Декларация Медведчука: 97 юрлиц на жену, расходы на охрану 1 млн в месяц, а также 17 земельных участков, 530 картин и 227 икон
Кум президента РФ Путина, лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук вместе с женой владеют 5 домами, 17 земельными участками, коллекциями старинных икон, книг, картин, часами и ювелирными украшениями. За прошлый год семейство получило более 318 млн гривен дохода.
Эта информация содержится в декларации Виктора Медведчука за 2019 год, обнародованной на сайте НАПК, информирует Цензор.НЕТ.
На банковских счетах Медведчука лежат 853 тыс. евро, 1 млн 219 тыс. грн и 23 тыс. рублей. Наличными он задекларировал 210 тыс. долларов.
У его жены Оксаны Марченко в банках хранятся более 4,1 млн евро. Наличными у жены Медведчука есть почти 2 млн евро.
Кроме этого, супруги владеют старинными книгами, среди которых фрагмент Библии Гутенберга 1455 года издания, коллекциями картин и икон.
У Медведчука есть 8 автомобилей и яхта. Его жена владеет 11 автомобилями.
На двоих у супругов — 45 пар дорогих часов.
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В 2019 году Медведчук, согласно декларации, зарабатывал в Верховной Раде чуть больше 15 тысяч гривен в месяц, еще 13 тысяч гривен в месяц получал в качестве компенсации трат, связанных с выполнением депутатской деятельности.
Он также получал чуть более 4500 гривен выплат за звание академика.
В коммерческих компаниях Медведчук за год заработал более 60 млн. гривен. Его жена за это же время получила более 258 миллионов гривен дивидендов.
Оксана Марченко, согласно декларации Медведчука, является конечным бенефициаром 97 юридических лиц, зарегистрированных в Украине, России, Великобритании, Болгарии, Белизе, на Кипре, на Мальте, Виргинских и Маршалловых островах.
В декларации указано, что на услуги охраны супруги ежемесячно тратят более 1 млн гривен.
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Надо или крестик, или трусы ...
Интересно в новости 2 других момента :
1. Получал зарплату нардепа - ну ладно, чёрт с тобой, но компенсации на выполнение депутатских обязанностей (это транспорт, оплата помощника и т.п.) - это уже жлобство с его стороны, брать из бюджета нищей воюющей страны дополнительных пару тысяч гривень в месяц, когда ты не совсем бедный человек.
2. Охрана стоимостью 40 тыс. дол. / месяц - боится, стало быть, сильно в Киеве. Чувствует, что неправ по жизни во многих вопросах. Нормальные люди с охраной не лазят, в том числе много публичных персон - общественные и политические деятели, те же депутаты.
Деньги и власть делают из человека чудовище.
понты - наше фсьо!
"Ти якого, перепрошую, лізеш у справу плівок. Він вже вліз туди. Не лізь туди… Я розумію, що в тебе є одержимість Порошенком. Не можна будь-що сказати і не згадати Порошенка. Ну не можуть вони так жити, бо їм треба. Вони не розуміють одного - що своїми руками ведуть Медведчука до влади. Я зараз не про конкретні прізвища. Я зараз говорю про те, що вони ведуть нам реваншистів, вони ведуть нам "януковичів" до влади, які повертаються. Бо ж "кадровий голод". Розумієте?", - заявив Лапін.
https://prm.ua/zelenskiy-vede-do-vladi-revanshistiv-lapin/
Авторы "проекта", заполучив эту пару, принялись вместе с нею "варганить" (тоже их слово) телесериал "Слуга народа". Это об идеальном украинском президенте из простых учителей по фамилии Голобородько. За этого Голобородько, даже не за актёра Владимира Зеленского, сыгравшего его роль, и отдало свои голоса большинство украинских избирателей. Принять такое решение, по моему убеждению, им помогли пропагандистские подразделения русских гибридных войск, действовавших не только из-за "поребрика", но и внутри страны.
Спустя год оказывается не совсем праздным вопрос: стал ли победитель полноценной властью? Для кого-то почти да, но не для госаппарата и местного самоуправления. Для этих сил властью надо не оформиться, не записаться, а, если выразиться по-старинному, родиться. Царь должен быть настоящим. Если царь не настоящий даже в глазах части его сторонников, то дела не будет, а ему самому придётся плохо. - А. Стреляный
https://www.svoboda.org/a/30622145.html
Потім виплачує їй дивиденди.
Жона ясна річ тих грошей взагалі не бачить а тільки підписує папери.
Потім вже у країні вони розходяться готівкою по різних агентах
Так і відбувається фінансування проросійських сил в Україні.
Это все враги Украины они все занимаются рассийской кремлевской пропагандой, давно прикормленные Кремлем, работают в ИНТЕРЕСАХ РФ и ведут подрывную деятельность Украины. Это только слепой не видет.
а СБУ бездействует, тупо саботаж, вместо того, чтобы заниматься борьбой против подрывной деятельности 5 колонны внутри государства, они этого не делают. Вот тут вопрос на чей стороне СБУ??
Это огромная угроза, потому что война против Украины ведется не только военными средствами.
Если агент кремля Медведчук ходит на свободе и привозит инструкции из Кремля, а не сидит в тюрьме. Если эта чорноротая Бондаренко, которая на российские деньги ведет подрывную работу против Украины и даже этого не скрывает. А наши силовики еще оказывают ей охрану, вместо того, чтобы возбудить уголовное дело. Надо, чтобы эти деятели сидели там где им надо - в изоляторах и отвечали за свои антигосударственные, антиукраинские действия». Страной рулят не украинцы, а малороссы, потому все предатели на свободе. Барыжные договорняки.
