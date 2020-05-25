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На одном из предприятий Волыни зафиксирована вспышка коронавируса, обнаружено 8 случаев инфицирования, - ОГА
На предприятии "Волыньхолдинг" в поселке Торчин Луцкого района Волынской области зафиксировали вспышку коронавируса. На предприятии "Волыньхолдинг" обнаружили 8 случаев COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместительница главы облгосадминистрации Татьяна Щербак во время брифинга.
Сообщается, что по состоянию на 25 мая на предприятии "Волыньхолдинг" зафиксировано 8 случаев COVID-19.
"Случаи зарегистрированы в Луцке, три в Луцком районе, два в Киверцовском и один в Локачинском районе. Круг контактных лиц составляет 45 человек", - сообщила Щербак.
В настоящее время все контактные работники максимально переведены на дистанционную форму работы.
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Обьективное падение поддержки населением карантина непременно будет усиливаться. Чем дальше, тем больше база фактической статистики и тем меньше возможностей для манипуляций и искаженных выводов. Все больше неудобных вопросов будет на фоне Беларусии и Швеции.
Здоровым - самоизолироваться
Больным - самоизлечиться
Учащимся - самообучиться
Работающим - самодистанцироваться
Безработным - самообеспечиться
Голодным - самонаесться
Мертвым - самозакопаться
Недовольным - самозаткнуться "
Клиническая же картина легких случаев covid-19 и давно известной коронавирусной инфекции тогда и сейчас различий не имеет: обычная простуда, иногда с поражениями желудочно-кишечного тракта в виде легкого расстройства стула. Лечение у большинства острых респираторных вирусных инфекций также одинаковое, т. е. симптоматическое.
И потому с экономической точки зрения ранее не было никакой целесообразности вдаваться в детальные подробности состава группы ОРВИ и целенаправленно проводить поиск той группы возбудителей , о которых было известно что они существуют и находятся в подгруппе «другие».
До тех пор, пока ВОЗ не закричал на весь мир, что появился новый вирус, угрожающий всему человечеству, вызывающий некие особенные тяжелые поражения легких.
Ни одна инфекция ранее, даже внесенная в тот же список болезней, что и covid -19 ( опасных для общественного здоровья) -,не удостаивалась такого внимания. В этом можно убедиться, заглянув в перечень https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdocs.cntd.ru%2Fdocument%2F901916651%3Ffbclid%3DIwAR3uIPXSnu8SYylCu1aNp8wICvFNNVExDuxnnX2eGGB6hM5eyxXPdIODUIQ&h=AT3o1rRsF5heFnpaM3DAvhrBZS-YWhKNxn0ZQ3TXTyA7Ef9d6I6ax9NCrzpVL-vLXj2uAKNdSFjDZ4XxUf_-RD6TcDKryNGxB4E7suLr380LNd5JTCVv_FvplYFtR7-61dnE&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3Mwv94zxRcsRE2H8nSOfajlzvF0EDtlGmvnBinFUyhQPpVWTY-ZRZYjFGaO4QWu2k5KhsXterPK0cy5GQGHwZ5gDf7PSVcHnvIoNCgt6YL7fzAypfCVvbyOBaxJSvmO-gNLCqghCKgDw http://docs.cntd.ru/document/901916651
Тестирование на предмет инфицирования или заболевания ( что не одно и то же) проводилось ранее только по факту самостоятельного обращения человека за медицинской помощью, и чаще всего - на госпитальном этапе. На догоспитальном этапе никто за пациентами не бегал и принудительно без повода не принуждал провериться ни на гельминтозы, ни на ВИЧ."