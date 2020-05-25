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Декларация Медведчука: 97 юрлиц на жену, расходы на охрану 1 млн в месяц, а также 17 земельных участков, 530 картин и 227 икон

Декларация Медведчука: 97 юрлиц на жену, расходы на охрану 1 млн в месяц, а также 17 земельных участков, 530 картин и 227 икон

Кум президента РФ Путина, лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук вместе с женой владеют 5 домами, 17 земельными участками, коллекциями старинных икон, книг, картин, часами и ювелирными украшениями. За прошлый год семейство получило более 318 млн гривен дохода.

Эта информация содержится в декларации Виктора Медведчука за 2019 год, обнародованной на сайте НАПК, информирует Цензор.НЕТ.

На банковских счетах Медведчука лежат 853 тыс. евро, 1 млн 219 тыс. грн и 23 тыс. рублей. Наличными он задекларировал 210 тыс. долларов.

У его жены Оксаны Марченко в банках хранятся более 4,1 млн евро. Наличными у жены Медведчука есть почти 2 млн евро.

Кроме этого, супруги владеют старинными книгами, среди которых фрагмент Библии Гутенберга 1455 года издания, коллекциями картин и икон.

У Медведчука есть 8 автомобилей и яхта. Его жена владеет 11 автомобилями.

На двоих у супругов — 45 пар дорогих часов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Яценюк - Медведчуку: "Виктор, ты - дурак?". ВИДЕО

В 2019 году Медведчук, согласно декларации, зарабатывал в Верховной Раде чуть больше 15 тысяч гривен в месяц, еще 13 тысяч гривен в месяц получал в качестве компенсации трат, связанных с выполнением депутатской деятельности.

Он также получал чуть более 4500 гривен выплат за звание академика.

В коммерческих компаниях Медведчук за год заработал более 60 млн. гривен. Его жена за это же время получила более 258 миллионов гривен дивидендов.

Оксана Марченко, согласно декларации Медведчука, является конечным бенефициаром 97 юридических лиц, зарегистрированных в Украине, России, Великобритании, Болгарии, Белизе, на Кипре, на Мальте, Виргинских и Маршалловых островах.

В декларации указано, что на услуги охраны супруги ежемесячно тратят более 1 млн гривен.

Также на Цензор.НЕТ: "Нацкорпус" провел акцию под офисом Медведчука: у нардепа заявляют о взрыве и пострадавших. ВИДЕО (обновлено)

Автор: 

декларация (1354) Медведчук Виктор (1789)


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Топ комментарии
+45
Неслабо чувак страну пограбил...
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25.05.2020 22:31
+40
Все богатство нажито непосильным трудом...
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25.05.2020 22:26
+40
Декларация Медведчука: 17 земельных участков, 530 картин, 227 икон, 97 юрлиц на жену и расходы на охрану 1 млн в месяц - Цензор.НЕТ 8734
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25.05.2020 22:26
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Страница 2 из 2
То не мертвечуківські гроші. То гроші путіна через мертвечука.
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26.05.2020 08:47 Ответить
Вот зачем ему иконы, если он полагается не на Бога, а на охрану ?
Надо или крестик, или трусы ...
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25.05.2020 23:28 Ответить
Декларація Медведчука: 17 земельних ділянок, 530 картин, 227 ікон, 97 юросіб на дружину і витрати на охорону 1 млн на місяць - Цензор.НЕТ 7265
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25.05.2020 23:30 Ответить
Висновок один: що надміру -- то хвороба. Вони обидвоє зхиблені. А все їхнє добро рано чи пізно знайде іншого власника -- державу.
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26.05.2020 10:31 Ответить
сша або єс...
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26.05.2020 12:08 Ответить
мєдвєдчук - то кацапська хвамілія, не українське прізвище, бо у нас ВЕДМІДЬ, а йєзиком буде мєдвєдь-чук
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26.05.2020 12:12 Ответить
Чем же он занимался когда убивали Георгия Гонгадзе. Не брызгала ли кровь убиенного на его рукава??? Кто спросит?.. Может осмелится 112-й или НьюсВан???? Звание "академик" было бы очень популярным на зоне!
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26.05.2020 12:03 Ответить
Вот для таких зеленский и готовит амнистию капиталов с легализацией по выгодному тарифу. Наверное, ещё доплачивать будут... из кармана украинцев. Впрочем, как и последние 30 лет. С той только разницей, что об этим уже станут хвастаться в открытую...
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25.05.2020 23:28 Ответить
медвеччук еще при Кучме все легализовал, к сожалению
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26.05.2020 12:33 Ответить
Ну, относительно величины состояния - то таке . . . Мы не большевики, завидовать богатым людям - тупо и мелко. Вот уточнить полноту уплаты налогов - это да. Уточнить, какого лешего друг и кум русского фюрера в Украине легко делает бизнес - это тоже да. А просто завидовать - это не то, это не по фэн-шую, зависть и жадность иссушают душу и забирают здоровье.

