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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ приостанавливает испытания препаратов от малярии как лекарства от COVID-19 после того, как у больных выявили осложнения он них, - Гебрейесус

ВОЗ приостанавливает испытания препаратов от малярии как лекарства от COVID-19 после того, как у больных выявили осложнения он них, - Гебрейесус

Всемирная организация здравоохранения временно останавливает испытания препаратов гидроксихлорохин и хлорохин.

Об этом на брифинге заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Он напомнил, что 22 мая медицинский журнал Lancet опубликовал результаты исследования о действенности лечения коронавирусной болезни препаратами гидроксихлорохин и хлорохин, используемых против малярии и ревматологических заболеваний.

Ученые выяснили, что препараты увеличивают риск возникновения осложнений у пациентов, в том числе с сердечно-сосудистой системой, создают дополнительную угрозу смерти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый эпицентр COVID-19 - Южная Америка, - ВОЗ

"Исполнительная группа временно остановила испытания группы лекарств на основе гидроксихлорохина, пока выводы ученых проверит Совет по мониторингу безопасности данных", - отметили в ВОЗ.

В организации пообещали предоставить новые выводы относительно безопасности использования противомалярийных препаратов для лечения COVID-19.

Напомним, ученые пришли к выводу, что лечение коронавирусных пациентов гидроксихлорохином или хлорохином с антибиотиками или без не эффективно. Кроме того, оно приводит к повышению риска аритмии сердца и последующего смертельного исхода. Исследование проводила группа медиков, которая провела многонациональный анализ использования этих препаратов для лечения COVID-19.

Использованы обсервационные данные о 96 032 пациентах из 671 больницы на шести континентах, которых госпитализировали с 20 декабря 2019 года по 14 апреля 2020-го. Большинство случаев заболевания в исследовании - в США. Средний возраст - 53,8 года, 46,3% женщины.

Также читайте: Трамп пообещал отдать зарплату за 3 месяца на разработку лекарства от COVID-19

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) лекарства (1223) лечение (922) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
ВОЗ - китайская проститутка, ВОЗ веры нет.
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25.05.2020 21:01
+4
шо так? - доня он жрет с двух рук....
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25.05.2020 21:01
+4
ВОЗ себя окончательно скомпрометировала, чтобы они не предсказали, воспринимается как бред зажравшихся ни на что не годных коррупционеров.
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25.05.2020 21:07
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шо так? - доня он жрет с двух рук....
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25.05.2020 21:01 Ответить
Как можно верить ВОЗ, если эта организация говорит одно потом другое, а думает третье? Кто ее финансирует? Билл Гейтс и тут есть уже конфликт интересов, так как ВОЗ всегда будет поддерживать больные фантазии психопата Гейтса. А наш Минздрав свято верит ВОЗ. И хочет чтобы украинцы верили минздраву? Степанов, ты кому веришь, кому подчиняешься и кому служишь?
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25.05.2020 23:35 Ответить
ВОЗ - китайская проститутка, ВОЗ веры нет.
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25.05.2020 21:01 Ответить
а кому есть?
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25.05.2020 21:06 Ответить
от вы лично, Макс, хоть кому то верите?
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25.05.2020 21:13 Ответить
Трампу веры больше.
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25.05.2020 21:18 Ответить
ето тока потому шо вы за 12 чаcов лета отсюда?
доверчивый вы аднако...
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25.05.2020 21:42 Ответить
Вам белизны в стаканчик ляпнуть? Ну, по его совету)
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25.05.2020 22:12 Ответить
Вы ЛГБТ-активист?
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25.05.2020 23:05 Ответить
Он пианист
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26.05.2020 00:36 Ответить
А при чем тут ЛГБТ, болезный? Оранжевый дед заявлял что хлорокс и лисол (белизна, хлорка), употребляемые вовнутрь помогают против коронавируса. Так жахнешь или зассал?)
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26.05.2020 11:34 Ответить
просто все ЛГБТ ненавидят Трампа, я думаю и ты один из них. и фейки их таскаешь сюда.
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26.05.2020 12:51 Ответить
Вниманию медиков. Есть небезосновательные данные, что результаты испытаний по гидроксихлорохину представляют в слишком негативном свете, в то время как мнимые успехи ремдесевира (даже в проплаченных исследованиях максимум пользы удалось выявить что человек болеет на 2 дня меньше) приподносятся до небес (и не слово о побчках).
По результатам анализа разных ученых гидроксихлорохин имеет смысл принимать как множно раньше, минимум при появлении первых симптомов. Так же рекомендуется комбинировать з цикном и несколькими днями позже добавлять азитромицин.
Хлорохины применяются уже 50 лет для лечения других болезней малярии, волчанки, артритов и никаких криков о вреде не было.

