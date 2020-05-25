СБУ проводит обыски в Харьковском горсовете в связи с возможными злоупотреблениями с введением электронного билета
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в Харьковском городском совете. Обыски проводятся в рамках расследования, связанного с введением в городском электротранспорте единого электронного билета E-ticket.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Харків Times.
Сообщается, что обыски проходят в служебных кабинетах заместителя городского главы по вопросам инфраструктуры города Евгения Водовозова и директора Департамента инфраструктуры горсовета Сергея Дульфана.
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Незрозуміло в Україні влада українська або антиукраїнська ??