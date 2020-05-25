Минздрав рассмотрит возможность изменения протокола лечения COVID-19, куда входят гидроксихлорохин и хлорохин, - член рабочей группы МЗ Дубов
Рабочая группа Министерства здравоохранения на этой неделе обсудит возможность корректировки протокола лечения COVID-19 в Украине. Обсуждение будет касаться использования в лечении гидроксихлорохина и хлорохина.
Об этом в эфире Громадського радіо рассказал Сергей Дубров, член рабочей группы протокола "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)", передает Цензор.НЕТ.
"Препараты гидроксихлорохин (входит в состав препарата под названием "Плаквенил". - Ред.) и хлорохин попали в украинский протокол лечения, поскольку рабочая группа ориентировалась на лечение COVID-19 в пяти странах ЕС и в Китае. Но это исследование (опубликованное в журнале Lancet. - Ред.) заставляет пересмотреть протокол", - сказал Дубров.
Напомним, ученые пришли к выводу, что лечение коронавирусных пациентов гидроксихлорохином или хлорохином с антибиотиками или без не эффективно. Кроме того, оно приводит к повышению риска аритмии сердца и последующего смертельного исхода. Исследование проводила группа медиков, которая провела многонациональный анализ использования этих препаратов для лечения COVID-19. Использованы обсервационные данные о 96 032 пациентах из 671 больницы на шести континентах, которых госпитализировали с 20 декабря 2019 года по 14 апреля 2020-го.
Всемирная организация здравоохранения временно останавливает испытания препаратов гидроксихлорохин и хлорохин.
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Дебилы б.я (С)
В армии не были, ОЗК с противогазом не надевали, не выслушивали лекции по защите от биологического оружия?
Тогда восполните этот пробел, уже пора.
Есть такой термин - "ошибка выжившего" (погуглите, почитайте), в двух словах: "если это не произошло со мной - значит, не происходит со всеми". По-другому: люди рассказывали, как дельфины из спасали, толка к берегу. А те,кого они толкали в противоположную сторону, ничего нам не рассказали...
Номинантам на премию Дарвина - можно.
Общественные места - там, где рядом с вами в закрытом помещении долго находятся другие люди.
Офис, транспорт, магазин. Там маска нужна.
На прогулке по улице или в парке - нет. Но лучше иметь ее на подбородке, - вдруг доведется куда-то зайти.
И если найдется такой носитель без маски - то здоровому человеку уберечься от возможного вирусняка этого безответственного товарища.
Посмотри 4 картинка ниже, кстати. И видео.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=dISWVGdL1xc&feature=emb_logo
выделяется 50 процентов вирусов - выделяется куда и откуда? С какой поверхности маски - внутренней, внешней? Откуда эти цифры, кто источник информации?
А ковид - новая инфекция, на которую организм реагирует непредсказуемо: от вообще ничего не почувствовал - до смертельного исхода.
Желаете поиграть в рулетку, для себя и людей, с которыми постоянно контактируете?
Ведь в абсолютно всех странах мира происходит примерно одно и то же: выступают реальные ученые, но их голос тонет под обывательскими воплями "мы все умрем".
Зато на ура идут всевозможные страшилки, классика самой продающейся рекламы "секс, кровь и смерть".
Нужно селектировать источники информации, отсекать инфо-мусор, находить достоверную информацию, и думать самостоятельно.
Думать! (с)
Мертвым - самозакопатьс
Обнаружение у 80% и более из числа протестированных лиц бессимптомного носительства или легких форм заболевания covid-19, заканчивающихся самостоятельным выздоровлением - это СРАЗУ характеристика инфекции, которая никак не может находиться в списке опасных. Потому, что опасность инфекции - это ее способность вызывать явные, тяжелые поражения органов и тканей у АБСОЛЮТНОГО БОЛЬШИНСТВА инфицированных. Т.е. при опасной инфекции 80% и более инфицированных не могут оказать сопротивление болезни и тяжело заболевают, а не живут обычной жизнью, без выраженной реакции на инфекцию со стороны организма.
Клиническая же картина легких случаев covid-19 и давно известной коронавирусной инфекции тогда и сейчас различий не имеет: обычная простуда, иногда с поражениями желудочно-кишечного тракта в виде легкого расстройства стула. Лечение у большинства острых респираторных вирусных инфекций также одинаковое, т. е. симптоматическое.
И потому с экономической точки зрения ранее не было никакой целесообразности вдаваться в детальные подробности состава группы ОРВИ и целенаправленно проводить поиск той группы возбудителей , о которых было известно что они существуют и находятся в подгруппе «другие».
До тех пор, пока ВОЗ не закричал на весь мир, что появился новый вирус, угрожающий всему человечеству, вызывающий некие особенные тяжелые поражения легких.
Были такие, храбрились, а потом писали: я убил свою маму....
Потому что сам перенес легко, и не заметил, а маму убил вирусом, который принес в дом.