Интересно в новости 2 других момента :
1. Получал зарплату нардепа - ну ладно, чёрт с тобой, но компенсации на выполнение депутатских обязанностей (это транспорт, оплата помощника и т.п.) - это уже жлобство с его стороны, брать из бюджета нищей воюющей страны дополнительных пару тысяч гривень в месяц, когда ты не совсем бедный человек.
2. Охрана стоимостью 40 тыс. дол. / месяц - боится, стало быть, сильно в Киеве. Чувствует, что неправ по жизни во многих вопросах. Нормальные люди с охраной не лазят, в том числе много публичных персон - общественные и политические деятели, те же депутаты.
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25.05.2020 23:36 Ответить
логойда, а хто йому завідуєт? Ти? Крадіям можуть заздрити тільки їм подібні. І такі да: все майно коломийських, пєньчуків та охмєтових треба націоналізувати, бо воно ВКРАДЕНЕ. Держава буде кращим менеджером, аніж ці манагєри.
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26.05.2020 08:52 Ответить
Хто їм заздрить? Це ходячі трупи з такою охороною. А їхні декларації викликають жах, як від маніяків.
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26.05.2020 10:38 Ответить
Труд и разум сделали из животного человека.
Деньги и власть делают из человека чудовище.
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25.05.2020 23:37 Ответить
Хорошо стерегут чахлика невмирущего, ( Кощея бессмертного). аж на миллион.. Но все знают что смерть его в "яйце" кума. Поэтому он при Пэте жил не тужил ( возродился из пепла аки злой демон) а при Зе живет еще лучше. Фаберже ему в глотку.
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25.05.2020 23:38 Ответить
"Кроме этого, супруги владеют старинными книгами, среди которых фрагмент Библии Гутенберга 1455 года издания, коллекциями картин и икон" - зачем этим упырям Библия?
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25.05.2020 23:39 Ответить
фрагмент - а может подделка
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25.05.2020 23:53 Ответить
Типа они верующие люди.
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26.05.2020 08:13 Ответить
как жыж... у тя такая куйня есть? нет! а у него есть...

понты - наше фсьо!
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26.05.2020 11:33 Ответить
когда деньги некуда девать , а их происхождение непонятно - то скупается всё , что имеет какую-то историческую ценность
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26.05.2020 12:42 Ответить
Пусть эти кровавые деньги встанут поперек горла этой гниде и его ботоксной подстилке
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25.05.2020 23:50 Ответить
У этой мрази декларация на кладбищах по всей стране , он не должен больше быть, точка.
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26.05.2020 00:00 Ответить
Президент України Володимир Зеленський веде до влади реваншистів, заявив ветеран АТО, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін в ефірі "Прямого" .
"Ти якого, перепрошую, лізеш у справу плівок. Він вже вліз туди. Не лізь туди… Я розумію, що в тебе є одержимість Порошенком. Не можна будь-що сказати і не згадати Порошенка. Ну не можуть вони так жити, бо їм треба. Вони не розуміють одного - що своїми руками ведуть Медведчука до влади. Я зараз не про конкретні прізвища. Я зараз говорю про те, що вони ведуть нам реваншистів, вони ведуть нам "януковичів" до влади, які повертаються. Бо ж "кадровий голод". Розумієте?", - заявив Лапін.

https://prm.ua/zelenskiy-vede-do-vladi-revanshistiv-lapin/
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26.05.2020 00:10 Ответить
Одна женщина из киевской ТВ-среды недавно рассказала, как её мужу и ей где-то между 2014-м и 2015-м годами предложили "участвовать в этом проекте" - речь шла о "проекте Украина". Они, малость подумав, согласились, и через пять лет купно со своим артистическим кружком стали президентом большой европейской страны с населением то ли под, то ли за 40 миллионов человек. Эту женщину "в народе" зовут, как и в её кружке, Ленкой. Она не подозревала, что дала не что иное, как признательное показание.

