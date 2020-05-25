Польская сеть супермаркетов выдала украинские огурцы за местные, чтобы увеличить спрос

Сеть супермаркетов Biedronka выдала завезенные из Украины огурцы за польские. Теперь торговцам грозит штраф в размере более 1,5 млрд евро.

Оштрафовать Biedronka может польский антимонопольный орган (UOKiK). Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на польское издание Money.pl.

"Я выдвинул компании Jeronimo Martins Polska (владелец сети Biedronka. - Ред.) обвинения в нарушении интересов потребителей вследствие введения их в заблуждение относительно места происхождения овощей и фруктов", - сообщил председатель UOKiK Томаш Хрустный.

Он подчеркнул, что для многих покупателей информация о стране происхождения имеет ключевое значение, ведь при выборе продуктов они руководствуются экономическим патриотизмом.

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Сеть супермаркетов выдавала украинские огурцы, голландскую морковь, французскую капусту за польские овощи.

UOKiK проверил товар в 49 супермаркетах сети и обнаружил нарушения в 64 партиях товара, что составило 9,9% от общего количества. Штраф в размере 1,5 млрд злотых должен быть равен 10% годового оборота компании.

Согласно опросу компании Ipsos за 2016 год, 73% поляков стараются поддерживать польскую экономику, пытаясь покупать местные продукты. При этом для 76% покупателей страна происхождения имеет решающее значение в выборе товара.

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