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Вопрос предоставления Украине ПДЧ в НАТО согласован, нужно решение союзников, - замглавы МИД Божок

Вопрос предоставления Украине ПДЧ в НАТО согласован, нужно решение союзников, - замглавы МИД Божок

Вопрос предоставления Украине Плана действий относительно членства в НАТО принципиально согласован уже давно. На сегодняшний день союзникам надо принять только тактическое решение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал заместитель министра иностранных дел Егор Божок.

Для дальнейшего движения в этом направлении Североатлантический альянс выдвигает Украине ряд требований, среди которых - ощутимый прогресс в реформировании сектора безопасности и обороны.

"Успехи и прогресс на этом направлении мы рассматриваем как наш прогресс к Плану действий относительно членства в НАТО, который давно уже находится на нашем горизонте. Вопрос предоставления Украине Плана действий относительно членства принципиально согласован в НАТО уже давно, и на сегодняшний день союзникам надо принять только тактическое решение", - заявил Божок.

По его словам, важными со стратегической точки зрения для дальнейшего приближения Украины к членству в НАТО является вопрос, связанный с реформой сектора безопасности и обороны, в том числе сектора разведки, Министерства обороны, Вооруженных сил Украины и ОПК.

"Мы, по сути, уже перевели наше оборонное ведомство на стандарты НАТО. Нам остается осуществить еще несколько шагов с целью воплощения в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины так называемой J-структуры, которая присуща всем странам-членам НАТО. Но это уже больше технический, чем политический вопрос. Политические шаги уже были сделаны: соответствующий закон принят, Президент его подписал, то есть здесь мы действительно демонстрируем серьезный прогресс", - добавил замглавы МИД.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Требуем от власти ускорения евроинтеграционных процессов и готовы поддерживать любые шаги для приближения к ЕС и НАТО, - Порошенко. ВИДЕО

Автор: 

НАТО (9970) ПДЧ (137) членство в НАТО (1509) Божок Егор (62)


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Топ комментарии
+8
Янукович тоже шёл к ассоциации, а в итоге мы помним что случилось
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25.05.2020 23:34
+5
а шось нове сталося в напрямку просування до НАТО ?

Вопрос предоставления Украине Плана действий относительно членства принципиально согласован в НАТО уже давно, и на сегодняшний день союзникам надо принять только тактическое решение", - заявил Божок.

уже давно - это при Порошенко.

А при Зеленой Сопле Россия в Минске стала наблюдателем, а не стороной
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25.05.2020 23:34
+4
в этот антисоветский агрессивный блок ? !!!!

Бубочка ? !!!

Та ну нах ))))
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25.05.2020 23:24
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Правила форума Совет форумчан
в этот антисоветский агрессивный блок ? !!!!

Бубочка ? !!!

Та ну нах ))))
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25.05.2020 23:24 Ответить
Що, руйнуються всі постулати з методички "сдаст страну путєну, не прайдот і года как"?
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25.05.2020 23:26 Ответить
Янукович тоже шёл к ассоциации, а в итоге мы помним что случилось
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25.05.2020 23:34 Ответить
Имитировал, а не шёл. "Развели как котят" (с)
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26.05.2020 06:44 Ответить
а шось нове сталося в напрямку просування до НАТО ?

Вопрос предоставления Украине Плана действий относительно членства принципиально согласован в НАТО уже давно, и на сегодняшний день союзникам надо принять только тактическое решение", - заявил Божок.

уже давно - это при Порошенко.

А при Зеленой Сопле Россия в Минске стала наблюдателем, а не стороной
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25.05.2020 23:34 Ответить
"План действий относительно членства принципиально согласован" - це пусте белькотіння, яким Порошенко заповнював інформаційний простір за відсутності реальних результатів.
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25.05.2020 23:50 Ответить
Клоун взагалі слово НАТО не вживає, як не вживає слова росія агресор щоб путіна не образити.
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26.05.2020 00:32 Ответить
Емм, план взагалі-то при Ющі ще узгодили, причому тут Пєтя взагалі?? Інше питання, що тоді Юлька все зіпсувала, бо на зустрічі з Меркель прямо закликала не підписувати його...
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26.05.2020 00:48 Ответить
https://censor.net/user/157688

