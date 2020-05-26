ГБР начало производство по факту прослушки переговоров Байдена и Порошенко

Государственное бюро расследований начало производство по факту прослушивание разговора пятого президента Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает источник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Ведомство будет расследовать дело за прослушку в кабинете Порошенко.

Согласно документу, незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам.

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Как известно, 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко.

В "Европейской солидарности" Петра Порошенко назвали это "российской провокацией", а записи "сфабрикованными фрагментами".