувались - те і збивали найкраще
показать весь комментарий
25.05.2020 20:43 Ответить
Ніхто Єрмака і Кучму не посадить... Не Українські продажні печерські суди ((
показать весь комментарий
25.05.2020 20:22 Ответить
шо тут надо делать? Ржать или смеяться?
показать весь комментарий
25.05.2020 20:24 Ответить
По моему в независимой Украине еще ни разу сбу не было независимой, так что результат разборок можно выиграть пари с кем угодно, на любую сумму.
показать весь комментарий
25.05.2020 20:25 Ответить
Ну по доброму як раз прокуратура, ВР та СБУ повинні мати всі важелі для запобігання анти-державним та антиконституційним діям навіть найвищих керівників держави.
показать весь комментарий
25.05.2020 20:45 Ответить
Открыть справу и расследовать ее ---это две большие разницы...
показать весь комментарий
25.05.2020 21:59 Ответить
-Похоже что филиал ФСБ - СБУ уже открыла дело о возможной госизмене, и похоже что сепаратистов - капитулянтов Ермака и Кучмы. И уже экстренно рассмотрела , и уже закрыла дело возможной госизмене этих кремлёвских янычар - выродков. Видно про-российское СБУ закрыла глаза на эту преступную измену. Так как измена , капитуляция Украины...это как раз тот курс который взяла к исполнению наша сгорела бы она высшая продажная власть ЗЕилов капитулянтов со своим главарём экс-клоуном продажным ...резидентом и видно что верного слуги кремля.
показать весь комментарий
25.05.2020 22:05 Ответить
Мой отец мне сказал, когда убили Черновола- всё, пи*дец этой стране. На мой вопрос- а чего ты ещё здесь делаешь? Ответил- может поумнеют до следующего. Не поумнели до сих пор.
показать весь комментарий
25.05.2020 22:18 Ответить
Лично мне результат расследования уже известен -" в предательских действиях Дерьмака состав преступления отсутствует."
показать весь комментарий
25.05.2020 22:19 Ответить
Заспокоюють. Бо перелякані акцією під конторою зелених землепроданців.
показать весь комментарий
26.05.2020 07:14 Ответить
Відмазали РФ від її участі її в окупаціях Донбасу і Криму. Якщо це не зрада то що є зрада?
показать весь комментарий
26.05.2020 07:16 Ответить
Все изменники должны получить наказание. Как по мне - заключение на 15 лет.
показать весь комментарий
26.05.2020 09:43 Ответить
Это не в Украине.Это в Австрии на 14-ть лет за такое сажают.https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/
показать весь комментарий
26.05.2020 10:08 Ответить
Понты. Нельзя нормально расследовать это при ручном СБУ...
показать весь комментарий
26.05.2020 09:54 Ответить
Предателям место на нарах! Нужно их еще кинуть в туберкулезные тюряги, чтобы они сдохли гниды!
показать весь комментарий
26.05.2020 10:10 Ответить
В'ятровичу лайк як завжди. Людина була і є на своєму місці.
показать весь комментарий
26.05.2020 10:24 Ответить
ШАНОВНІ ДРУЗІ, патріоти України, це потрібно довести до кінця!! Щоб Пінчукам. Медведчукам і б. їнш. по ночах снились муки в аду!!!
показать весь комментарий
26.05.2020 10:28 Ответить
Не могут представлять интересы Украины - враги Украины!
показать весь комментарий
26.05.2020 10:54 Ответить
Главное бубочку не трогайте. Он для Путлера всё.
показать весь комментарий
26.05.2020 10:56 Ответить
 
 