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Новости Языковой вопрос
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Нацсовет ТРВ обеспокоен низким соблюдением квот для украинского языка и требует объяснений у телеканалов

Нацсовет ТРВ обеспокоен низким соблюдением квот для украинского языка и требует объяснений у телеканалов

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратился с письмами к руководителям телерадиоорганизаций с просьбой объяснить их редакционную политику в отношении обязательной доли звучания в эфире украинского языка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Последний мониторинг регулятора показал, что выполнение установленных законодательством требований происходит в минимальном процентном соотношении", - говорится в сообщении.

Как отмечается, регуляторный орган обеспокоен такой ситуацией и видит потенциальный риск нарушения действующих норм, а также осложнений при выполнении их в будущем после вступления в силу отдельных положений Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "СМИ насильно перевели на украинский", - "Нас заставили, но зритель хочет слышать русскую речь", - экс-"регионалка" Бондаренко и журналистка NewsOne Панченко о языковых квотах. ВИДЕО

С оригиналом письма можно ознакомиться на сайте Национального совета.

Во время заседания 21 мая председатель Нацсовета Ольга Герасимьюк заявила, что они обеспокоены соблюдением языковых квот по минимальным показателям. По ее словам, такая редакционная политика означает потенциальный риск нарушения действующих норм, а также осложнений при выполнении их в будущем, после вступления в силу отдельных положений закона, поскольку некоторые нормы вступают в силу с 16 июля 2024 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет проверит телеканал NewsOne из-за высказываний о еврейских дивизиях СС

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квоты (169) Нацсовет ТРВ (572) украинский язык (1189) язык (3779)


