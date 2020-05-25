Во время карантина было объявлено почти 800 конкурсов на госслужбу по специальной процедуре, - Немчинов

В Украине объявили почти 800 конкурсов на госслужбу по спецпроцедуре во время карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Фейсбуке.

"О конкурсных отборах ... по специальной процедуре во время карантина. Мы уже провели и объявили 19 отборов на должности категории" А ", более 300 - на должности категории" Б "и более 460 на должности категории "В", - сказал Немчинов .

Согласно обнародованной инфографикой в ​​видеозаписи - в общем было объявлено 787 вакансий по спецпроцедуре.

Немчинов добавил, что не во всех этих конкурсах выявлено победителей, но все можно проверить на открытом портале вакансий государственной службы по ссылке.

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