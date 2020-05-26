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ГБР начало производство по факту прослушки переговоров Байдена и Порошенко

Государственное бюро расследований начало производство по факту прослушивание разговора пятого президента Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает источник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Ведомство будет  расследовать дело за прослушку в кабинете Порошенко.

Согласно документу, незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский с "пленками Деркача" ставит под угрозу украинско-американские отношения, - The Washington Post

ГБР начало производство по факту прослушки переговоров Байдена и Порошенко 01

Как известно, 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко.

В "Европейской солидарности" Петра Порошенко назвали это "российской провокацией", а записи "сфабрикованными фрагментами".

Автор: 

Байден Джо (2785) Порошенко Петр (19594) прослушка (348) уголовное дело (2436) ГБР (2979)


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Топ комментарии
+44
ГБР начало производство по факту прослушки переговоров Байдена и Порошенко - Цензор.НЕТ 5396
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26.05.2020 00:12
+27
Господі мой Боже які кретини!!! ***** запис такіх розмов постійно ведеться , для цьго і служба є спеціальна яка зберігає всі ці розмово , а от як вони потрапили до Деркача це треба розслідувати
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26.05.2020 00:21
+26
ГБР начало производство по факту прослушки переговоров Байдена и Порошенко - Цензор.НЕТ 4606
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26.05.2020 00:57
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Страница 2 из 2
Он ваш пастух, не наш
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26.05.2020 00:44 Ответить
На щастя, бо бути в одномузеленому стаді з вами ганебно.
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26.05.2020 01:18 Ответить
Поэтому получается есть два выхода ,первый друг друга убивать и этого хочет и придёт на "помощь" обоим сторонам третья с востока или примериться и строить свою страну не позволяя имея солидную численность и сшитость наезжать из вне
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26.05.2020 01:47 Ответить
Ваш пастух КУЧМА Леонид Данилыч и Зелемойские уж почти 30 лети..СТАДО туупых БАРАНОВ
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26.05.2020 00:45 Ответить
ГБР начало производство по факту прослушки переговоров Байдена и Порошенко - Цензор.НЕТ 4606
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26.05.2020 00:57 Ответить
Демократия непригодна, в качестве механизма управления, для стран с нищим, легко поддающимся пропаганде населением.
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26.05.2020 01:06 Ответить
Точный автопортрет сэр.
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26.05.2020 01:11 Ответить
ГБР начало производство по факту прослушки переговоров Байдена и Порошенко - Цензор.НЕТ 4632
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26.05.2020 01:12 Ответить
В какой стране выполняется это условие?! Чтоб вы понимали средняя зарплата в Штатах ниже 5К в месяц. Если вы ещё посмотрите какой процент получает эту среднюю зарплату, то... Good Luck!

