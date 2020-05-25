Мир находится в середине первой волны пандемии коронавируса, - представитель ВОЗ Райан
Страны, где количество случаев COVID-19 уменьшается, могут столкнуться с новым пиком заболеваемости, если они слишком рано отменят ограничительные меры.
Как сказал руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майк Райан, мир сейчас находится в середине первой волны пандемии коронавируса, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
По его словам, в то время, как количество случаев уменьшается во многих странах, в Центральной и Южной Америке и в Южной Азии и Африке он все еще растет.
Райан заявил, что эпидемии часто проходят волнами, а это значит, что вспышки могут вернуться позже в этом году там, где первая волна утихла.
"Мы должны осознавать тот факт, что уровень заболеваемости может вырасти в любое время", - сказал Райан.
По состоянию на 25 мая, по данным Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса, в мире обнаружили более 5,4 миллиона заболевших COVID-19. 345 тысяч пациентов умерли, почти 2,2 миллиона выздоровели.
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