Авторы "проекта", заполучив эту пару, принялись вместе с нею "варганить" (тоже их слово) телесериал "Слуга народа". Это об идеальном украинском президенте из простых учителей по фамилии Голобородько. За этого Голобородько, даже не за актёра Владимира Зеленского, сыгравшего его роль, и отдало свои голоса большинство украинских избирателей. Принять такое решение, по моему убеждению, им помогли пропагандистские подразделения русских гибридных войск, действовавших не только из-за "поребрика", но и внутри страны.
Спустя год оказывается не совсем праздным вопрос: стал ли победитель полноценной властью? Для кого-то почти да, но не для госаппарата и местного самоуправления. Для этих сил властью надо не оформиться, не записаться, а, если выразиться по-старинному, родиться. Царь должен быть настоящим. Если царь не настоящий даже в глазах части его сторонников, то дела не будет, а ему самому придётся плохо. - А. Стреляный
https://www.svoboda.org/a/30622145.html
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26.05.2020 11:09 Ответить
Хйло відкриває 100 фірм на расіє і бере жону мертвечука акціонером.
Потім виплачує їй дивиденди.
Жона ясна річ тих грошей взагалі не бачить а тільки підписує папери.
Потім вже у країні вони розходяться готівкою по різних агентах
Так і відбувається фінансування проросійських сил в Україні.
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26.05.2020 00:25 Ответить
+5 так и есть...бабло с его пропагандистских каналов идет на финансирование атнтиукраинских группировок. агент РФ Медведчук давно уже должен сидеть в тюрьме за подрывную деятельность. и отвечать за антигосударственные действия. не только медведчук сидеть на Нарах...ему в компанию так же Бойко, Рабинович, Тарас Козак, Шуфрич, Суркисы, Лукаш, Елену Бондаренко, Королевская, Портнов, Допкин, Кернес, Труханов, Евгений Балицкий, и так далее.
Это все враги Украины они все занимаются рассийской кремлевской пропагандой, давно прикормленные Кремлем, работают в ИНТЕРЕСАХ РФ и ведут подрывную деятельность Украины. Это только слепой не видет.
а СБУ бездействует, тупо саботаж, вместо того, чтобы заниматься борьбой против подрывной деятельности 5 колонны внутри государства, они этого не делают. Вот тут вопрос на чей стороне СБУ??
Это огромная угроза, потому что война против Украины ведется не только военными средствами.
Если агент кремля Медведчук ходит на свободе и привозит инструкции из Кремля, а не сидит в тюрьме. Если эта чорноротая Бондаренко, которая на российские деньги ведет подрывную работу против Украины и даже этого не скрывает. А наши силовики еще оказывают ей охрану, вместо того, чтобы возбудить уголовное дело. Надо, чтобы эти деятели сидели там где им надо - в изоляторах и отвечали за свои антигосударственные, антиукраинские действия». Страной рулят не украинцы, а малороссы, потому все предатели на свободе. Барыжные договорняки.
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26.05.2020 02:46 Ответить
Страной рулят б-гообрані.
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26.05.2020 08:55 Ответить
Любая критика поведения еврейства тут же классифицируется как «антисемитизм». Это, кстати, характерная особенность еврейского поведения и еврейского ответа на критику - намекать на «неадекватность» критикующего, либо на его умственную отсталость.
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26.05.2020 11:00 Ответить
Для початку скажи, що таке "єврейство". І чи дифініюється воно у тебе так само як "українство", "російство" чи "грузинство". Потім покажи, що певні дії, які ти кваліфікуєш як "поведінку", характерні саме для тих, кого ти окреслюєш як "єврейство". І можеш починати свою "критику". Щоправда, врахуй, що "Страной рулят б-гообрані" - це НЕ критика. Це чистої води ксенофобія.
І вона нічим не відрізняється від ксенофобії кацапських пропагандонів, котрі усіх українців записують у "бандерівці", а справжніми українцями вважають лише колаборантів ("настаясчіє украінци за трушбу с расієй").

