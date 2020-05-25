Минздрав рассмотрит возможность изменения протокола лечения COVID-19, куда входят гидроксихлорохин и хлорохин, - член рабочей группы МЗ Дубов

Рабочая группа Министерства здравоохранения на этой неделе обсудит возможность корректировки протокола лечения COVID-19 в Украине. Обсуждение будет касаться использования в лечении гидроксихлорохина и хлорохина.

Об этом в эфире Громадського радіо рассказал Сергей Дубров, член рабочей группы протокола "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)", передает Цензор.НЕТ.

"Препараты гидроксихлорохин (входит в состав препарата под названием "Плаквенил". - Ред.) и хлорохин попали в украинский протокол лечения, поскольку рабочая группа ориентировалась на лечение COVID-19 в пяти странах ЕС и в Китае. Но это исследование (опубликованное в журнале Lancet. - Ред.) заставляет пересмотреть протокол", - сказал Дубров.

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Напомним, ученые пришли к выводу, что лечение коронавирусных пациентов гидроксихлорохином или хлорохином с антибиотиками или без не эффективно. Кроме того, оно приводит к повышению риска аритмии сердца и последующего смертельного исхода. Исследование проводила группа медиков, которая провела многонациональный анализ использования этих препаратов для лечения COVID-19. Использованы обсервационные данные о 96 032 пациентах из 671 больницы на шести континентах, которых госпитализировали с 20 декабря 2019 года по 14 апреля 2020-го.

Всемирная организация здравоохранения временно останавливает испытания препаратов гидроксихлорохин и хлорохин.