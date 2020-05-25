Во время карантина было объявлено почти 800 конкурсов на госслужбу по специальной процедуре, - Немчинов
В Украине объявили почти 800 конкурсов на госслужбу по спецпроцедуре во время карантина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Фейсбуке.
"О конкурсных отборах ... по специальной процедуре во время карантина. Мы уже провели и объявили 19 отборов на должности категории" А ", более 300 - на должности категории" Б "и более 460 на должности категории "В", - сказал Немчинов .
Согласно обнародованной инфографикой в видеозаписи - в общем было объявлено 787 вакансий по спецпроцедуре.
Немчинов добавил, что не во всех этих конкурсах выявлено победителей, но все можно проверить на открытом портале вакансий государственной службы по ссылке.
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Эрнесто Ча
показать весь комментарий25.05.2020 23:12 Ответить Мне нравится 0
Александр Саша #468759
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esperansa002014
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