Тож, якщо не хочеш демонструвати свою "неадекватність" та "розумову відсталість", тобто не хочеш виглядати як кацапотроль - аргументуй і обґрунтовуй.
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26.05.2020 12:23 Ответить
Как только возникают первые места прочной оседлой жизни, евреи внезапно тут как тут. Сначала евреи появляются в качестве торговцев, считая еще необходимым скрывать свою народность. Черты внешнего расового различия между ними и тем народом, который оказывает им гостеприимство, еще слишком бросаются в глаза. Значение чужих языков у евреев еще слишком мало развито. А с другой стороны, и сам народ, оказывающий им гостеприимство, еще слишком представляет собою замкнутое целое. И вот в результате всего этого еврей вынужден выступать открыто как торговец и как чужой. При ловкости еврея и при неопытности того народа, у которого он ищет гостеприимства, еврею для данного периода даже выгодно выступать открыто, ибо чужаку идут особенно охотно навстречу как гостю.
Затем евреи начинают постепенно пролезать в хозяйственную жизнь, выступая при этом не в роли производителей, а исключительно в роли посредников. При их тысячелетнем торговом опыте и при беспомощности, а также честности порядочных людей, евреи сразу завоевывают себе известное превосходство, и через короткое время вся торговля грозит стать монополией евреев. Еврей начинает выступать в роли заимодавца, причем деньги дает только на ростовщических процентах. Проценты вообще изобрел еврей. Опасностей ростовщичества вначале никто не замечает. Наоборот, так как кредит в начале приносит некоторое облегчение, то все его приветствуют.
Затем еврей становится оседлым. Другими словами, он угнездился в определенных городах, местечках, в определенных кварталах и все больше образует государство в государстве. Торговлю и все вообще денежные дела он начинает рассматривать как свою собственную привилегию, и этой привилегией он пользуется до конца.
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26.05.2020 17:10 Ответить
Співчуваю.

