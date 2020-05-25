Суд изменил Дугарь меру пресечения на залог в 168 тыс. грн, если люди смогут собрать - внесем, - адвокат Ореховский

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в 168 тысяч гривен.

Об этом hromadske сообщил адвокат подозреваемого Николай Ореховский, передает Цензор.НЕТ.

Несмотря на смягчение меры пресечения, суд не удовлетворил полностью требование защиты, просившей полностью отменить меру пресечения.

"У нее таких денег нет. Если люди смогут собрать - будут вносить", - отметил адвокат.

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Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 февраля Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Печерский районный суд города Киева 2 апреля удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил Яне Дугарь меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 06:00 с запретом покидать место своего проживания по определенному адресу до 31 мая 2020 года включительно.

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