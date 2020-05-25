Второй волны коронавируса удастся избежать, если иммунитет будет у 95% населения, - Ляшко

Украина не столкнется со второй волной коронавируса либо в случае массовой вакцинации и иммунитета у 95% населения, либо если вирус ослабеет и перестанет вызывать заболевания.

Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Избежать второй волны коронавирусной болезни можно при двух обстоятельствах: первое - во время циркуляции коронавирус потеряет свою агрессивность... не будет вызывать заболевания у человека и пойдет на спад. Второе - разработка вакцины, массовые прививки, формирование коллективного иммунитета на уровне 95%. Тогда нам действительно удастся предотвратить вторую волну", - заявил он.

По словам Ляшко, если эти два условия не произойдут, то в определенный период времени вирус будет циркулировать в Украине и мире.

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"Это будет приводить к вспышкам коронавирусной болезни, возможны и возникновение эпидемий на территории стран или пандемии, которая, кстати, до сих пор не завершена в общемировом масштабе", - добавил главный санврач.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в Украине по состоянию на утро 25 мая зарегистрировано 21 тысячу 245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7 тысяч 234 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.

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