Хорошо образованы это как?! Рекомендую почитать о нормальном распределении ака распределение Гаусса.
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26.05.2020 04:41 Ответить
Для недемократии(!) нужен сильный лидер, а его в Украине нет.
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26.05.2020 04:35 Ответить
Есть, конечно. И не один. Просто им незачем светиться раньше времени.
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26.05.2020 04:41 Ответить
Ну и кого вы таковым считаете?
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26.05.2020 06:21 Ответить
Хрюкаючу масу скинули рік тому,І главнокомандувачем вона вже не буде ніколи.
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26.05.2020 01:14 Ответить
Не понимаю чему ты радуешься. Если к власти не придёт военная хунта, твоей страны не будет, а потому и у тебя шансы выжить невелики. Если же будет хунта, ты будешь трястись под одеялом каждую ночь, и жалобно плакать - как хорошо и безопасно было при Порохе.
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26.05.2020 01:24 Ответить
а если и хунты не будет, и страна будет, то чем вы готовы ответить за свою самоуверенность?
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26.05.2020 04:44 Ответить
Ну, будет колония Московии. Это то же самое что страны нет.
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26.05.2020 04:46 Ответить
а если не будет колонией РФ?!
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26.05.2020 06:09 Ответить
Та ідіть ви вже на... на Ліпецк зі своїм Порохом, брехливим , лицемірним баригою.
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26.05.2020 08:45 Ответить
Увага! Бот под ником ПИРАМИДОН работает на фсб
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26.05.2020 09:22 Ответить
Пятый Президент Украины пан Петр Порошенко остается «главной мишенью» в инфовбросах ботов Пригожина из Санкт-Петербурга.
Несколько дней назад к ним подключился и атеист-*********** из офиса президента, который совместно с ФСБ на Лубянке проводит спецоперацию против тандема политиков Порошенко-Байден. Цель этой интеркоманды: скомпрометировать кандидата на пост Президента США господина Джо Байдена.
На телеканалах украинских олигархов круглосуточно транслируют фальшивые записи депутата Андрея Деркача, в которых один из мужей российской певицы Аллы Пугачевой, господин Максим Галкин, подражает голосу Петра Порошенко.
73% лохтората арлекина из Кривого Рога радостно потирают руки. «Наконец-то посадют барыгу!!!».
25% жителей Украины, не смотревших сериал «Слуга народа» прекрасно понимают, откуда «растут ноги» и кто оплачивает эту травлю.
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26.05.2020 09:21 Ответить
73% ужасно хотят освежить своё тело и душу лечебным голоданием. Давно дефолта не было.
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26.05.2020 10:07 Ответить
не хрюкайте будь ласка
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26.05.2020 21:51 Ответить
А попаредника тот же самый народ выбирал по этому же принципу?
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26.05.2020 04:33 Ответить
ГБР начало производство по факту прослушки переговоров Байдена и Порошенко - Цензор.НЕТ 3579
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26.05.2020 00:57 Ответить
Незелёное гавно, не у 95-го были права на этот прокат. Прежде чем обвинять других, разберитесь в своём говне.
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26.05.2020 04:47 Ответить
Уже до конца этого года среднестатистическая платежка в Украине заметно "потяжелеет". Подорожают практически все коммунальные услуги - от газа до электроэнергии и воды. Плюс придется переплачивать банковские комиссии за целую пачку квитанций.
График повышения тарифов следующий:
С 1 июля этого года повышается цена на газ. Население будет платить по тарифам как для промышленности, а это плюс 70%.
С 1 октября 2020 года отменят льготный тариф на электроэнергию (90 копеек за первый 100 киловатт). Среднее подорожание - 30%.
С 15 октября 2020 года, то есть с начала нового отопительного сезона, начнут действовать новые тарифы на отопление, утвержденные еще в марте. В среднем подорожание - на 10-15%.
С 1 января 2021 года- планируется повышение тарифов на воду и водоотвод на 17-20%.
Будут и другие нововведения. Через пять месяцев после окончания карантина в платежках появится абонплата за сети. Плюс увеличат обязательный платеж получателям субсидии.
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26.05.2020 00:59 Ответить
Нефть спрашивает ГАЗ,мы главные в Мире,или Порох с Банденом? СПГ вылазит из бутылки и говорит,вы сегодня НИКТО,главным стал Сельук Байрактар и его турецкие Дроны..
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26.05.2020 01:01 Ответить
Бомжів без землі перерозподіл сфер впливу не стосується. До нашого пограбунку залишилось трохи більше півроку(ринок землі)
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26.05.2020 06:59 Ответить
Новая кредитная может быть утверждена Советом директоров МВФ максимум в начале июня.
Первый транш кредита в размере $1,9 млрд может поступить уже через пару дней после утверждения программы - средства пойдут на пополнение бюджета. Для получения следующих траншей Украина должна будет выполнить ряд условий - "структурных маяков"
Что необходимо для продолжения программы?
Пакет маяков можно разделить на несколько блоков: энергетический, банковско-финансовый, фискальный, судебный и антивируный, связанный с COVID-19. Предполагается, в частности, изменение двух законов - по банковскому и судебному направлениям. В перечне маяков на данном этапе нет ничего, что касалось бы темы закона о рынке земли. Стоит напомнить, что условия кредитования могут корректироваться по ходу реализации программы.
По энергетическому направлению, прежде всего для получения второго транша необходимо будет изменить устав НАК "Нефтегаз Украины" в соответствии нормами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Речь идет о пересмотре изменений устава, которые в марте 2019 года утвердил Кабинет министров Владимира Гройсмана. Тогда полномочия наблюдательного совета НАК были несколько ограничены. Кроме того, необходимо будет в новых договорах на предоставление коммунальных услуг упростить процедуру смены поставщиков газа.
По судебному направлению на законодательном уровне необходимо будет изменить процедуру конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия.
По направлению фискальной политики по таможне и налоговой необходимо будет к осени разработать механизм, который бы позволил с 2021 года Государственной налоговой службе и Государственной таможенной службе работать как единым юридическим лицам. Пока каждое территориальное управление налоговой и таможенной служб работает как отдельное юрлицо.
По банковскому направлению к лету Нацбанку необходимо будет утвердить план работы с проблемными активами госбанков. Кроме того, нужно будет ужесточить процедуру урегулирования и ликвидации задолженности связанных лиц. Для этого нужно будет внести изменения в законы о Фонде гарантирования вкладов и изменить закон о банках и банковской деятельности в части структуры капитала банков и требований к капиталу.
По антивирусному направлению весной 2021 года нужно будет провести аудит средств госбюджета, которые были потрачены на борьбу с COVID-19.
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26.05.2020 01:11 Ответить
https://lohmatiy77.livejournal.com/1075363.html «Жити по-новому»: в 12 раз дороже: lohmatiy77 - ЖЖ ..

