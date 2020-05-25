Одним из претендентов на пост главы Нацслужбы здоровья является экс-нардеп Яринич, - СМИ

Главным претендентом на пост главы Национальной службы здоровья является экс-нардеп Константин Яринич.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом LB.ua стало известно из источников в системе здравоохранения. Сам Яринич в комментарии подтвердил, что действительно планирует подавать документы на эту должность.

"Я давно слежу за тем, как проходит реформа здравоохранения, и не только слежу, но и живу в ней, потому что на данный момент я генеральный директор Кировоградского областного онкоцентра, и я вижу когнитивный диссонанс между тем, что говорит министр, а министр абсолютно правильно говорит, что нужно с осторожностью подходить к принятию решений в вопросах реформирования, и тем, что НСЗУ продолжает продуцировать свою политику, которая непонятна практикующим врачам и администраторам", - сказал Яринич.

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В ответ на вопрос, подразумевается ли под политикой НСЗУ принятая в феврале правительством Программа медицинских гарантий, Яринич ответил, что выполнить программу при нынешнем уровне финансирования невозможно: "Программу медицинских гарантий невозможно выполнить без заложенного в ней финансирования на уровне в 6% ВВП. А сказать пациентам, что вот приходите лечитесь, все бесплатно, так нельзя. Это настраивать пациентов против врачей, это последнее дело. Потому что денег хватит только на 60% того, что задекларировано как бесплатное".

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По словам Яринича, нужно "правильно и прозрачно рассчитать тарифы и выполнять только то, на что хватает финансирования. А со следующего года финансирование должно быть увеличено до 5-6% ВВП, и мы сможем расширить программу, охватить больше пакетов. А в 2022 году ещё больше расширить".

На вопрос о том, кто будет в этом году оплачивать те медицинские услуги, которые при такой схеме в этом году финансирования не хватит, Яринич ответил: "Они будут финансироваться так же, как и раньше. То есть либо из кармана пациентов, либо из госбюджета, хотя посреди года провести изменения в госбюджет конечно будет очень сложно".

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