Это все фейк, конечно. А не фейк, так заговор.
Шмарием балуешься?
Ну что ж, бывает и такое.
...
Странная и страшная жизнь началась у этого человека с минуты, как он понял, что за ним следят. Непривычное чувство скованности и несвободы возникло уже давно и очень тяготило его. И вдруг в мгновение ока, как озарение, явилась мысль о преследовании. Он даже почувствовал облегчение - теперь, по крайней мере, кончилась гнетущая неизвестность. Следила шайка бандитов-злоумышленников, сплотившаяся во всемогущую организацию. Они не жалели средств на шпионов, агентов и сыщиков, попадавшихся человеку на каждом шагу. Они поклялись его убить, и все окружающие уже знали об этом. Люди стали хуже к нему относиться, громко шептались на каждом углу, подвергая насмешкам и осуждению его поступки, подавая друг другу тайные знаки.
Шайка ходила за ним по пятам, но теперь он постоянно был настороже. В трамвае женщина как-то странно глянула на него и поправила прическу. Знак! Мужчина рядом полез в карман. За оружием! Вытащил носовой платок? Что-то помешало.
Преследователи купили специальный аппарат, несчастного изо дня в лень облучали электрической энергией - он чувствовал, как электричество растекается по телу. С ног до головы по нему пробегали токи. Прохожий как-то странно хлопнул зонтиком, - возможно, там и спрятан аппарат? Снова внимательно смотрит женщина, будто хочет что-то сказать. Предупредить?
А аппарат облучает электричеством не случайно. Все сведения о нем передаются в специальный телецентр - он знает, что такой есть, да и голоса сказали ему об этом. Неизвестные доброжелатели, не показываясь на глаза (и не надо, а то бы он и их заподозрил), сообщают ему голосами из невидимых укрытий, что делают преследователи. А он по усилению токов и сам чувствует момент, когда включается телецентр. Улавливаются и тут же становятся известными все его мысли. Малейшее движение, жест немедленно фотографируются для передачи. А деревья, улицы, дома снабжены невидимыми экранами - на них вся шайка постоянно видит всю его жизнь.
....
http://booksonline.com.ua/view.php?book=167133&page=15
Старий педіатр саме так лікував дітей ( і мого внука теж): ходить певна зараза по дітям, картина приблизно однакова. То навіщо кожному брати мазок і виявляти який саме вірус поселився у внука. Назначив те саме що іншим і діло в шляпі. Погано лише те, що у діда-педіатра мабуть і інтернета нема. Бо деякі препарати не підходили дітям менше 4 років. А якби вмів користуватися пошуком у гуглі, то знав би і такі тонкощі.
А вообще в мире многие препараты назначают при различных заболеваниях. Разрабатывают антибиотик, к примеру. А он не проявляет антибактериальных свойств. А деньги на разработку потрачены. Что делать? Начинают у препарата судорожно искать другие полезные свойства. И иногда препарат удается впихнуть на рынок под видом какого-нибудь успокоительного, к примеру. Но это не значит, что препарат работает.
А с хлорохином дело не в стремности, а в том, что он абсолютно никак не влияет на течение основного заболевания (что уже доказано институтами США и Германии). А в первых французских экспериментах утверждали, что он даже вирусную нагрузку уменьшал. Это наталкивает на мысль, что исследования были сфальсифицированы. Сколько народу убили, а отвечать за это никто не будет.
Головний санітарний лікар-захісник України пан Ляшко повідомив, що з метою запобігання зараження коронавірусом припинено ввезення на територію України білоруського повітря в будь-якому вигляді, повідомляє канал БРК.
"При здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом динаміки забруднення повітря коронавірусом , якие надходить з території Білорусії виявлено, що білоруське повітря не відповідає вимогам зняття карантину в Україні", - повідомили в Міністерстві Охорони Здоровья від коронавірусу.
Таким чином, все білоруське повітря, що надходить на кордон з Україною , буде конфісковуватися за допомогою спеціальних пилососів і відправлятися назад у бік Білорусі в спеціально розроблених для цього целофанових пакетах . Обмеження стосуються будь-якого повітря, незалежно від того, в чому його провозять - в салоні автобуса чи в людських легенях.«Я повністю згоден з цим рішенням, - заявив журналістам місцевий житель одного з прикордонних міст Хома Степанченко. - Я почав відчувати, що з Білорусі стало надходити якесь погане, вірусне повітря. Я думаю, лукашенківські спецслужби його чимось спеціально там просочили. Адже мені, чомусь, зовсім перестав подобатися Зеленській, я перестаю вірити нашому телебаченню та МОЗу, а днями мені навіть захтілося вийти на вулицю без вдягнутої медичної маски та антисептика».
Ведь в абсолютно всех странах мира происходит примерно одно и то же: выступают реальные ученые, но их голос тонет под обывательскими воплями "мы все умрем".
Зато на ура идут всевозможные страшилки, классика самой продающейся рекламы "секс, кровь и смерть".