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Польская сеть супермаркетов выдала украинские огурцы за местные, чтобы увеличить спрос

Польская сеть супермаркетов выдала украинские огурцы за местные, чтобы увеличить спрос

Сеть супермаркетов Biedronka выдала завезенные из Украины огурцы за польские. Теперь торговцам грозит штраф в размере более 1,5 млрд евро.

Оштрафовать Biedronka может польский антимонопольный орган (UOKiK). Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на польское издание Money.pl.

"Я выдвинул компании Jeronimo Martins Polska (владелец сети Biedronka. - Ред.) обвинения в нарушении интересов потребителей вследствие введения их в заблуждение относительно места происхождения овощей и фруктов", - сообщил председатель UOKiK Томаш Хрустный.

Он подчеркнул, что для многих покупателей информация о стране происхождения имеет ключевое значение, ведь при выборе продуктов они руководствуются экономическим патриотизмом.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сезонным рабочим из Украины не нужно будет сидеть на карантине в Польше

Сеть супермаркетов выдавала украинские огурцы, голландскую морковь, французскую капусту за польские овощи.

UOKiK проверил товар в 49 супермаркетах сети и обнаружил нарушения в 64 партиях товара, что составило 9,9% от общего количества. Штраф в размере 1,5 млрд злотых должен быть равен 10% годового оборота компании.

Согласно опросу компании Ipsos за 2016 год, 73% поляков стараются поддерживать польскую экономику, пытаясь покупать местные продукты. При этом для 76% покупателей страна происхождения имеет решающее значение в выборе товара.

Также на Цензор.НЕТ: Шестеро нетрезвых граждан Украины и России задержаны за порчу имущества в польском Вроцлаве

Автор: 

Польша (8405) продукты (1532) супермаркет (171)


