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Новости Убийство Шеремета
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Суд изменил Дугарь меру пресечения на залог в 168 тыс. грн, если люди смогут собрать - внесем, - адвокат Ореховский

Суд изменил Дугарь меру пресечения на залог в 168 тыс. грн, если люди смогут собрать - внесем, - адвокат Ореховский

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в 168 тысяч гривен.

Об этом hromadske сообщил адвокат подозреваемого Николай Ореховский, передает Цензор.НЕТ.

Несмотря на смягчение меры пресечения, суд не удовлетворил полностью требование защиты, просившей полностью отменить меру пресечения.

"У нее таких денег нет. Если люди смогут собрать - будут вносить", - отметил адвокат.

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Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 февраля Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Печерский районный суд города Киева 2 апреля удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил Яне Дугарь меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 06:00 с запретом покидать место своего проживания по определенному адресу до 31 мая 2020 года включительно.

Также читайте: Суд продлил арест Антоненко на 2 месяца

Автор: 

адвокат (1431) залог (514) Дугарь Яна (126)


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Топ комментарии
+30
а когда тебя закроют за организацию этого преступления?Ведь это ты спланировал это убийство если знаешь такие подробности
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25.05.2020 23:36
+19
Там вообще ни на кого ничего нет.
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25.05.2020 23:29
+17
О, зешваль вылезла. Каким образом доказываться что она фоткала? На непонятном размытом фото, где нельзя определить кто это? Это все, что есть?
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25.05.2020 23:36
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Судя по изменению меры пресечения, по Дугарь у них вообще ничего нету. Странно выглядит это все.
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25.05.2020 23:29 Ответить
Там вообще ни на кого ничего нет.
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25.05.2020 23:29 Ответить
На Дугар є те, що вона фотографувала камери спостереження навколо місця злочину.
Зараз лінія її захисту - це заперечувати її перебування в Києві в той час взагалі, але коли справа дійде до судового розгляду - можуть увімкнути дурника і заявити що вона дійсно фотографувала, але робила це для своїх потреб.
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25.05.2020 23:32 Ответить
а когда тебя закроют за организацию этого преступления?Ведь это ты спланировал это убийство если знаешь такие подробности
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25.05.2020 23:36 Ответить
О, зешваль вылезла. Каким образом доказываться что она фоткала? На непонятном размытом фото, где нельзя определить кто это? Это все, что есть?
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25.05.2020 23:36 Ответить
А де там на відео видно, що фотографує? Мо вона селфі робить?))
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25.05.2020 23:52 Ответить
А може підривники на відео закладують під авто Шеремета не вибухівку, а пакет кефіру? А на відео розстрілів 20 лютого 2014 року беркут стріляє холостими набоями?
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25.05.2020 23:56 Ответить
Не плутайте грішне з праведним - на фото дівчина з телефоном, там не видно, що вона камери знімає. Пруф? Мо це менти додумали? Ну і чому рука не татуйована? Це взагалі Дугар?
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26.05.2020 00:05 Ответить
Да, Дугарь они никак не цепляют, а вот на остальных время потянуть получится. Основное задание у прокуратуры - потянуть время.
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25.05.2020 23:41 Ответить
Зеленая мразь совсем охренела. Пол-года Яна под домашним арестом исправно ходила на все допросы. Зачем сейчас добавили денег? А вдруг не соберет и получиться закрыть?
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25.05.2020 23:29 Ответить
Не переживай, продадут одну из квартир или автомобиль...
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25.05.2020 23:45 Ответить
А можно подробнее про одну из квартир? Или ишь ли тявкнуть?
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26.05.2020 00:00 Ответить
Ти переплутав Дугарь з Дубинським.
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26.05.2020 00:04 Ответить
ППЦ, яка ти кінчена мерзота, кацап!
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26.05.2020 00:20 Ответить
Російські прізвища найчастіше мають закінчення -ов! Жесть, одни россияне тут высерают, что-то за зелю!! Оно и понятно, учитывая на кого работает зеля!!!
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26.05.2020 19:00 Ответить
Дело в том, зе-*****, что твоя власть быдла не на все время... Но вот ты лично быдлом будешь все время.
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26.05.2020 00:01 Ответить
Она полгода без зарплаты ---откуда у нее деньги, только если люди скинутся...
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26.05.2020 01:02 Ответить
соберут и внесут - не 95 квартал и их недоноско в автобусе
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25.05.2020 23:31 Ответить
а закон как-то ограничивает время, которое можно мурыжить подозреваемых до суда?
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25.05.2020 23:35 Ответить
До 5 лет...
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25.05.2020 23:42 Ответить
до хрена аднака
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25.05.2020 23:44 Ответить
Ефремов просидел 3 года! Савченко - год!
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25.05.2020 23:47 Ответить
ну... эти бы лучше вообще не выходили...
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25.05.2020 23:49 Ответить
Ну, это понятно...
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25.05.2020 23:52 Ответить
Карту?
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26.05.2020 00:02 Ответить
Здохни, кацапська мерзота.
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26.05.2020 00:21 Ответить
У а потом те кто мурыжил сами отправяться на нары.
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26.05.2020 07:06 Ответить
до суда насколько помню максимум 6 месяцев . сам суд по времени может длиться столько сколько максимальный срок по статье .
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26.05.2020 02:20 Ответить
Вот просмотрел я видео ,где ,типа Антоненко ходит, и по моему экспертному мнению , это не он , а Зеленский в гриме!Он же актер! Вот и замаскировался! А теперь убийство на другого скинуть хочет!
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26.05.2020 01:04 Ответить
Зеленский по-глупости даже бороду не такую как у Антоненко сделал. Ну и рост выдаёт, Антоненко явно выше будет.
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26.05.2020 07:05 Ответить
презЕдент вже фактично визнав, що справа сфабрикована, але судівсько-мусорський конвеєр ніяк не може зупинитися.
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26.05.2020 03:56 Ответить
Аваковские-Зеленские твари никак не сдаются.
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26.05.2020 07:02 Ответить
Треба № рахунку куда внести гроші для застави.
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26.05.2020 07:58 Ответить
 
 