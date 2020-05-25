К делу об изнасиловании в Кагарлыке могут быть причастны и другие сотрудники райотдела, - пресс-офицер ГБР Белоусенко
Вполне возможно, что в деле об изнасиловании в райотделе полиции на Киевщине 24-летней женщины могут появиться и новые подозреваемые.
Об этом "ФАКТАМ" сказал пресс-офицер ГБР Максим Белоусенко, передает Цензор.НЕТ.
"Государственное бюро расследований проверяет информацию о том, что к делу об избиении и изнасиловании могли быть причастны и другие сотрудники райотдела", - сказал Белоусенко.
Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.
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Аваков на посту министра уже 7 год! Считаю, что главная причина того, что в Украине нет настоящей полиции - именно Аваков!
Уволить и судить коррупционера, вора и убийцу Саши Белого!
Депутаты от СН делали запрос - почему в служебную командировку на бюджетные деньги аваков взял с собой завонявшийся полит.труп яйценюха??? Хочет вытащить его из небытия к следующим през-ким выборам???