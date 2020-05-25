РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11392 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
7 590 108

Второй волны коронавируса удастся избежать, если иммунитет будет у 95% населения, - Ляшко

Второй волны коронавируса удастся избежать, если иммунитет будет у 95% населения, - Ляшко

Украина не столкнется со второй волной коронавируса либо в случае массовой вакцинации и иммунитета у 95% населения, либо если вирус ослабеет и перестанет вызывать заболевания.

Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Избежать второй волны коронавирусной болезни можно при двух обстоятельствах: первое - во время циркуляции коронавирус потеряет свою агрессивность... не будет вызывать заболевания у человека и пойдет на спад. Второе - разработка вакцины, массовые прививки, формирование коллективного иммунитета на уровне 95%. Тогда нам действительно удастся предотвратить вторую волну", - заявил он.

По словам Ляшко, если эти два условия не произойдут, то в определенный период времени вирус будет циркулировать в Украине и мире.

Читайте на Цензор.НЕТ: Спада эпидемии нет, - Степанов

"Это будет приводить к вспышкам коронавирусной болезни, возможны и возникновение эпидемий на территории стран или пандемии, которая, кстати, до сих пор не завершена в общемировом масштабе", - добавил главный санврач.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в Украине по состоянию на утро 25 мая зарегистрировано 21 тысячу 245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7 тысяч 234 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.

Также на Цензор.НЕТ: Украина перешла от стратегии снижения к стратегии сдерживания заболеваемости COVID-19, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Орать он может что угодно со вселенской тупостью. С него станется. Если бы не было иммунитета заразившиеся не выздоравливали бы. Поголовно помирали. Ни вентиляция легких, ни лекарства не убивают вирус. Его убивают иммунные механизмы человека. Все остальное просто облегчает борьбу организма с вирусом.
показать весь комментарий
25.05.2020 21:26
+8
Второй волны коронавируса удастся избежать, если иммунитет будет у 95% населения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7371
показать весь комментарий
25.05.2020 21:25
+6
продолжает запугивать глиста лопоухая. до чего же мерзко: все зассали и отдали страну на растерзание придурковатому врачиле.
показать весь комментарий
25.05.2020 21:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Буга-га-шеньки.... Так вот для чего они 20% врачей уже заразили!
Ну так надо больше простых людей заражать! Послать больльных врачей в массы!
показать весь комментарий
26.05.2020 00:22 Ответить
Чтобы иммунитет появился, эти 95% должны переболеть - естественным путем или через вакцину.
показать весь комментарий
26.05.2020 01:07 Ответить
Как понять это заявление? Обычное ковидобесие? Нет, тут как раз все правда, ведь иногда нужно говорить правду, типа я говорю вот правду, может и раньше правду говорил. Но что это означает? Это означает, что якобы карантин и все что с ним не нужны были от слова совсем. Ведь заявленная цель - не дать заразе распростаняться. Ну не дали, и что? Теперь говорят что будет еще 50 волн Пандемии потому что не все переболели, а как же они могут переболеть если с Вирусом встретиться нельзя?
показать весь комментарий
26.05.2020 01:16 Ответить
КЕП,мойо почтєніє !
Другої хвилі коронавірусу вдасться уникнути, якщо імунітет буде у 95% населення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2193
показать весь комментарий
26.05.2020 05:31 Ответить
Я вважаю, що другої хвилі саме цього штамму вірусу вже не буде (більшість вже перехворіла непомітно для себе). А от трохи модифікований може бути цілком можливий. А якщо ще й вакцинацію почнуть проводити, то вже точно буде й третя, й інші.
показать весь комментарий
26.05.2020 08:12 Ответить
Людина, що отримала диплом лікаря в Україні, не може працювати лікарем у жодній країні 1-го світу. Повинна пересдавати.
показать весь комментарий
26.05.2020 09:05 Ответить
а 95% будуть мати імунітет тільки якщо перехворіють. То що, карантин- зло?
показать весь комментарий
26.05.2020 11:37 Ответить
потрібно підтримати Трампа в питанні розслідування, як джерел виникнення ковід так, і причин ковідобєсія.
показать весь комментарий
26.05.2020 11:40 Ответить
Страница 2 из 2
 
 