..ГБР начало производство по факту прослушки переговоров Байдена и Порошенко - Цензор.НЕТ 6834
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26.05.2020 06:26 Ответить
Зачем вам Пандемия, если КоронвиRUSa нет ни в башке ни в Природе... а За мозг отвечает КГБист из соседнего Болота
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26.05.2020 01:16 Ответить
Наступление на Украину: в США спрогнозировали агрессию Кремля со стороны Крыма
В условиях острой нехватки пресной воды в аннексированном Крыму Россия может попытаться своими силами прорвать водную блокаду полуострова.
Такое мнение высказали аналитики американского центра The Jamestown Foundation, сообщается на https://jamestown.org/program/critical-water-shortage-in-crimea-may-prompt-new-russian-move-against-ukraine/ сайте организации , передает https://www.obozrevatel.com/politics/v-ssha-sprognozirovali-nastuplenie-na-ukrainu-iz-za-nehvatki-vodyi-v-kryimu.htm Обозреватель ."В регионе запасы питьевой воды сократились на 60%. Запасы этого важнейшего природного ресурса будут полностью исчерпаны где-то в июле или августе. Ситуация создает серьезный кризис общественного здравоохранения в Крыму и может подтолкнуть Москву начать новую военную акцию против Украины", - сказано в их докладе.Аналитики также подчеркнули, что сыграть на руку РФ может тот факт, что мир отвлекся на пандемию COVID-19.
А я бы добавила, что и личность зеленого президента-уклониста"какаяразница" подталкивает...

Какие меры принял г---нокомандующий? Или будет потом мыролюбно блеять очередную фигню в своих видосиках?
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26.05.2020 01:39 Ответить
За шесть лет они могли переселить всё гражданское население на Дальний Восток; всё равно Крым - это для них просто военная база, плюс несколько дворцов для боярского сословия. А теперь - да, вопрос с водой для них нерешаем кроме как военным путём.
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26.05.2020 02:02 Ответить
Про ситуацію з "плівками Байдена - Порошенка" висловився британський журналіст, екскерівник української редакції "Радіо Свобода" Богдан Нагайло в ефірі каналу "Україна 24".
"Ми не знаємо, що слідуватиме за цим і чого очікувати. Навіть" Вашингтон пост "сказав, що там немає ніяких доказів, що це дежавю і стара історія і так далі, що використана в контексті передвиборчої кампанії. Поки що в Америці це не викликало "імпакту" (фурору), як ми говоримо. Але в Україні - нервозність, якась така надмірна реакція політичних сил - що це може означати й т.д. Поки що більше шуму це викликало в Україні, ніж в США", - сказав він.