P.S. Зомбарт?
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26.05.2020 19:52 Ответить
Чому Петя, такий державник, не посадив своїх друзів антидержавників? Якби він їх посадив, Медведчука, Бойка і ін., що вимагав народ, -- то й реваншу б не сталося. То може, вони усі разом нас "зробили"? Тільки одна партія достойна і надійна -- Свобода, але дурні за неї не голосують.
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26.05.2020 11:00 Ответить
знов у альтернативно обдарованих пєтя винуватий) А Свобода твоя з 2010 фінансувалася Регіонами... рядові члени там наші люди, а от керівництво продалося давно
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26.05.2020 12:40 Ответить
Коли ви вже всі офшори позакриваєте?
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26.05.2020 00:47 Ответить
Ого сколько икон, прям Пшонка. Заметил что самые большие ворюги самые верующие.
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26.05.2020 00:50 Ответить
Сейчас между УПЦ МП, коррупционерами и олигархами Украины союз, водой не разольёшь.
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26.05.2020 08:12 Ответить
индулигенции одни продают, а другие-покупают...симбиоз.
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26.05.2020 12:14 Ответить
когда єта мразь захлебнется?
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26.05.2020 01:31 Ответить
И 50% медиа в Украине...
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26.05.2020 02:03 Ответить
Подякуйте Порошенкови.
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26.05.2020 05:48 Ответить
Медведчук і Порошенко-спільники https://www.youtube.com/watch?v=lkLA8Ex4Ewg https://www.youtube.com/watch?v=lkLA8Ex4
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26.05.2020 05:57 Ответить
Порохоботам это видео не доказательство,они тупо будут, как попугаи доказывать своё,скорее всего, из меркантильных соображений ,а всё остальное....То, то ,таке.
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26.05.2020 09:40 Ответить
Да мне они для копняка-пусть своего Мишу Порошенко на тусовке с козлорылыми смотрят.https://www.youtube.com/watch?v=fBUs59pxyw4
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26.05.2020 09:55 Ответить
Декларація Медведчука: 17 земельних ділянок, 530 картин, 227 ікон, 97 юросіб на дружину і витрати на охорону 1 млн на місяць - Цензор.НЕТ 3397
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26.05.2020 12:46 Ответить
Декларація Медведчука: 17 земельних ділянок, 530 картин, 227 ікон, 97 юросіб на дружину і витрати на охорону 1 млн на місяць - Цензор.НЕТ 193
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26.05.2020 12:40 Ответить
Вот, бедолага.. Я свою декларацию из одного сугубо трудового дохода, хаты и машины полдня заполняю, а он же, наверное, месяца четыре ночами не спал, все вспоминал и вписывал.
Охренеть, короче
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26.05.2020 02:06 Ответить
«97 юрлиц на жену»
Не такие уж у Марченко крутые сиськи были
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26.05.2020 02:09 Ответить
скажем прямо, весьма посредственньіе)
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26.05.2020 12:41 Ответить
наши убогие спецслужбы давно в упор не видят антиукраинскую деятельность Медведчука на пользу кремля..а так же депутатов ОПЗЖ и Оппоблока. Гнилое и продажное у нас Сбу.
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26.05.2020 03:02 Ответить
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=RcFRrhrr-wYoWtDXQ_C7eRJbOyN8MTU5MDU1NDYwOUAxNTkwNDY4MjA5&stzid=UgxFfs7vJuOorLBk6494AaABAg&q=https%3A%2F%2Fpetition.president.gov.ua%2Fpetition%2F93022&event=comments https://petition.president.gov.ua/petition/93022 Підписуєм петицію про заборону РПЦ-ФСБ в Україні! Сбережемо свою країну від окупантів!
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26.05.2020 12:21 Ответить
СБУ некогда, как показывают последние новости, оно занято производством амфетамина, крышеванием "господарчої діяльності" и прочими добываниями денег.
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26.05.2020 14:18 Ответить
Всё нажито непосильным трудом, извёлся уже бедняга, на Кощея стал похож, который над златом чахнет.
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26.05.2020 05:50 Ответить
ну головне, що отримав "трохи більше 4500 гривень виплат за звання академіка"!!! БО Ж ЯК БИ ВІН ПРОЖИВ БІДНИЙ БЕЗ 4500₴ за звання "академіка"????? ну нічого, нічого... один вже був "проффесор" і цей "недоакадемік" так само закінчить, і ЖОДНА З 227 ікон його не врятує!!!! **** ЗАЛУ ПУТІНСЬКА!!!!! До чого ж в нього морда КРИСЯЧА І ПРОТИВНА!!!!
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26.05.2020 06:04 Ответить
