Нацсовет ТРВ обеспокоен низким соблюдением квот для украинского языка и требует объяснений у телеканалов

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратился с письмами к руководителям телерадиоорганизаций с просьбой объяснить их редакционную политику в отношении обязательной доли звучания в эфире украинского языка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Последний мониторинг регулятора показал, что выполнение установленных законодательством требований происходит в минимальном процентном соотношении", - говорится в сообщении.

Как отмечается, регуляторный орган обеспокоен такой ситуацией и видит потенциальный риск нарушения действующих норм, а также осложнений при выполнении их в будущем после вступления в силу отдельных положений Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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С оригиналом письма можно ознакомиться на сайте Национального совета.

Во время заседания 21 мая председатель Нацсовета Ольга Герасимьюк заявила, что они обеспокоены соблюдением языковых квот по минимальным показателям. По ее словам, такая редакционная политика означает потенциальный риск нарушения действующих норм, а также осложнений при выполнении их в будущем, после вступления в силу отдельных положений закона, поскольку некоторые нормы вступают в силу с 16 июля 2024 года.

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