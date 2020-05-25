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Новости Силовики
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К делу об изнасиловании в Кагарлыке могут быть причастны и другие сотрудники райотдела, - пресс-офицер ГБР Белоусенко

К делу об изнасиловании в Кагарлыке могут быть причастны и другие сотрудники райотдела, - пресс-офицер ГБР Белоусенко

Вполне возможно, что в деле об изнасиловании в райотделе полиции на Киевщине 24-летней женщины могут появиться и новые подозреваемые.

Об этом "ФАКТАМ" сказал пресс-офицер ГБР Максим Белоусенко, передает Цензор.НЕТ.

"Государственное бюро расследований проверяет информацию о том, что к делу об избиении и изнасиловании могли быть причастны и другие сотрудники райотдела", - сказал Белоусенко.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР проверяет возможную причастность полицейских, задержанных за изнасилование женщины, к другим преступлениям, - первый замглавы бюро Бабиков

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

Автор: 

изнасилование (916) Киевская область (4120) насилие (393) Нацполиция (16437) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) ГБР (2979)


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Топ комментарии
+41
Останній рік беркутята Авакова наче з цепу зірвалися. Хамство, на дорогах знову колядують.
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25.05.2020 23:09
+30
Пошёл с собакой гулять и пакет забыл. Собака нагадила на газоне. Тут ещё женщина заметила, начала отчитывать! А я говорю:"-Ну что Вы на самом деле?! Мы все за Зеленскага!..." Она замолчала, обняла меня:"Срите тогда, где хотите!"- и заплакала. И я заплакал. И собака... (с)
Быдлу сказали: теперь, выбрав Зеленского, можно быть быдлом. И все заверте...
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25.05.2020 23:50
+27
І трохи класики (у цьому твіті враховано турборежим... тобто третя цапова фаза вже...)

До справи про зґвалтування в Кагарлику можуть бути причетні й інші співробітники райвідділу, - пресофіцер ДБР Білоусенко - Цензор.НЕТ 5522
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26.05.2020 00:06
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А может так - какой концлагерь такой и народ.
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26.05.2020 09:06 Ответить
Потрібно розглядати питання можливої участі і тих посадових осіб, які виступили на брифінгу міністрерства вснутрішніх справ ще коли затримали невинних осіб у справі Шеремета і ось тоді, хтось дуже високого рівня дав негласну відмашку "мочити" всіх. І вони мочать, хто як вміє. Ці так, а один опер в Києві лупив і кричав "Бандера"!, головне, щоб не ображали дураків і мародерів.
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26.05.2020 09:12 Ответить
Рыба гниет с головы. Преступления полиции стали системным явлением.
Аваков на посту министра уже 7 год! Считаю, что главная причина того, что в Украине нет настоящей полиции - именно Аваков!
Уволить и судить коррупционера, вора и убийцу Саши Белого!
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26.05.2020 09:27 Ответить
Нужно отправлять насильников в тюрьмы, а в тюрьмах их зеки должны убивать!!!
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26.05.2020 10:28 Ответить
аваков засиделся не только в кресле министра,но и вообще в кабинете.Надо побольше с инспекциями ездить,а не ПОЛИТИКОЙ заниматься.
Депутаты от СН делали запрос - почему в служебную командировку на бюджетные деньги аваков взял с собой завонявшийся полит.труп яйценюха??? Хочет вытащить его из небытия к следующим през-ким выборам???
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26.05.2020 11:02 Ответить
Це схоже на помсту. Ніби хтось приревнував дівчину, влаштував їй "кражу", а потім ще й заплатив за побиття і зг'валтування...
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26.05.2020 11:42 Ответить
Полицейскими должны становиться люди проверенные с чувством личного достоинства. Где таких взять за зп в 10к? Демократия... Демагогия, вот что это. Как решали все силой так и решают это аксиома.
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26.05.2020 17:18 Ответить
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