І вона нічим не відрізняється від ксенофобії кацапських пропагандонів, котрі усіх українців записують у "бандерівці", а справжніми українцями вважають лише колаборантів ("настаясчіє украінци за трушбу с расієй").
Тож, якщо не хочеш демонструвати свою "неадекватність" та "розумову відсталість", тобто не хочеш виглядати як кацапотроль - аргументуй і обґрунтовуй.
Затем евреи начинают постепенно пролезать в хозяйственную жизнь, выступая при этом не в роли производителей, а исключительно в роли посредников. При их тысячелетнем торговом опыте и при беспомощности, а также честности порядочных людей, евреи сразу завоевывают себе известное превосходство, и через короткое время вся торговля грозит стать монополией евреев. Еврей начинает выступать в роли заимодавца, причем деньги дает только на ростовщических процентах. Проценты вообще изобрел еврей. Опасностей ростовщичества вначале никто не замечает. Наоборот, так как кредит в начале приносит некоторое облегчение, то все его приветствуют.
Затем еврей становится оседлым. Другими словами, он угнездился в определенных городах, местечках, в определенных кварталах и все больше образует государство в государстве. Торговлю и все вообще денежные дела он начинает рассматривать как свою собственную привилегию, и этой привилегией он пользуется до конца.
P.S. Зомбарт?
Охренеть, короче
Не такие уж у Марченко крутые сиськи были
"Жолудь"- к посадке в тюрьму.
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Продажний кремлівський холуй кум фашиста )(уйла Іуда В.Мертвечук просто по бузувірські знущався в суді над поетом - героєм Василем Стусом, цим великим українським патріотом загиблим в кривавих радянських концтаборах. Тоді, в 1980 році, молодий адвокат перевертень -Іуда, завербований КДБ, не захищав українського дисидента, а повністю підігравав обвинувачам. До речі, і зараз виродок Мертвечук дуже злиться, коли йому ставлять запитання про його злочинну участь у трагічному процесі судилище, який став незмивною плямою на його жалюгідною репутації. І він нагло бреше, що в тих умовах зробив все можливе. Однак відомо про неодноразові заяви , і просто благання Василя Стуса з постійними проханнями надати йому іншого порядного адвоката замість Юди -Медведчука (дисиденти не могли вибирати адвокатів, їх злочинно надавала їм держава комуно-фашистів). " Другий кат -прокурор в особі Медведчука мені не потрібен", з розпачем і гіркотою - писав тоді Стус. На ці постійні заяви криваві кати, ці вбивці мучителі відповідали відмовою. І Юда Мертвичук і далі продовжував в судилищах допомагати катам злочинно убивати Василя Стуса і вони врешті - \решт домоглися свого. А ось продажним ЗЕбілам - капітулянтам така проклята кремлівська зараза як московський яничара Мертвичук виходить що дуже підходить, видно для допомоги по знищенню України як держави.
Украина - это сказка!!! Хорошо у нас!!!!
Статья 111. Государственная измена
Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины,наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
вопрос- Зачем ему париться о Нищебродах??
с такой прибылью нах ему соотечественник на Таврии?!
Такие партнеры как мертветчук и парашенка обьединятся против команды ЗЕ,чтоб захватить власть.
Именно поэтому то что происходит сейчас во власти - это тупо мышиная возня между рыгами, кацапоидами, поросятинскими, зеленопридурками ,под каждыми из которых подписаны самые крупные воры в Украине которых все знают.Это для них - игра в карты на бабло - кто кого. Игра на то...кто дальше будет раздерибанивать Украину уже то что осталось. Каждое вцепилось зубами во власть и пытается единолично оседлать схемы и урвать последний кусок до того как мертвечук потащит её в кацапское болото разграбленную ,без экономики и армии..Это планы такие у них. А потому - своих всех "героев" нужно знать в лицо и знать о них подробности деятельности прежде чем делать для себя выводы к выборам и не создавать себе "царя благодетеля" с миллиардами бабла и недвижимостью за бугром. Таким оборванцы тупые с их потребностями - нахрен не нужны. "Проблемы индейцев - шерифа не е...ут!" Они - инструмент на выборах для достижения цели. А потом подтереться и выкинуть. Сегодня у нас нет президента, нет парламента, нет КМ.. Свора грязных быдло-свиней в дорогих костюмах дерется за куски и продолжает вывозить и выносить ещё с большим усердием,понимая что в любой момент может произойти взрыв и это последнее что можно стырить . Страна держится на помощи сама себе, на волонтёрах, на умирающих от КВ врачах, на бойцах в окопах и на честном слове. Как это было всегда. А потому - либо украинцы выходят миллионами все вместе и начинают эту свору физически топтать при чем сильно садить с конфискатом - при чем в грибок и надолго, всё это ненасытное кодло, либо можно уезжать из страны пока это вообще возможно..Либо - либо..У нас выбора нет. Кто ещё не понял - договориться по хорошему - невозможно в принципе, эта черта уже пройдена, и правильно по европейски и по закону это будет невозможно с разваленной судебной структурой и мусорами а ля беркут в ведомстве вора сабакова. И времени уже нет. Мы уже дожились и домолчались..Выбор теперь просто ограничен двумя пунктами.
коммунизм = рай. и прочее...
а вот 2 млн.ойро наликом при охране за 40К/мес-это интересно будет всем бродягам Украины..
Оксано,тикай!
По ходу он шизик! И считает что владение такими книгами приближает его к богу !??? Вспоминаю Индиану Джонс и священный грааль. Просто больной человек. Одни шизики себе церкви строят. НО не надо забывать - родился голым и умрёшь таким же. Ни копейки не заберёшь с собой.