https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/1642-v-amerike-plenki-poroshenko-ne-proizveli-furora-britanskiy-zhurnalist
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26.05.2020 03:28 Ответить
Об этом тебе с кремля сказали. Вот ради прикола ,зебанутые приведите хоть один РЕАЛЬНЫЙ пример зрады или воровства Порошенко. Не про ТЫСЯЧУ КАМАЗОВ долларов, не про убитого брата в трусиках не про Илловайск - а что-то реальное. Ваши тупые мантры просто задолбали.
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26.05.2020 07:05 Ответить
Тысяча камазов с долларами - это ещё злочинная панда вывозил, не путай с барыгой.
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26.05.2020 09:36 Ответить
На якого конкретно баригу справу завести? На зеленого, чи шоколадного?
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26.05.2020 07:08 Ответить
ГБР начало производство по факту прослушки переговоров Байдена и Порошенко - Цензор.НЕТ 6676
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26.05.2020 05:46 Ответить
Простая арифметическая задачка.Которую можно найти на сайте Кабмина Украины.Для особенных и одаренных математиков сообщаю.На 1 марта 2014 годв на счету Казначейства Украины стоит сумма 107 000 гртвен.После отставки кабмина Гройсмана значится сумма 150 миллиардов гривен и 24 миллиарда долларов золотовалютного резерва.Вопрос простой.Кто идиот?
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26.05.2020 06:01 Ответить
Арифметика это сложно. Надо видосик смотреть. Академик Павлов не зря писал об "исключительно слабой мозговой деятельности" населения одной шестой суши Земли.
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26.05.2020 07:08 Ответить
ю
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26.05.2020 14:02 Ответить
101%-ная ЗЕбильная прокурорша уже Байдену повестку выписала?
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26.05.2020 06:49 Ответить
Сами же и прослушивали.
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26.05.2020 07:00 Ответить
ГБР начало производство по факту прослушки переговоров Байдена и Порошенко - Цензор.НЕТ 5105
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26.05.2020 07:04 Ответить
Пернул ? можешь отдыхать !
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26.05.2020 07:10 Ответить
Піди доторкнись, сцикло.
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26.05.2020 08:23 Ответить
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові. Узгоджуєм ЄДИНОГО кандидата від демсил на дострокові цього літа. Ця зелена мерзота забиває кілок між нами і нашими гарантами безпеки США.
Пропоную Олену Зеркаль. Пані з орбіти Порошенка, але справами довела, що за такий вибір соромно не буде.
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26.05.2020 07:15 Ответить
Браво ! Прогресс налицо.
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26.05.2020 07:19 Ответить
А Йулька брехуха і воровайка!
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26.05.2020 08:22 Ответить
Нетушки,уж лучше Юлька Варовка,чемь ЗЕркаль,которая переданные ей Романенком бирки из "гумконвоя",как доказательства для "РФ-спонсор терроризма" так и в Европейский суд не отдала,впрочемь и не могла отдать,если Порох под конец своего срока планировал позволить рашистам в Совет Европы вернуться 17-го Мая 2019-го.https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2019-05-20/russia-returns-to-council-europe
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26.05.2020 08:32 Ответить
Становиться даже интересно . Есть различные " фобии" , причем логического объяснения им , зачастую, трудно подыскать. Сейчас появилась ПОРОШЕНКОФОБИЯ ! Когда казламордые ей страдают-тут все ясно, но зебилы в эту канву не вписываются. Единственно сопутствующий синдром - редкая тупость страдающих этой хворью.
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26.05.2020 07:17 Ответить
А може краще не лізти взагалі у внутрішні справи нашого партнера? Чому Деркач досі не ізольований? Зєля теж задіяний в цій операції фсб?
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26.05.2020 07:23 Ответить
Какие внутренние дела,если скандал международный и Клинтонша свой месенджер удалила и Байден удалил все видосики ,где он признался,как за один милярд за 6-ть часов независимую судебную власть Украины выгнал,а Пороха вздрючил за "Бурисьму",заставив дело сжечь.Понятно,что путлерасы-козлы,но они https://www.youtube.com/watch?v=KCF9My1vBP4 видео,которое видели и слышали миллионы амеров,всёж сохранили-вот оно. Это ль не внутреннее дело Украины-спросить у Пороха за этот миллиард?
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26.05.2020 08:47 Ответить
Цапа, бери бояру і йди до себе в калюжу. Бо турецькі безпілотники на твою брудну дупу зауважувати не будуть
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26.05.2020 09:22 Ответить
Бохинелизе,українську мову я знаю краще за тебе,хоч і грузин,бо не зауважувати,а зважати.Підстилку червоного кучмиря я не зачіпаю,хоч і кинула спільників та тисячі своїх прихильників на кровю і потом зароблені гроші.Так що можеш смоктати свою моржову до всирачки-тут інша тема-її коментуй,а не стрибай голою пятою на шаблю.
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26.05.2020 09:47 Ответить
Якщо ти - грузин, то ти не можеш бути цапом в душі? Навіщо ти лизеш і гадиш під Україну? Йди до свого Іванішвілі, чи хто там у вас, і дрочи на нього, чи смокчи, як хочеш. А ми самі розберемось у себе в країні
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26.05.2020 10:31 Ответить
Ваня,ти чув чому Тимошенко програла президентські? Бо пішла на базар і пообіцяла:
- продавцям, що сало в два рази подорожчає
- покупцям, що подешевшає в три рази
- свиням - недоторканість.
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26.05.2020 11:07 Ответить
Слухай, "гансдідич", а не пішов би ти в паРашу, га?
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26.05.2020 11:38 Ответить
Смерть косата-ти вже "в"?Українці кажуть "на".
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26.05.2020 12:43 Ответить
какая ловкая подмена события преступления..))))
подобные разговоры ПОУМОЛЧАНИЮ пишутся службой безопасности.
преступлетие - в незаконной передаче записей ТРЕТЬИМ фейсам))))
банду моники отмазывают этим "расследованием"
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26.05.2020 07:47 Ответить
ну да, ну да, а типа Петя ни в чём не виновен ))
Надо бы ещё обнародовать его разговоры с пуйлом - я думаю там будет гораздо интереснее.
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26.05.2020 10:18 Ответить
Обязательно нужно всё обнародовать! Мы имеем право знать! И Пе и Зе желаем послушать!
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26.05.2020 14:06 Ответить
идиотик, так это петя виноват в незаконной прослушке )))
усе могет бути ))))))))))))
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26.05.2020 18:57 Ответить
Скорее ло ло банду.
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26.05.2020 14:03 Ответить
ты редкий идиот..)))
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26.05.2020 18:55 Ответить
Так а більше кому це вигідно !? ..
.

