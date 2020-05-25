Декларация Медведчука: 97 юрлиц на жену, расходы на охрану 1 млн в месяц, а также 17 земельных участков, 530 картин и 227 икон

Кум президента РФ Путина, лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук вместе с женой владеют 5 домами, 17 земельными участками, коллекциями старинных икон, книг, картин, часами и ювелирными украшениями. За прошлый год семейство получило более 318 млн гривен дохода.

Эта информация содержится в декларации Виктора Медведчука за 2019 год, обнародованной на сайте НАПК, информирует Цензор.НЕТ.

На банковских счетах Медведчука лежат 853 тыс. евро, 1 млн 219 тыс. грн и 23 тыс. рублей. Наличными он задекларировал 210 тыс. долларов.

У его жены Оксаны Марченко в банках хранятся более 4,1 млн евро. Наличными у жены Медведчука есть почти 2 млн евро.

Кроме этого, супруги владеют старинными книгами, среди которых фрагмент Библии Гутенберга 1455 года издания, коллекциями картин и икон.

У Медведчука есть 8 автомобилей и яхта. Его жена владеет 11 автомобилями.

На двоих у супругов — 45 пар дорогих часов.

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В 2019 году Медведчук, согласно декларации, зарабатывал в Верховной Раде чуть больше 15 тысяч гривен в месяц, еще 13 тысяч гривен в месяц получал в качестве компенсации трат, связанных с выполнением депутатской деятельности.

Он также получал чуть более 4500 гривен выплат за звание академика.

В коммерческих компаниях Медведчук за год заработал более 60 млн. гривен. Его жена за это же время получила более 258 миллионов гривен дивидендов.

Оксана Марченко, согласно декларации Медведчука, является конечным бенефициаром 97 юридических лиц, зарегистрированных в Украине, России, Великобритании, Болгарии, Белизе, на Кипре, на Мальте, Виргинских и Маршалловых островах.

В декларации указано, что на услуги охраны супруги ежемесячно тратят более 1 млн гривен.

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