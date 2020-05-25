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Во время карантина было объявлено почти 800 конкурсов на госслужбу по специальной процедуре, - Немчинов

Во время карантина было объявлено почти 800 конкурсов на госслужбу по специальной процедуре, - Немчинов

В Украине объявили почти 800 конкурсов на госслужбу по спецпроцедуре во время карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Фейсбуке.

"О конкурсных отборах ... по специальной процедуре во время карантина. Мы уже провели и объявили 19 отборов на должности категории" А ", более 300 - на должности категории" Б "и более 460 на должности категории "В", - сказал Немчинов .

Согласно обнародованной инфографикой в ​​видеозаписи - в общем было объявлено 787 вакансий по спецпроцедуре.

Немчинов добавил, что не во всех этих конкурсах выявлено победителей, но все можно проверить на открытом портале вакансий государственной службы по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 21 мая можно принять участие в обсуждении концепции реформирования системы оплаты труда госслужащих, - Немчинов

Автор: 

кадры (611) конкурс (1142) чиновник (1560) Немчинов Олег (170)


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по жопе на вакансию.
Під час карантину було оголошено майже 800 конкурсів на держслужбу за спеціальною процедурою, - Немчінов - Цензор.НЕТ 6119
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25.05.2020 23:12 Ответить
А на каком конкурсе этого поца нашли
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25.05.2020 23:44 Ответить
Секретные конкурсы с заранее известным победителем)))
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26.05.2020 01:05 Ответить
Хто з адекватних і розумних піде на роботу в цей гадюжатник? Коли лозунг бариг - Нам ваша робота не потрібна. Головне щоб ви мучились. Навіть в середньовічному Китаї вибирали і цінили розумних чиновників, а тут рулить мафіозне тупе лайно, яке призначають після пянок нардепів в ресторанах. Країні буде повна дупа з такою кадровою політикою!
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26.05.2020 06:57 Ответить
 
 