Есть подозрения что Gilead Sciences просто лоббируют свой препарат. Кто будет покупать курс ремдесевира стоимостью сотни долларов. Если можно купить полный курс гидроксихлорохина за 220 грн. На нем особо денег не подымишь.
Только официально как минимум 8 человек в руководстве National Institutes of Health в сша являются зарегистрированными лобистами Gilead Sciences
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28.05.2020 09:35 Ответить
Все як завжди, спочатку насрали, потім обісрались.
Ну такі вони політики та манагери(
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25.05.2020 21:07 Ответить
ВОЗ себя окончательно скомпрометировала, чтобы они не предсказали, воспринимается как бред зажравшихся ни на что не годных коррупционеров.
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25.05.2020 21:07 Ответить
ВОЗу уже никто в мире не верит, кроме нашего Минздрава и Степанова. Они как попугаи выполняют предписания ВОЗ. Пора бы их уже попросить освободить свои кресла.
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25.05.2020 23:38 Ответить
А що там з приводу того, що ковід спричиняє тромбування кровоносних судин, а значить лікується розрідженням крові?.. Там щось було про лікування звичайним аспіріном.
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25.05.2020 21:18 Ответить
Тогда чем лечат, зачем метро открыли. Осложнения плохо, но лучше чем сдохнуть. Зеленко в Нью-Йорке удачно принимал, посмотрите его страницу
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25.05.2020 21:22 Ответить
Да грошей у них нема, брешуть як і всі.
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25.05.2020 21:23 Ответить
а сколько денег вбухали на его закупку??? и сколько теперь на остатке этой "панацеи" ?
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25.05.2020 21:24 Ответить
А Трампуша говорит, что клёвое лекарство и ему в кайф.
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25.05.2020 21:25 Ответить
ВОЗ приостанавливает испытания препаратов от малярии как лекарства от COVID-19 после того, как у больных выявили осложнения он них, - Гебрейесус - Цензор.НЕТ 7968
ВОЗ
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25.05.2020 21:29 Ответить
Испытывать надо на Геврейсусе.
Пусть покажет, как ему полегчало.
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25.05.2020 22:07 Ответить
ВОЗ перетворилась на статистичне управління.
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25.05.2020 22:14 Ответить
https://narodna.pravda.com.ua/sport/4a7f30810cced/ ВОЗ принадлежит Рокфеллеру!
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25.05.2020 22:37 Ответить
"ВОЗ приостанавливает испытания препаратов от малярии как лекарства от COVID-19 после того, как у больных выявили осложнения он них, - Гебрейесус" - http://vlasti.net/news/317241 В Черногории вылечились все больные коронавирусом
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25.05.2020 22:32 Ответить
крысиный яд, говорят, помогает. Ляшко сам проверял.
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25.05.2020 23:13 Ответить
Ляшко ты шо ли!?
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26.05.2020 00:37 Ответить
Та ладно ! Трамп ті хлорохіни п'є,ширяється,і ходить здоровий,як бугай.
Невже те,про що попереджала Супрун ще третього квітня,та МІСЯЦЬ тому,виявилось правдою ???
https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2616456345305583/?type=3 НЕБЕЗПЕКА ПРОТОКОЛУ МОЗ ЩОДО ЛІКУВАННЯ COVID-19

https://prm.ua/eksperimentalne-likuvannya-koronavirusu-v-chomu-nebezpeka-zastosuvannya-plakvenilu/ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ КОРОНАВІРУСУ: В ЧОМУ НЕБЕЗПЕКА ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАКВЕНІЛУ Уляна Супрун
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26.05.2020 05:27 Ответить
Дядко Білл продасть вакцину і вшиє чіп в сідницю.
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26.05.2020 07:27 Ответить
 
 