Якце може один громадянин мати 17 земельних ділянок коли згідно Закону в Київі можуть мати 10 соток землі? Оксиморон.
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26.05.2020 07:01 Ответить
Есть что национализировать .
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26.05.2020 07:04 Ответить
И никто его никогда и не трогал.
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26.05.2020 07:15 Ответить
у нього тільки одна яхта Royal Romance стоит 180 млн евро.
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26.05.2020 07:42 Ответить
Нафига этому поцу столько икон???
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26.05.2020 08:01 Ответить
За предательство Родины "Соколовский" подлежит уничтожению.
"Жолудь"- к посадке в тюрьму.
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26.05.2020 08:04 Ответить
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Продажний кремлівський холуй кум фашиста )(уйла Іуда В.Мертвечук просто по бузувірські знущався в суді над поетом - героєм Василем Стусом, цим великим українським патріотом загиблим в кривавих радянських концтаборах. Тоді, в 1980 році, молодий адвокат перевертень -Іуда, завербований КДБ, не захищав українського дисидента, а повністю підігравав обвинувачам. До речі, і зараз виродок Мертвечук дуже злиться, коли йому ставлять запитання про його злочинну участь у трагічному процесі судилище, який став незмивною плямою на його жалюгідною репутації. І він нагло бреше, що в тих умовах зробив все можливе. Однак відомо про неодноразові заяви , і просто благання Василя Стуса з постійними проханнями надати йому іншого порядного адвоката замість Юди -Медведчука (дисиденти не могли вибирати адвокатів, їх злочинно надавала їм держава комуно-фашистів). " Другий кат -прокурор в особі Медведчука мені не потрібен", з розпачем і гіркотою - писав тоді Стус. На ці постійні заяви криваві кати, ці вбивці мучителі відповідали відмовою. І Юда Мертвичук і далі продовжував в судилищах допомагати катам злочинно убивати Василя Стуса і вони врешті - \решт домоглися свого. А ось продажним ЗЕбілам - капітулянтам така проклята кремлівська зараза як московський яничара Мертвичук виходить що дуже підходить, видно для допомоги по знищенню України як держави.
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26.05.2020 08:43 Ответить
По цій інформації потрібно порушити справу по відношенню до Порошенко, так? Бо тільки він мародер, а цей найсумліннійший бізнесмен. До речі пів земельних ділянок Свагору не платять податки, бо вони ніби не в них.
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26.05.2020 08:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lkLA8Ex4Ewg Анатолий,включай мозги !
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26.05.2020 09:44 Ответить
Декларація Медведчука: 17 земельних ділянок, 530 картин, 227 ікон, 97 юросіб на дружину і витрати на охорону 1 млн на місяць - Цензор.НЕТ 8867
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26.05.2020 09:08 Ответить
Друзья потроха должны жить достойно.
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26.05.2020 09:23 Ответить
Так вот оно шо получается 45 часов на двоих, так у них оказывается по двадцать две с половиной руки, и каждая рука гребёт под себя!
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26.05.2020 09:46 Ответить
чем больше жрешь , тем больше хочется!!!! Флаг ему руки!!!! И жене его!!!! Я ваще их нюх топтал!!!
Украина - это сказка!!! Хорошо у нас!!!!
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26.05.2020 09:54 Ответить
За звание академика ещё деньги получает! Это каких наук он академик?
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26.05.2020 09:54 Ответить
************ наук.. Знають діти в кожній хаті,кум *****,***** в квадраті.
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26.05.2020 10:10 Ответить
его дешевле завалить))))
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26.05.2020 10:02 Ответить
Звідки 17ділянок у цього ************* ,якщо в Україні мораторій на продаж землі?
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26.05.2020 10:05 Ответить
А откуда у Пети 100 тыс гектаров?
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26.05.2020 10:23 Ответить
Жадність - безмежна! Це вже не люди, не громадяни - це істоти ! Коли ж нажруться?
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26.05.2020 10:06 Ответить
Как же он " близок " к народу !
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26.05.2020 10:08 Ответить
Медведчук работает на Россию, то бишь на врага - это статья гос измена!!!
Статья 111. Государственная измена
Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины,наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
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26.05.2020 10:12 Ответить
ну,может себе позволить ...