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Топ комментарии
+18
Знайшли, від чого "заморочуваться"!... Он білоруси креветки свої, оселедці продають... І нічого... Три роки тому продали в Росію білоруських яблук в п"ять разів більше, ніж можуть сади в Білорусі виростить...
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25.05.2020 23:10
+14
Если бы кое-кто не выбрал комуняку Кравчука в 1991 году, вполне возможно жили б сейчас как в Польше.
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26.05.2020 06:17
+13
А потом удивляемся , почему хуже поляков живем. Учиться надо!
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25.05.2020 23:06
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Поляки привыкли поддерживать своих...
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25.05.2020 23:03 Ответить
из бородатого анекдота
- Вам по длиннее или покороче, мне пожалуйста ля еды!!
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25.05.2020 23:03 Ответить
У вас презики хххл в продаже есть- есть, девушка вам давать -нет , мне посмотреть кто купит.
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25.05.2020 23:27 Ответить
і щоб не гнувся і не выскальзывал
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26.05.2020 08:00 Ответить
А потом удивляемся , почему хуже поляков живем. Учиться надо!
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25.05.2020 23:06 Ответить
Удивляемся? А что мы сделали вообще шоб жить как поляки?
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25.05.2020 23:34 Ответить
Если бы не вмешивался кое-кто с северо-востока, то силы были бы в другую сторону направлены! А так каждый во власти оправдывается войной да коронавирусом.
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26.05.2020 00:41 Ответить
Если бы кое-кто не выбрал комуняку Кравчука в 1991 году, вполне возможно жили б сейчас как в Польше.
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26.05.2020 06:17 Ответить
Так его рада выбрала , а она из комуняк и состояла.
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26.05.2020 10:22 Ответить
Это да но пока в стране есть олигархи мы жить не будем никогда, в Польше и Эстонии их нету, и не по тому что не было а потому что их служба безопасности не зря деньги получает и к корыту власти их не пустили вовремя.
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26.05.2020 11:01 Ответить
С этим я согласен !Олигархи - это главное зло Украины и с ними не заигрывать , их убирать надо. Это не нормально ,когда страной управляет 3-4 олигарха ,при этом борясь между собой.А убрать их законно не получится , законы под них и ими писаны . Так что сбез силового сценария не обойтись!
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26.05.2020 11:05 Ответить
Это о том, как сидят два поляка на толчке и рассказывают анекдот про украинские огурцы.
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25.05.2020 23:07 Ответить
Тим часом в Україні вітчизняна картопля дорожча за імпортовану. "Бідні" фермери не збираються зменшувати свої прибутки хоча б на гривню.
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25.05.2020 23:07 Ответить
Спробуй спочатку виростити та зберегти потім будеш патякати, що кому краще.
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25.05.2020 23:13 Ответить
а чого це тобі так ****** розірвало?
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25.05.2020 23:27 Ответить
Та то якийсь Польська мережа супермаркетів видала українські огірки за місцеві, щоб збільшити попит - Цензор.НЕТ 9463 Польська мережа супермаркетів видала українські огірки за місцеві, щоб збільшити попит - Цензор.НЕТ 1227 сюди зайшов.
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26.05.2020 00:00 Ответить
что за хрень ты пишешь?!... молодая картоха дорогая, но прошлогодняя качественная по 8.5 -12-15 грн за кило продают, лишь бы забрал.. Ты вообще про что пишешь?!
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25.05.2020 23:16 Ответить
причём тут фермеры!? сколько кровососов фермер должен прокормить легальных и не легальных!
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26.05.2020 09:30 Ответить
Знайшли, від чого "заморочуваться"!... Он білоруси креветки свої, оселедці продають... І нічого... Три роки тому продали в Росію білоруських яблук в п"ять разів більше, ніж можуть сади в Білорусі виростить...
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25.05.2020 23:10 Ответить
Так 1,5 млрд. евро чи злотых???
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25.05.2020 23:19 Ответить
Так курс же один к одному.
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25.05.2020 23:28 Ответить
1 PLN = 0.22 EUR
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26.05.2020 00:51 Ответить
Да пофигу как они их назовут, главное чтобы покупали
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25.05.2020 23:24 Ответить
Хорошо, что эти огурцы не попали в польские секс-шопы.
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25.05.2020 23:25 Ответить
1.5 млрд евро за овощи? Вычитывать материал иногда нужно.
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25.05.2020 23:27 Ответить
А если сказать правду, о том что польские огурцы выращены украинскими патриотами, то поляки умрут от голода?
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25.05.2020 23:27 Ответить
Не умрут, польские патриоты так выращивают огурцы в Ирландии и Британии, так мир устроен и это нормально .
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25.05.2020 23:37 Ответить
Миллиарда, вы на приколе?
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25.05.2020 23:34 Ответить
