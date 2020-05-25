ВОЗ приостанавливает испытания препаратов от малярии как лекарства от COVID-19 после того, как у больных выявили осложнения он них, - Гебрейесус
Всемирная организация здравоохранения временно останавливает испытания препаратов гидроксихлорохин и хлорохин.
Об этом на брифинге заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Он напомнил, что 22 мая медицинский журнал Lancet опубликовал результаты исследования о действенности лечения коронавирусной болезни препаратами гидроксихлорохин и хлорохин, используемых против малярии и ревматологических заболеваний.
Ученые выяснили, что препараты увеличивают риск возникновения осложнений у пациентов, в том числе с сердечно-сосудистой системой, создают дополнительную угрозу смерти.
"Исполнительная группа временно остановила испытания группы лекарств на основе гидроксихлорохина, пока выводы ученых проверит Совет по мониторингу безопасности данных", - отметили в ВОЗ.
В организации пообещали предоставить новые выводы относительно безопасности использования противомалярийных препаратов для лечения COVID-19.
Напомним, ученые пришли к выводу, что лечение коронавирусных пациентов гидроксихлорохином или хлорохином с антибиотиками или без не эффективно. Кроме того, оно приводит к повышению риска аритмии сердца и последующего смертельного исхода. Исследование проводила группа медиков, которая провела многонациональный анализ использования этих препаратов для лечения COVID-19.
Использованы обсервационные данные о 96 032 пациентах из 671 больницы на шести континентах, которых госпитализировали с 20 декабря 2019 года по 14 апреля 2020-го. Большинство случаев заболевания в исследовании - в США. Средний возраст - 53,8 года, 46,3% женщины.
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По результатам анализа разных ученых гидроксихлорохин имеет смысл принимать как множно раньше, минимум при появлении первых симптомов. Так же рекомендуется комбинировать з цикном и несколькими днями позже добавлять азитромицин.
Хлорохины применяются уже 50 лет для лечения других болезней малярии, волчанки, артритов и никаких криков о вреде не было.
Есть подозрения что Gilead Sciences просто лоббируют свой препарат. Кто будет покупать курс ремдесевира стоимостью сотни долларов. Если можно купить полный курс гидроксихлорохина за 220 грн. На нем особо денег не подымишь.
Только официально как минимум 8 человек в руководстве National Institutes of Health в сша являются зарегистрированными лобистами Gilead Sciences
Ну такі вони політики та манагери(
ВОЗ
Пусть покажет, как ему полегчало.
Невже те,про що попереджала Супрун ще третього квітня,та МІСЯЦЬ тому,виявилось правдою ???
https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2616456345305583/?type=3 НЕБЕЗПЕКА ПРОТОКОЛУ МОЗ ЩОДО ЛІКУВАННЯ COVID-19
https://prm.ua/eksperimentalne-likuvannya-koronavirusu-v-chomu-nebezpeka-zastosuvannya-plakvenilu/ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ КОРОНАВІРУСУ: В ЧОМУ НЕБЕЗПЕКА ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАКВЕНІЛУ Уляна Супрун