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Топ комментарии
+16
Нацсовет ТРВ обеспокоен низким соблюдением квот для украинского языка и требует объяснений у телеканалов - Цензор.НЕТ 3366
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25.05.2020 21:19
+14
Нацсовет ТРВ обеспокоен низким соблюдением квот для украинского языка и требует объяснений у телеканалов - Цензор.НЕТ 9349
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25.05.2020 21:20
+12
Кацапская ЗЕбанда при власти чего удивляца. Ну и хохлы малороссы 73% рады дружить с мышебратьями...
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25.05.2020 21:00
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При нынешней советской власти Украины,украинскому народу безразлично уже всё ,потому что государство понесло в сторону Мацквы.
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25.05.2020 21:00 Ответить
"государство понесло в сторону Мацквы",
можна промазать і зупиниться в Венесуелі
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25.05.2020 21:35 Ответить
Если народу безразлично, то кто же даст по рукам власти?
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25.05.2020 22:52 Ответить
И почемуто начал репрессии с Еспрнсо ТВ.
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25.05.2020 21:00 Ответить
Неужели?
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25.05.2020 21:16 Ответить
Кацапская ЗЕбанда при власти чего удивляца. Ну и хохлы малороссы 73% рады дружить с мышебратьями...
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25.05.2020 21:00 Ответить
Нацсовет ТРВ обеспокоен низким соблюдением квот для украинского языка и требует объяснений у телеканалов - Цензор.НЕТ 3366
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25.05.2020 21:19 Ответить
Петлюра помилився. Від московських вошей можуть бути лише московські гниди. А тезу, що ворогами українців є самі українці придумали у московських кабінетах. Внутрішнім ворогом є зовнішній ворог, який пробрався всередину. Для українців вже 300 років ним є Русскій Міръ. І що тут може ще здаватись?!
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25.05.2020 22:00 Ответить
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"(с)
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26.05.2020 05:33 Ответить
Нацсовет ТРВ обеспокоен низким соблюдением квот для украинского языка и требует объяснений у телеканалов - Цензор.НЕТ 9349
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25.05.2020 21:20 Ответить
Потонула в зеленому бруді прихильників зеленського.
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25.05.2020 22:19 Ответить
Поэтому давайте мочить Эспрессо ТВ. А Ведмедчук-ТВ прост напишем письмо "для разъяснений". Да и вообще, какая разница?
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25.05.2020 21:06 Ответить
Турбуються,стурбовані.Та ОДИН раз,ОДИН канал позбавити ліцензії-інші й не писнуть !
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25.05.2020 21:09 Ответить
Інші просто поховають цих позбавляльщиків на щирій українській мові.
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25.05.2020 22:43 Ответить
Нужно собирать активистов.
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25.05.2020 21:17 Ответить
Які Канали ???, - Боїтеся Медведчука, Рабіновича. Чи не Вони.
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25.05.2020 21:31 Ответить
Нацрада ТРМ занепокоєна низьким дотриманням квот для української мови і вимагає пояснень у телеканалів - Цензор.НЕТ 8384
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25.05.2020 21:55 Ответить
МВС занепокоєно високим рівнем злочинності і вимагає пояснень від злочинців.
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25.05.2020 22:01 Ответить
Нічого дивного в тому, що при цій владі, підкацапники, плюють на закон. Цікаво, як ви будете з цим ватним скотством розбиратися
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25.05.2020 22:13 Ответить
А ніяк. Будуть чіплятись до Прямого, 5, Еспресо.
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25.05.2020 22:20 Ответить
Кстати, была в Одессе недавно -местное ФМ крутит украинскую песню РАЗ В ЧАС
А ТАК то Земфира, то мумий троль , то импорт
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25.05.2020 22:43 Ответить
Нацрада ТРМ занепокоєна низьким дотриманням квот для української мови і вимагає пояснень у телеканалів - Цензор.НЕТ 6131
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25.05.2020 22:43 Ответить
У зелёного ***** спрашивать нужно, а не у каналов
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25.05.2020 23:06 Ответить
Нац .рада занепокоєна ? Та вона повинна бити у всі дзвони і двері силових структур , якщо вона в Державі УКРАЇНА дійсно НАЦІОНАЛЬНА ! бо інакше вона рада національної меншини.
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26.05.2020 00:04 Ответить
ще мовний обмундсмен повинен працювати, а йому навыть свый офыс не дають сформувати. тому дамочка ы звыльнилася, нову ширму шукають.
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26.05.2020 08:21 Ответить
Заголовок обманчив, создает мнение, что квоты не соблюдаются. Но в самой новости ясно сказано: квоты соблюдаются, но впритык к установленной норме, что, собственно, вызвало обеспокоенность. Как говорят, заголовок хайповый, но не соответствует сути новости.
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26.05.2020 01:20 Ответить
Вони, ще не зрозуміли, що тут іде тихий проросійський реванш. Вже Кучма і Єрмак вивели РФ з Мінського процесу як окупанта, вона та РФ тепер мироточить, а всередині реставрація бурбонів завгара. Зелені землепроданці все здають ворогам.
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26.05.2020 07:26 Ответить
прямо по-европейски: "обеспокоен", бл. Закрывайте вражі канали.
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26.05.2020 07:40 Ответить
А поясненні одне - кого вибрали? Він проповідує мову криворіжжя-расейськозековську. ХавайТЕ!
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26.05.2020 08:24 Ответить
нацсовет вкупе з олюськой герасимьюк обеспокоены квотой мовы. Ну надо же! а контент их не смущает, все эти ток-шоу с уродами, сериальчики. Можно "сватов" , "слугу народа" и даже говноквартал дублировать на украинский язык, но всю эту дрянь не переводить и титровать, а убирать нафиг из эфира! Нацсовет - известные бездельники и дармоеды
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26.05.2020 09:13 Ответить
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратился с письмами к руководителям телерадиоорганизаций с просьбой объяснить их редакционную политику в отношении обязательной доли звучания в эфире украинского языка.
регуляторный орган обеспокоен такой ситуациейИсточник: https://censor.net/n3197902

Як це мило та по європейськи - висловлювати занепокоєність та посилати листи з проханням ...
Ні щоб - наложити мільйонні штрафи , закрити (позбавити ліцензії) , посадити керівництво каналів на пару років куда треба
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26.05.2020 15:31 Ответить
 
 