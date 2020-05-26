За сутки 25 мая на Буковине заразилось коронавирусом 18 человек, - ОГА

25 мая в Черновицкой области подтвердили 18 случаев заражения коронавирусом. Всего в области зафиксировали 3101 случай инфицирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"На Буковине 25 мая, официально подтверждено еще 18 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал почти 300 новых образцов.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3101 человек", - подчеркнул Осачук.

Отмечается, что 9% жителей области заразились коронавирусом за рубежом, еще 71% - дома. Также 20% больных не смогли назвать, где именно они подхватили COVID-19.

"Таким образом, каждый 5 буковинец подхватил вирус случайно, в неизвестных условиях", - отметил председатель ОГА,

Кроме того, около 9000 человек имеют статус контактных лиц и вынуждены оставаться на самоизоляции.

Эпидемиологи считают, что пиковый рост заболеваемости коронавирус пришлось на период с 27 апреля по 3 мая. После этого ситуация стабилизировалась. Сейчас область находится на так называемом плато показателей.

"Если такая тенденция сохранится и в дальнейшем, число больных в области пойдет на спад", - сказал Осачук.

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