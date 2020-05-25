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Новости Коронавирус и карантин
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На одном из предприятий Волыни зафиксирована вспышка коронавируса, обнаружено 8 случаев инфицирования, - ОГА

На одном из предприятий Волыни зафиксирована вспышка коронавируса, обнаружено 8 случаев инфицирования, - ОГА

На предприятии "Волыньхолдинг" в поселке Торчин Луцкого района Волынской области зафиксировали вспышку коронавируса. На предприятии "Волыньхолдинг" обнаружили 8 случаев COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместительница главы облгосадминистрации Татьяна Щербак во время брифинга.

Сообщается, что по состоянию на 25 мая на предприятии "Волыньхолдинг" зафиксировано 8 случаев COVID-19.

"Случаи зарегистрированы в Луцке, три в Луцком районе, два в Киверцовском и один в Локачинском районе. Круг контактных лиц составляет 45 человек", - сообщила Щербак.

В настоящее время все контактные работники максимально переведены на дистанционную форму работы.

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карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Волынская область (994)


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дай бог ім здоровья..
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25.05.2020 22:43 Ответить
"Причина падения поддержки населением карантина не только в ретивых начальниках, но и в самом дутом феномене этой глобальной аферы. Уже 3/4 рунета как в статьях так и в комментах стебется над 19.0
Обьективное падение поддержки населением карантина непременно будет усиливаться. Чем дальше, тем больше база фактической статистики и тем меньше возможностей для манипуляций и искаженных выводов. Все больше неудобных вопросов будет на фоне Беларусии и Швеции.

Здоровым - самоизолироваться

Больным - самоизлечиться
Учащимся - самообучиться
Работающим - самодистанцироваться
Безработным - самообеспечиться
Голодным - самонаесться
Мертвым - самозакопаться
Недовольным - самозаткнуться "
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25.05.2020 23:04 Ответить
Обнаружение у 80% и более из числа протестированных лиц бессимптомного носительства или легких форм заболевания covid-19, заканчивающихся самостоятельным выздоровлением - это СРАЗУ характеристика инфекции, которая никак не может находиться в списке опасных. Потому, что опасность инфекции - это ее способность вызывать явные, тяжелые поражения органов и тканей у АБСОЛЮТНОГО БОЛЬШИНСТВА инфицированных. Т.е. при опасной инфекции 80% и более инфицированных не могут оказать сопротивление болезни и тяжело заболевают, а не живут обычной жизнью, без выраженной реакции на инфекцию со стороны организма.

Клиническая же картина легких случаев covid-19 и давно известной коронавирусной инфекции тогда и сейчас различий не имеет: обычная простуда, иногда с поражениями желудочно-кишечного тракта в виде легкого расстройства стула. Лечение у большинства острых респираторных вирусных инфекций также одинаковое, т. е. симптоматическое.

И потому с экономической точки зрения ранее не было никакой целесообразности вдаваться в детальные подробности состава группы ОРВИ и целенаправленно проводить поиск той группы возбудителей , о которых было известно что они существуют и находятся в подгруппе «другие».

До тех пор, пока ВОЗ не закричал на весь мир, что появился новый вирус, угрожающий всему человечеству, вызывающий некие особенные тяжелые поражения легких.
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25.05.2020 23:11 Ответить
Цитата; "А на что НА САМОМ ДЕЛЕ мы тестируем наших граждан? И почему результаты тестирования на covid-19 так идеально совпадают с давно известными сведениями из учебника о широкой распространенности обычной коронавирусной инфекции в структуре всех ОРВИ ( от 4 до 9%), о чем я уже несколько раз писала в своих предыдущих публикациях.

Ни одна инфекция ранее, даже внесенная в тот же список болезней, что и covid -19 ( опасных для общественного здоровья) -,не удостаивалась такого внимания. В этом можно убедиться, заглянув в перечень https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F901916651%3Ffbclid%3DIwAR3uIPXSnu8SYylCu1aNp8wICvFNNVExDuxnnX2eGGB6hM5eyxXPdIODUIQ&h=AT3o1rRsF5heFnpaM3DAvhrBZS-YWhKNxn0ZQ3TXTyA7Ef9d6I6ax9NCrzpVL-vLXj2uAKNdSFjDZ4XxUf_-RD6TcDKryNGxB4E7suLr380LNd5JTCVv_FvplYFtR7-61dnE&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3Mwv94zxRcsRE2H8nSOfajlzvF0EDtlGmvnBinFUyhQPpVWTY-ZRZYjFGaO4QWu2k5KhsXterPK0cy5GQGHwZ5gDf7PSVcHnvIoNCgt6YL7fzAypfCVvbyOBaxJSvmO-gNLCqghCKgDw http://docs.cntd.ru/document/901916651

Тестирование на предмет инфицирования или заболевания ( что не одно и то же) проводилось ранее только по факту самостоятельного обращения человека за медицинской помощью, и чаще всего - на госпитальном этапе. На догоспитальном этапе никто за пациентами не бегал и принудительно без повода не принуждал провериться ни на гельминтозы, ни на ВИЧ."
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25.05.2020 23:38 Ответить
Ні, не спалах. Вибух!!!
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26.05.2020 07:50 Ответить
 
 