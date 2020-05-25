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СБУ проводит обыски в Харьковском горсовете в связи с возможными злоупотреблениями с введением электронного билета

СБУ проводит обыски в Харьковском горсовете в связи с возможными злоупотреблениями с введением электронного билета

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в Харьковском городском совете. Обыски проводятся в рамках расследования, связанного с введением в городском электротранспорте единого электронного билета E-ticket.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Харків Times.

Сообщается, что обыски проходят в служебных кабинетах заместителя городского главы по вопросам инфраструктуры города Евгения Водовозова и директора Департамента инфраструктуры горсовета Сергея Дульфана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура проводит обыски в Харьковском горсовете в рамках дела о хищении 28 млн

Автор: 

горсовет (667) обыск (1896) СБУ (19871) Харьков (7462)


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Топ комментарии
+6
Руки в Харькове у всех бюрократов очень липкие.Есть один депутат.Володя Золоторарёв ,Он умудряется в Белгороде иметь двойник Южкабеля.Ярый поклонник Жёры Жюкова.Вместе с великовозрастным сынком.ждут,не дождутся плешфюрера.бывший комсомолец и коммуняка
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25.05.2020 21:57
+6
Влада в Харкові знаходиться (на сьомому році війни з РФ!!) в руках путінського агента, шизофреніка, організатора антиукраїнської терористичної організації "оплот" - Кернеса і компанії.
Незрозуміло в Україні влада українська або антиукраїнська ??
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25.05.2020 22:39
+2
Целое СБУ Ищет Электронный Билет.
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25.05.2020 21:35
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Целое СБУ Ищет Электронный Билет.
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25.05.2020 21:35 Ответить
Руки в Харькове у всех бюрократов очень липкие.Есть один депутат.Володя Золоторарёв ,Он умудряется в Белгороде иметь двойник Южкабеля.Ярый поклонник Жёры Жюкова.Вместе с великовозрастным сынком.ждут,не дождутся плешфюрера.бывший комсомолец и коммуняка
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25.05.2020 21:57 Ответить
венедиктова не позволит.
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25.05.2020 22:04 Ответить
Ее мнение никто не спрашивает, ее должность не является ее заслугой, как-то так...
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25.05.2020 22:19 Ответить
Она рыговское создание, как и портнов.
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25.05.2020 22:46 Ответить
Только Украина уже не под РФ, во всяком случае восточный регион и Одесса. Как корона прикажет - там и будет. В независимых играйтесь у себя дома, включая патриотов. Только ведь не задача, патриоты сделали все что могли, а после мужеложенко рапортовал потраху что все вернулись, нас какбы забыли....
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25.05.2020 23:00 Ответить
Не угадал. роССии у нас уже не будет. От слова совсем.
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25.05.2020 23:19 Ответить
Влада в Харкові знаходиться (на сьомому році війни з РФ!!) в руках путінського агента, шизофреніка, організатора антиукраїнської терористичної організації "оплот" - Кернеса і компанії.
Незрозуміло в Україні влада українська або антиукраїнська ??
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25.05.2020 22:39 Ответить
Гибридная хотят доить сразу две коровы!
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26.05.2020 09:20 Ответить
Ничего не найдут. Там все пороблено.
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25.05.2020 22:52 Ответить
диджитализация не прошла???)))
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25.05.2020 22:57 Ответить
Начали выдавать эту чушь в конце октября 19г. Тем кто уже почти не выходит---ну 1 группа, за 80 итд. Остальным пенсами по принципу *кому шишки-кому пышки*. По сей день клянчат в собесах таская копии кода, паспорт, пенс-удостоверение и прочую муру. Но и там дрова. С марта тем более. Но убило 40 поездок лимита на трамвай. тралик, М. и автобусы. Если по траликам спалил, плати с 41 поездки. Многие спалили порцию, а трамваем не ездят, нет его в тех местах! Дурь отбитая. Но похоже бабла сняли крепко. Там электронику ставили в транспорте всём. Спасибо кондукторам, не приставали, не проверяли. Пенса нашего видно схода. Очень много вариантов тут. Но есть одна железная примета. Абсолютно не похож не дедов-бабов с Запада. Те в белом, наши в чёрном, сером. коричневом и смотрят в земле. Все такие будете. ПОМНИТЕ!
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25.05.2020 23:07 Ответить
что сказать то хотел?
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26.05.2020 00:22 Ответить
Та вроде в двух последних предложениях текста и сказал что хотел. Это же форум. Хотя хочется всегда очень много и сразу. Тут сдержался.
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26.05.2020 01:17 Ответить
 
 