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Новости Коронавирус и карантин
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Мир находится в середине первой волны пандемии коронавируса, - представитель ВОЗ Райан

Мир находится в середине первой волны пандемии коронавируса, - представитель ВОЗ Райан

Страны, где количество случаев COVID-19 уменьшается, могут столкнуться с новым пиком заболеваемости, если они слишком рано отменят ограничительные меры.

Как сказал руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майк Райан, мир сейчас находится в середине первой волны пандемии коронавируса, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

По его словам, в то время, как количество случаев уменьшается во многих странах, в Центральной и Южной Америке и в Южной Азии и Африке он все еще растет.

Райан заявил, что эпидемии часто проходят волнами, а это значит, что вспышки могут вернуться позже в этом году там, где первая волна утихла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ приостанавливает испытания препаратов от малярии как лекарства от COVID-19 после того, как у больных выявили осложнения он них, - Гебрейесус

"Мы должны осознавать тот факт, что уровень заболеваемости может вырасти в любое время", - сказал Райан.

По состоянию на 25 мая, по данным Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса, в мире обнаружили более 5,4 миллиона заболевших COVID-19. 345 тысяч пациентов умерли, почти 2,2 миллиона выздоровели.

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Райан Майкл (11)


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Топ комментарии
+19
Что эта ВОЗ несет? Ее уже никто не считает за приличную организацию. США и Великобритания отказываются финансировать, а наш Степанов за ВОЗ все повторяет как макака.
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25.05.2020 23:47
+11
Эти гады шото мутят уже.
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25.05.2020 23:50
+10
пик-пик-пик! достали ваша тупость и ваше жлобство! Трампушка, снимай эти засранцев с довольствия - у них пики никогда не кончатся.
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25.05.2020 23:48
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Что эта ВОЗ несет? Ее уже никто не считает за приличную организацию. США и Великобритания отказываются финансировать, а наш Степанов за ВОЗ все повторяет как макака.
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25.05.2020 23:47 Ответить
Мир находится в середине первой волны пандемии коронавируса, - представитель ВОЗ Райан - Цензор.НЕТ 3524
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25.05.2020 23:49 Ответить
это их работа не будет пандемии что же они делать будут? кто будет выделять деньги им на борьбу на предупреждение в их интересах также как и врач заинтересован чтоб больные были всегда не будет больных не нужно будет их лечить и останутся без работы
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26.05.2020 06:17 Ответить
А потім буде друга хвиля, третя, четверта...
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26.05.2020 07:31 Ответить
пик-пик-пик! достали ваша тупость и ваше жлобство! Трампушка, снимай эти засранцев с довольствия - у них пики никогда не кончатся.
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25.05.2020 23:48 Ответить
Эти гады шото мутят уже.
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25.05.2020 23:50 Ответить
Да уже всем понятно что.
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25.05.2020 23:52 Ответить
Эти не гады!,гады в кремле!
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26.05.2020 00:22 Ответить
и эти гады))) и в кремле тоже Гады !!!
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26.05.2020 00:42 Ответить
Бизнес...................
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26.05.2020 09:34 Ответить
За хвилями прийде 9-й вал.
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25.05.2020 23:59 Ответить
Та потрібен тотальний карантин,все повинно бути закрито,навіть супермаркети.А для більшого ефекту,кулеметні блокпости поставити.
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26.05.2020 00:02 Ответить
К сожалению, это верно. В Испании только у 5% иммунитет. Так, что пока не будет вакцины, и/или вирус не мутирует в слабый - будет худо.
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26.05.2020 00:03 Ответить
Вот кто подсчитал какой иммунитет у испанцев? Откуда эта цифра? Опять ВОЗ заявил?
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26.05.2020 00:32 Ответить
масоны по заказу рептилоидов посчитали и мне тут написать приказали.
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26.05.2020 01:06 Ответить
Любой может писать в коментах аналитику.
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26.05.2020 05:27 Ответить
Любой может писать в коментах, что любой может писать в комментах аналитику.
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26.05.2020 07:28 Ответить
ПНХ, панікер. Задовбали вже своєю віртуальною пандемією.
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26.05.2020 07:32 Ответить
Хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
На вот, прочти само себе о себе: "ПНХ, панікер. Задовбали вже своєю віртуальною пандемією."
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26.05.2020 08:53 Ответить
Напомнило случай, рассказанный дедом. Где-то в 20-х годах прошлого века, на Харьковском базаре он наблюдал такую картину: какой-то шутник вылез на прилавок и начал сзывать народ криками "Эй! Всё сюда! Новость! Новость!" Когда толпы собралось достаточно он с видом заговорщика произнёс: "Зимою, звідки вітер не повіє, все холодний та холодний!.." Эта "новость" из той же оперы...
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26.05.2020 00:05 Ответить
В ті часи Харків був україномовний
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26.05.2020 08:24 Ответить
красиво сказано, напоминает одного оратора - не поймёшь, це перемога, чи зрада.
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26.05.2020 00:12 Ответить
Це як циган казав - буде або сонце, або дощ.
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26.05.2020 00:31 Ответить
Страны, где количество случаев COVID-19 уменьшается, могут столкнуться с новым пиком заболеваемости, если они слишком рано отменят ограничительные меры


Ключевое МОГУТ СТОЛКНУТЬСЯ. А ведь МОГУТ И НЕ СТОЛКНУТЬСЯ. Что тогда балаболить будете? Что де вирус типа самоубился?
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26.05.2020 00:30 Ответить
Прав Трамп, ******* нужно эту ВОЗю , и крепко
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26.05.2020 01:01 Ответить
Это именно тот уникальный случай, когда ложь видна невооруженным взглядом. Белорусь и Швеция поимели ВОЗ и возовцев и само понятие "Ковидианство" во все доступные дыры.....Уже прошло три месяца как у нас, в Украине, коронабесие с вирусопсихозом. Неужели еще есть нормальные люди до которых не дошло что это развод лохов?
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26.05.2020 01:08 Ответить
Бедолаги едут на велосипедах на свежем воздухе на дачу в масках.В масках и огород обрабатывают. Вот это я понимаю, внушаемые. А потом маски через год маски сняли - и пневмония от свежего воздуха.
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26.05.2020 02:42 Ответить
ВОЗ как-то же должна оправдывать своё существование, чтобы получать финансирование. Так что эти ребята будут заливаться соловьями о новых угрозах всё чаще и чаще.
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26.05.2020 05:14 Ответить
Дядько Білл сказав так треба, Кишенькова ВООЗ відповіла - Єсть!
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26.05.2020 06:44 Ответить
Китайская пословица гласит - Не озвучимое не существует- Туркмен -Баши сказал ковид19 запрещается произносить. Так там в натуре его и нет. Также Бацька и шведы сказали эпидемии нет. И там так- таки эпидемии нет.Но когда людям все время говорить что они свиньи то они захрюкают. Посмотрите сколько в масках и делайте выводы- Кем нам быть.
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26.05.2020 06:48 Ответить
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали использовать маски правильно или не применять их вовсе для профилактики коронавирусной инфекции.
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26.05.2020 06:50 Ответить
За 2.2 млрд від Білла Гейтса лише таке видати це подвиг.
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26.05.2020 08:08 Ответить
Может хватит "волну гнать"?
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26.05.2020 12:05 Ответить
 
 