вопрос- Зачем ему париться о Нищебродах??
с такой прибылью нах ему соотечественник на Таврии?!
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26.05.2020 10:14 Ответить
Нужно добиться введения смертного приговора для гос изменников!!!
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26.05.2020 10:25 Ответить
Да ненужно ничего добиваться - вводи военное положение, и суди согласно военного времени. А вообще то да, смертная казнь нужна, и штаты это прекрасно понимают, потому она у них до конца не отменена, и кого нужно они судят там где нужно - с этим у них проблем нет.
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26.05.2020 13:46 Ответить
Нужно отправлять гос изменников в тюрьмы, а в тюрьмах их должны убивать!!!
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26.05.2020 10:26 Ответить
На мій погляд треба розірвати зв'язок: телеглядач - канали мертвечука. Кожна порядна людина перестає дивитись помийки мертвечука. І ВСЕ, БІЛЬШЕ НІЧОГО НЕ ТРЕБА РОБИТИ. Або другу сторону, мертвечука нейтралізувати. Що легше? Поважати себе чи допомогти твар*ні, яку дуже охороняють, самоліквідуватись?
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26.05.2020 10:33 Ответить
Вот зачем человеку 19 авто? На прокат сдавать, и с того жить? Или с детства хотел свой таксопарк?
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26.05.2020 10:53 Ответить
Зеленскому нужно исправлять роковую для Украины ошибку потрошенки и избавляться от ВСЕЙ жоппыблока.
Такие партнеры как мертветчук и парашенка обьединятся против команды ЗЕ,чтоб захватить власть.
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26.05.2020 10:54 Ответить
За всё вот это - нужно сказать спасибо всем скотам которые возглавляли страну начиная с кучи говна и до сегодняшнего обосравшегося идиота с мимикой дебила или наркомана - х.з. что оно там нюхает это ничто сраное. . Особая признательность конечно офигенному " честному и бескорыстному патриоту" и "кацапофобу" поросятине. Именно этот мольдавский вор абсолютно сознательно и понятно логически для какой цели создал для рыгов и в частности для мертвечука просто идеальные условия для грабежа страны и продвигания в ней рюзьге мира..А так же конкретную защиту от закона имея единоначальное влияние и управление страной ( сказки про "парламентско- президентскую...- я могу указать куда сегодня , как и вчера и позавчера, можно засунуть). Если кто не в курсе - именно порошенко лично принял сознательное участие и активное содействие в расчистке конкурентного поля в Украине для воровского бизнеса мертвечука и очень многогранной уголовной деятельности помимо этого. Кто не в курсе - поднимите материалы - они не секретные. И самое большое скотство именно в том что это происходило одной линией как ДО так и уже ПОСЛЕ Майдана..А за такое уже эту лживую жирную воровскую рыгоАнальную падаль, задолбавшую гудеть одни и те же пафосные лозунги нихерище не делая с коррупцией в стране, - впереди всех "заслуженных" нужно рвать на клапти! Ни одно рыло с ботофермы имени поросятины не может это опровергнуть или оправдать адекватно. На это летит какая то чушь, ересь, безсодержательное бла бла...естственно или переход на личности что говорит о том что "нам крыть нечем" . Конечно не будет чем потому что " а в собаки хата була? " И не сможет.. потому что это нереально и это - аксиома, которая одна из многих сотен доказательств показывает истинное лицо того кто " крал крал крал а потом резко стал сознательным и перестал"..
Именно поэтому то что происходит сейчас во власти - это тупо мышиная возня между рыгами, кацапоидами, поросятинскими, зеленопридурками ,под каждыми из которых подписаны самые крупные воры в Украине которых все знают.Это для них - игра в карты на бабло - кто кого. Игра на то...кто дальше будет раздерибанивать Украину уже то что осталось. Каждое вцепилось зубами во власть и пытается единолично оседлать схемы и урвать последний кусок до того как мертвечук потащит её в кацапское болото разграбленную ,без экономики и армии..Это планы такие у них. А потому - своих всех "героев" нужно знать в лицо и знать о них подробности деятельности прежде чем делать для себя выводы к выборам и не создавать себе "царя благодетеля" с миллиардами бабла и недвижимостью за бугром. Таким оборванцы тупые с их потребностями - нахрен не нужны. "Проблемы индейцев - шерифа не е...ут!" Они - инструмент на выборах для достижения цели. А потом подтереться и выкинуть. Сегодня у нас нет президента, нет парламента, нет КМ.. Свора грязных быдло-свиней в дорогих костюмах дерется за куски и продолжает вывозить и выносить ещё с большим усердием,понимая что в любой момент может произойти взрыв и это последнее что можно стырить . Страна держится на помощи сама себе, на волонтёрах, на умирающих от КВ врачах, на бойцах в окопах и на честном слове. Как это было всегда. А потому - либо украинцы выходят миллионами все вместе и начинают эту свору физически топтать при чем сильно садить с конфискатом - при чем в грибок и надолго, всё это ненасытное кодло, либо можно уезжать из страны пока это вообще возможно..Либо - либо..У нас выбора нет. Кто ещё не понял - договориться по хорошему - невозможно в принципе, эта черта уже пройдена, и правильно по европейски и по закону это будет невозможно с разваленной судебной структурой и мусорами а ля беркут в ведомстве вора сабакова. И времени уже нет. Мы уже дожились и домолчались..Выбор теперь просто ограничен двумя пунктами.