Это законы евроколхоза, Эстонцы квоту на вылов шпрот выбивают за 2 месяца а раньше кормили 250 млн населения ссср не запариваясь, так у них рыбный промысел лёг, а у литовцев так легла древообработка.Евроколхоз это такая халва с легким привкусом какахи, как укусишь так и повезёт.НАТО это гуд а евросоюз это пидозрила кобыла.
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25.05.2020 23:45 Ответить
Видел я как эстонци загибаются без ссср. Сходишь с парома из Хельсинки, и в Таллинне особо не ощущается разница между Финляндией и Эстонией. В то же время соседние кацапские города - сплошная навозная куча.
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26.05.2020 07:14 Ответить
Загнулась только эта отрасль и разъехалось дофига эстонцев на заработки, их вообще 1,5 млн только и половина в Таллине живет.У финов средняя зп 2200, 2500 ты так поднимешь в Эстонии?Вот тебе и разница.
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26.05.2020 10:47 Ответить
кацарилі тільки єс лякають
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26.05.2020 08:59 Ответить
А вороватi рагулерилi нiуя не зробивши i не вмiючи туда хочуть.Суницi збирати ти i так тут можеш а на станок с чпу тебе нiхто не вiзьме бо нi освiти нi навикiв в тебе нема, чи може ти юристом украiнським чи экономiстом тут працювати зiбрався пiсля бурси шо вчора була ше пту а нинi академiя?
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26.05.2020 10:42 Ответить
Идиот, сравни как живëт Эстония, Литва, Латвия со своей засРашкой.
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26.05.2020 10:26 Ответить
Ты упоротый, я со Львова а живу в возле Падовы , Эстония это 1, 5 млн человек и многие из них работают в Финляндии , Норвегии а не в Эстонии теперь как и моя соседка литовка медсестрой здесь в больнице,ты наверное из тех кому в пока в пятак не включишь то не проморгаешься?ЕС был в ажуре с нюансами в старом составе а теперь в этом раздутом людям всем в карман до носков фискалы позалазили, работать научись без перекуров и смартфона в руках вот и жить начнёшь лучше, хорошо живут бо много работают и мало крадут и такой гемор вороватый как Украина в этом виде никто не примет.
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26.05.2020 10:36 Ответить
Вот это я понимаю страна, с законами, с антимонопольным комитетом, с настоящим патриотизмом власти, с защитой интересов страны и населения, с функциями контроля, с внушительными штрафами для нарушителей.
Помню толпы голодных поляков, торгующих с рук ширпотребом, на Привозе ... Эх, повезло им с властью, выкарапкались. Или люди там другие? Порядочнее уж точно. Наших словно кусает кто-то как только садятся в кресла, все становятся как попередники, но в ещё худшем варианте. Какой-то бесконечный ход по спирали вниз, падение, хаос, беззаконие, анархия.
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25.05.2020 23:52 Ответить
Весь мир - бардак, все бабы - .ляди, а солнце - ..аный фонарь...
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26.05.2020 00:14 Ответить
Полякам не пощастило з владою, а вони обирають таку владу!
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26.05.2020 02:59 Ответить
і хочу вас завірити, що теж не страждають великим коханням до неї... Але їм однозначно пофортунило, що не мають Зе!осла апокаліпсису та такої кількості патріотично-обрізаних певної національності.
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26.05.2020 10:28 Ответить
Таким образом супермаркеты решили расширить свои продажи в сегменте огуречных националистов...
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26.05.2020 00:19 Ответить
нам бы их заботы...
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26.05.2020 01:05 Ответить
В одном предложении 1,5 миллиарда евро, в другом - 1,5 миллиарда злотых, а это разница раз так в 5.
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26.05.2020 01:28 Ответить
Тут странно чуть. Где интригу нашли? Товар сначала куплен, посредник и производитель деньги получил. Что бы продать быстрее розничная сеть применила подходящий маркетинговый ход. Для быстрой продажи. Кстати производитель и посредник даже более заинтерисован в такой быстрой продаже. Сплошь и рядом. Если бы огурцы бананами бы обозвали, но по цене огурцов, быстрее бы ушло---записывайте салаги!
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26.05.2020 01:49 Ответить
они обманули покупателя, покупатель хотел купить польский продукт а не украинский
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26.05.2020 06:16 Ответить
Ну якщо вирощені в Західній Україні десь недалеко від Львова, то правильні адвокати посилаючись на національну міфологію Польщі про східні креси мали би шанс врятувати фірму від штрафу.
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26.05.2020 03:15 Ответить
В захидний Украине нифига не выращивают. Огурцы скорее всего из Николаевской или Одесской областей.
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26.05.2020 11:05 Ответить
вот это нация, завидую молча. а наши товарищи все еще гоняются за заграничным товаром)))
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26.05.2020 06:14 Ответить
Да хоть би чортом назвали тут головне що огірки продали.
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26.05.2020 08:34 Ответить
зато в наших магазинах продолжают "успешно" продавать рассейскую косметику и продукты...
и никаких ШТРАФОВ...
вот где надо брать пример с поляков...хотя- "а какая разница"...
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26.05.2020 09:15 Ответить
Але, а как же причитания "зубажылых" что в Украине все дороже?
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26.05.2020 11:06 Ответить
Журналисты, вы хоть голову включайте. Думай те, 1.5 миллиарда Карл евро.
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26.05.2020 11:07 Ответить
 
 