..ГБР начало производство по факту прослушки переговоров Байдена и Порошенко - Цензор.НЕТ 6650.....
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26.05.2020 07:54 Ответить
ніколи з кондитера не буде гетьмана
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26.05.2020 08:07 Ответить
Ну зато с клоуна охерительный гетьман.
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26.05.2020 08:33 Ответить
Хіба Зеленський позиціонує себе як гетьман? То петрушкина мулька.
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26.05.2020 09:48 Ответить
він позиціонує себе мало чи не імператором України. Наприклад, шукає кандидатури на посади міністрів, які надежить шукати коаліції. Але ж монобільшість - йому підпорядклвується, так що - да: не гетьман, але імператор, мало не диктатор, генсек, тощо.
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26.05.2020 09:55 Ответить
підвезли свіжі методички?
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26.05.2020 09:56 Ответить
а по сутті? а не ваші кагально-ольгінські заготовки?
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26.05.2020 10:28 Ответить
Чи не головна риса упоротого порохобота це брехня і популізм.
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26.05.2020 10:35 Ответить
Да да сказало зелёное упоротое брехливое гавно. Скажи ка зелено коричневое где порох говорил что он гетьман,ну хоть одно интервью или видеозапись?
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26.05.2020 12:01 Ответить
Більшого популіста та брехла як Зешмаркля світ ще не бачив, коли лохторат доїсть останні залишки з холодильника відосики Величного лідера ********** хліб не замінять.
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26.05.2020 22:02 Ответить
Делать не стыдно?
Стыдно если узнают?
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26.05.2020 08:14 Ответить
Тобто США і Байдену до лампочки, а Бєнідіктовій в сраці пече?
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26.05.2020 08:21 Ответить
А точніше сказати - Янукович через свого адвоката розслідує справу проти США.
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26.05.2020 08:44 Ответить
73 % баранов нужен не Порох,вам нужен тот, кто ваших дедов прадедов в ГУЛАГе держал...,чтобы вы быдло на своей шкуре ощутили прелесть Джугашаильской дэмократыи
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26.05.2020 09:07 Ответить
Любишь сралина,совок?Чаушеску без него повесили,порошеску-предстоит.https://www.youtube.com/watch?v=KWsIzTyMljg
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26.05.2020 10:47 Ответить
Это хорошее наказание потроху за то,что ему не мешали путинцы захватившие весь украинский рынок мобильной связи и он не стал себя утруждать вышвыриванием их из Украины,в благодарность они записали все его разговоры,как последнего лоха.
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26.05.2020 09:14 Ответить
зебіл, по відкритому мобільному звязку з АП ніхто по службі не розмовляє. Навіть клерки не розмовляють. Для цього в них окремий канал звязку, захищений через СБУ.

