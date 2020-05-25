Вопрос предоставления Украине ПДЧ в НАТО согласован, нужно решение союзников, - замглавы МИД Божок
Вопрос предоставления Украине Плана действий относительно членства в НАТО принципиально согласован уже давно. На сегодняшний день союзникам надо принять только тактическое решение.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал заместитель министра иностранных дел Егор Божок.
Для дальнейшего движения в этом направлении Североатлантический альянс выдвигает Украине ряд требований, среди которых - ощутимый прогресс в реформировании сектора безопасности и обороны.
"Успехи и прогресс на этом направлении мы рассматриваем как наш прогресс к Плану действий относительно членства в НАТО, который давно уже находится на нашем горизонте. Вопрос предоставления Украине Плана действий относительно членства принципиально согласован в НАТО уже давно, и на сегодняшний день союзникам надо принять только тактическое решение", - заявил Божок.
По его словам, важными со стратегической точки зрения для дальнейшего приближения Украины к членству в НАТО является вопрос, связанный с реформой сектора безопасности и обороны, в том числе сектора разведки, Министерства обороны, Вооруженных сил Украины и ОПК.
"Мы, по сути, уже перевели наше оборонное ведомство на стандарты НАТО. Нам остается осуществить еще несколько шагов с целью воплощения в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины так называемой J-структуры, которая присуща всем странам-членам НАТО. Но это уже больше технический, чем политический вопрос. Политические шаги уже были сделаны: соответствующий закон принят, Президент его подписал, то есть здесь мы действительно демонстрируем серьезный прогресс", - добавил замглавы МИД.
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Бубочка ? !!!
Та ну нах ))))
Вопрос предоставления Украине Плана действий относительно членства принципиально согласован в НАТО уже давно, и на сегодняшний день союзникам надо принять только тактическое решение", - заявил Божок.
уже давно - это при Порошенко.
А при Зеленой Сопле Россия в Минске стала наблюдателем, а не стороной
https://www.dw.com/ru/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%83-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE/a-3228627 Эксперты: Украина и Грузия останутся у дверей НАТО
На саммите НАТО группа стран ЕС во главе с ФРГ заблокирует инициативу США о принятии в Альянс Грузии и Украины: ситуация в этих странах еще недостаточно стабильна. К тому же Берлин не хочет портить отношения с Москвой. (01.04.2008)
Украина - сильная, боеспособная, процветающая, должна быть в НАТО!.. и должна быть локомотивом НАТО против Ресурсной *********!
https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2019-05-20/russia-returns-to-council-europe
И я за НАТО но при чём здесь
Джон Уэ́йн Ге́йси-младший - американский серийный убийца. В 1970-х годах похитил, изнасиловал и убил 33 молодых парня, шесть из которых до сих пор не опознаны.
Ведь наши власти никогда не были готовы выполнить все требования к членам НАТО в области законодательства, в сфере сектора безопасности и обороны, и в ликвидации корупции во власти и армии. Ведь в НАТО никому не нужны продажные, воровитые и трусливые хенералы и агенты Кремля в погонах без зазрения совести просравшие Крым и Донбасс.
А вам би я радив не брати приклад з посліденьго кацапа в намаганнях тим чи іншим чином образити незнайомого співрозмовника бо цим ви тільки принижуєте себе.
Бувайте, бо зараз я пішов в АТБ за *********** та огірочками, а ВАРУСі куплю шматок м'яса, а на рф дійсно хай іде лютий голод, тут я з вами згодний