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26.05.2020 11:07 Ответить
Сами не выйдут, нужна организация и лидеры. Согласен - положение почти безнадежное, Украина на грани уничтожения.
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26.05.2020 14:11 Ответить
КГБ СССР - это боевой отряд компартии. КПСС - сугубо атеистическая организация. И люди, которые были её членами, вряд-ли могли иметь религиозные взгляды. Не положено было. Иначе бы их туда не приняли, не так ли? А тут с распадом совка отряд компартии стал ну прям православным до мозга костей. Как такое возможно? Есть два варианта. Они лицемерили, служа в КГБ, но тайно покланяясь еврейским сказам. Либо они резко изменили все свою точку зрения с переменой ветра. ВНЕЗАПНО уверовали. Что вряд-ли возможно уже у полностью сформированных и немолодых людей. Значит, это ни что иное, как лицемерие. Наигранное целование попам ручек, конъюнктурное позерство. В любом случае получаем ни что иное, как лицемерие. Это омерзительно.
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26.05.2020 11:09 Ответить
КПСС - просто религиозная секта. в ту муйню можна только верить...
коммунизм = рай. и прочее...
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26.05.2020 12:08 Ответить
Это в лучшем случае десятая часть. Для отвода глаз. "Кощей над златом чахнет")) В могилу это все не заберешь.. обидно, да, Мертвечук?))
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26.05.2020 11:19 Ответить
11 авто у жени - под цвєт платьйєв
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26.05.2020 12:09 Ответить
Коли я вже буду читати новини без цієї рожі
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26.05.2020 12:12 Ответить
23 тищі рупльоф - і оце "можновладець" ??? Голь пєрєкатная, злидобище!!!
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26.05.2020 12:16 Ответить
Ого. То есть в реальности у него добра раз в 5 больше. Солидно.
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26.05.2020 12:57 Ответить
Значит, хорошо поработал в качестве агента фсб. ***** отблагодарило.
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26.05.2020 13:03 Ответить
а глуско,млдь,забыли?
а вот 2 млн.ойро наликом при охране за 40К/мес-это интересно будет всем бродягам Украины..
Оксано,тикай!
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26.05.2020 13:23 Ответить
Декларація Медведчука: 17 земельних ділянок, 530 картин, 227 ікон, 97 юросіб на дружину і витрати на охорону 1 млн на місяць - Цензор.НЕТ 7896
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26.05.2020 13:38 Ответить
а как известно, "бывших" не бывает.
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26.05.2020 16:37 Ответить
Меня поражает не 19 автомобилей , 6 млн евро , дома или 45 часов. Поражает это - фрагмент Библии Гутенберга 1455 года издания ?????? ЗАЧЕМ ???
По ходу он шизик! И считает что владение такими книгами приближает его к богу !??? Вспоминаю Индиану Джонс и священный грааль. Просто больной человек. Одни шизики себе церкви строят. НО не надо забывать - родился голым и умрёшь таким же. Ни копейки не заберёшь с собой.
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26.05.2020 16:17 Ответить
Этот агент КГБ и шнурок Путина Медведчук, ограбил Украину и украинцев капитально, вместе с мудаком-президентом- Кучмой! А теперь, вместе со своей женой раздаёт по украине подачки, то в закарпатье, то на юге украины!! Можно подумать, что раздают свои кровные!! Как бы не так !Эти агенты кремля, Плюс рабинович и бойко, раздают то, что путин им дал! Для подрыва и разшатывания ситуации в Украине изнутри. А Зеленский им потакает!! А СБУ молчит. Думаете, это Зеленскому поможет!! Уже не понятно, кто в Украине президент! Зеленский или эти ворюги- медведчуки, рабиновичи, бойки, шуфричи, клименки , онищенки, новинские, королёвы, и прочая пророссийская шваль!! Какой канал ТВ не включи везде эти продажные морды обещают всем рай и богатсва, когда они прийдут к власти и если Украина опять побратается с пуйлом и россией.
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26.05.2020 17:30 Ответить
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