https://www.dw.com/ru/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%83-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE/a-3228627 Эксперты: Украина и Грузия останутся у дверей НАТО
На саммите НАТО группа стран ЕС во главе с ФРГ заблокирует инициативу США о принятии в Альянс Грузии и Украины: ситуация в этих странах еще недостаточно стабильна. К тому же Берлин не хочет портить отношения с Москвой. (01.04.2008)
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26.05.2020 01:31 Ответить
А разве не"сдаст страну путєну, не прайдот і года",как Порошенко РФ в Совет Европы позволил войти за 5-ть дней до инагурации Зели 17-го Мая 2019-го.Не вееерю!
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26.05.2020 05:25 Ответить
А что не так с 5 статьей? Где в ней прямо запрещено принятие страны с территориальным конфликтом?
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26.05.2020 01:46 Ответить
Надо с Х**лом посоветоваться.
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25.05.2020 23:38 Ответить
хрена се!.. я реально молюсь за это!!!
Украина - сильная, боеспособная, процветающая, должна быть в НАТО!.. и должна быть локомотивом НАТО против Ресурсной *********!
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25.05.2020 23:26 Ответить
ооо!.. познакомитесь! .. это https://censor.net/user/464346https://censor.net/user/464346, тупая вата под пропагандой, свидетель секты "Шахтеров Бимбаса"!..
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26.05.2020 00:01 Ответить
_Украине не быть ни сильной, ни боеспособной, ни процветающей при олигархическом режиме.
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26.05.2020 06:48 Ответить
Мадярошщаг успокоили ?
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25.05.2020 23:28 Ответить
був би президентом Порох про НАТО можна було би говорити а при ЗЕ світить дорога нам лише в тайожний союз
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25.05.2020 23:29 Ответить
Tak верните в зад Порошенко.Он и Рахе в НАТО позволит,как в Совет Европы в конце президентства 17-го Мая 2019-го
https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2019-05-20/russia-returns-to-council-europe
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26.05.2020 05:42 Ответить
конечно давно, ну вот пришли выборы и выбрали президентом зебобика - план испортили и испоганили, так что, ах да, помните писалось тута - не так важно какое у вас железо, важны принцыпи и надо людьми работать, развивать, вот и не слушались - так разпишитесь и получайте. Кстати, сам зебил не причём, он просто покозал, какое общество в Украине, так что он даже сделал позитив для НАТО, ну снял розовые очки на счёт вашего общества.
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25.05.2020 23:30 Ответить
С цим дуже погоджуюсь. Мені зараз доводиться відповідати на питання знайомих, а що трапилось з українцями, а ми зовсім інакше уявляли ваш народ. Я сама, наївна, якщо не гірше, інакше уявляла.
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26.05.2020 01:27 Ответить
Хорошо, правильно.
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25.05.2020 23:30 Ответить
Заспокійливе бла-бла для лохтората.
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25.05.2020 23:34 Ответить
А что скажет товарищ Орбан?
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25.05.2020 23:43 Ответить
Хоть я и за НАТО, но категорически против гейеса,
И я за НАТО но при чём здесь

Джон Уэ́йн Ге́йси-младший - американский серийный убийца. В 1970-х годах похитил, изнасиловал и убил 33 молодых парня, шесть из которых до сих пор не опознаны.
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25.05.2020 23:50 Ответить
Там в НАТО воякИв не осталось. Англия с большой натяжкой. Нах нам надо участие ещё в одной бюрократической структуре. Эта НАНА не та НАТО 60-х годов 20-го века.
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25.05.2020 23:55 Ответить
бляха! .. Ермолова!.. что ты несешь?!!!!!
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26.05.2020 00:03 Ответить
муха!..ермолова!..что ты несешь!!!! тупо неси яйца...
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26.05.2020 09:48 Ответить
Про що ви говорите, Божок? Яке НАТО? Який наш рух в НАТО? 73% нашого населення обрало проросійського зепризидента. Як він в очі путіна буде дивитись?
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26.05.2020 00:00 Ответить
Через пианино
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26.05.2020 00:14 Ответить
Вова у тебя есть шанс войти в историю!!! Сыграй путиным на пианино!!!
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26.05.2020 00:15 Ответить
Странно подана новость эта. К стилистике построения предложения придираться смысла нет конечно. Вумных не любят--та и на 3 учился. Но не пойму по союзникам. Если речь о наших союзниках, то давно должны быть там. Если это союзники они промеж собой но не с нами союзники---то настохерело это всё с 2008года! Воссоздадим ЯО и мы квиты. В смысле по нолям. Ничья!
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26.05.2020 01:40 Ответить
воссоздание ЯО подразумевает Украину в том состоянии, в котором она была на момент сдачи ЯО - с Крымом и Севастополем.
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26.05.2020 03:33 Ответить
Само по себе ПДЧ это не более как обещание жениться на даме перед тем как уговорить переспать.
Ведь наши власти никогда не были готовы выполнить все требования к членам НАТО в области законодательства, в сфере сектора безопасности и обороны, и в ликвидации корупции во власти и армии. Ведь в НАТО никому не нужны продажные, воровитые и трусливые хенералы и агенты Кремля в погонах без зазрения совести просравшие Крым и Донбасс.
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26.05.2020 07:53 Ответить
Которых шмаркля зе пачками возвращает в ВСУ.
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26.05.2020 08:49 Ответить
Хитрожоп ты мордовецУася, через попу на звИзду зашел,но все равно Украина будет в ЕС и НАТО ,госдеп одобряет , а ты беги затаривайся спичками- крупами ,на рф идет лютый голод....
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26.05.2020 09:53 Ответить
Я живу в Україні тут мій дім і це моя рідна країна. Я за вступ України до НАТО. Але я проти нашого мафіозного державного устрою, я проти організованої злочинності та головотяпства яке довело нашу країну до зубожіння та втрати територїї.
А вам би я радив не брати приклад з посліденьго кацапа в намаганнях тим чи іншим чином образити незнайомого співрозмовника бо цим ви тільки принижуєте себе.
Бувайте, бо зараз я пішов в АТБ за *********** та огірочками, а ВАРУСі куплю шматок м'яса, а на рф дійсно хай іде лютий голод, тут я з вами згодний
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26.05.2020 19:04 Ответить
 
 