Нквже вам не доходимть, що розмови Порошенка з Байденом і Керрі підняті з архівів протокольної служби АП?
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26.05.2020 09:52 Ответить
Что ты втыкаешь тут,вся связь у нас под путинской агентурой.\канал звязку, захищений через СБУ\ - не смеши потроховский диабет,это эсбэу переполнено лубянской агентурой,потрох после 15 года не выявил и не арестовал ни одного путинского агента,все кто при янике там окопался по сей день все на своих местах.
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26.05.2020 10:40 Ответить
дебіл, американці, якщо були би невпевненні в захисті спецзвязку - ніколи би не розмовляли з Україною на такі делікатні теми, як Байден з Порошенком.
А тепер, надалі - не розмовлятимуть.
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27.05.2020 00:24 Ответить
Они умеют разводить лохов..
ДБР почало провадження за фактом прослуховування переговорів Байдена і Порошенка - Цензор.НЕТ 4770
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26.05.2020 13:41 Ответить
П'ятий президент Петро Порошенко у переговорах з ексвіцепрезидентом Сполучених Штатів Джо Байденом засвідчив європейський вектор розвитку України, реформу прокуратури і отримав від США гарантії на фінансову допомогу. У свою чергу глава держави Володимир Зеленський у розмові з американським лідером Дональдом Трампом говорив про "100% свого прокурора" Рябошапку і критикував допомогу від Європи.
Аналіз і порівняння розмови Петра Порошенка із Джо Байденом та Володимира Зеленського із Дональдом Трампом свідчать, що ці розмови мають суттєві відмінності.
Так, Зеленський запевняє Трампа під час розмови, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка є "на 100% його людиною".
Тоді як у розмові з Джо Байденом Порошенко анонсує незалежність Генпрокуратури та реформу прокуратури.
Президент Зеленський обіцяє Трампу переглянути справу щодо сина Байдена, втягуючи Україну в міжнародний скандал.
Порошенко підтверджує чіткі меседжі щодо вектору розвитку країни Порошенко, і це є в розмові з Байденом. П'ятий президент заявляє, що Україна обрала європейську спрямованість і буде рухатись у цьому напрямку.
Своєю чергою президент Зеленський розкритикував допомогу Європи і заявив, що вони недостатньо допомагають Україні.
Після розмови Порошенка з Байденом Україна отримала від США гарантії на фінансову допомогу в розмірі одного мільярда доларів.
Розмова ж Зеленського з Трампом закінчується масштабним міжнародним скандалом, після якого над 45-м президентом США починається процедура імпічменту.
https://prm.ua/milyard-dolariv-dopomogi-i-reformi-vs-impichment-trampu-y-mizhnarodniy-sorom-analiz-rozmov-poroshenka-i-zelenskogo-z-liderami-ssha/
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27.05.2020 00:25 Ответить
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