ВОЗ приостанавливает испытания препаратов от малярии как лекарства от COVID-19 после того, как у больных выявили осложнения он них, - Гебрейесус

Всемирная организация здравоохранения временно останавливает испытания препаратов гидроксихлорохин и хлорохин.

Об этом на брифинге заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Он напомнил, что 22 мая медицинский журнал Lancet опубликовал результаты исследования о действенности лечения коронавирусной болезни препаратами гидроксихлорохин и хлорохин, используемых против малярии и ревматологических заболеваний.

Ученые выяснили, что препараты увеличивают риск возникновения осложнений у пациентов, в том числе с сердечно-сосудистой системой, создают дополнительную угрозу смерти.

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"Исполнительная группа временно остановила испытания группы лекарств на основе гидроксихлорохина, пока выводы ученых проверит Совет по мониторингу безопасности данных", - отметили в ВОЗ.

В организации пообещали предоставить новые выводы относительно безопасности использования противомалярийных препаратов для лечения COVID-19.

Напомним, ученые пришли к выводу, что лечение коронавирусных пациентов гидроксихлорохином или хлорохином с антибиотиками или без не эффективно. Кроме того, оно приводит к повышению риска аритмии сердца и последующего смертельного исхода. Исследование проводила группа медиков, которая провела многонациональный анализ использования этих препаратов для лечения COVID-19.

Использованы обсервационные данные о 96 032 пациентах из 671 больницы на шести континентах, которых госпитализировали с 20 декабря 2019 года по 14 апреля 2020-го. Большинство случаев заболевания в исследовании - в США. Средний возраст - 53,8 года, 46,3% женщины.

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