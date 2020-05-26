РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10459 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 256 2

За сутки 25 мая на Буковине заразилось коронавирусом 18 человек, - ОГА

За сутки 25 мая на Буковине заразилось коронавирусом 18 человек, - ОГА

25 мая в Черновицкой области подтвердили 18 случаев заражения коронавирусом. Всего в области зафиксировали 3101 случай инфицирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил  председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"На Буковине 25 мая, официально подтверждено еще 18 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал почти 300 новых образцов.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3101 человек", - подчеркнул Осачук.

 Отмечается, что 9% жителей области заразились коронавирусом за рубежом, еще 71% - дома. Также 20% больных не смогли назвать, где именно они подхватили COVID-19.

"Таким образом, каждый 5 буковинец подхватил вирус случайно, в неизвестных условиях", - отметил председатель ОГА,

Кроме того, около 9000 человек имеют статус контактных лиц и вынуждены оставаться на самоизоляции.

Эпидемиологи считают, что пиковый рост заболеваемости коронавирус пришлось на период с 27 апреля по 3 мая. После этого ситуация стабилизировалась. Сейчас область находится на так называемом плато показателей.

"Если такая тенденция сохранится и в дальнейшем, число больных в области пойдет на спад", - сказал Осачук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черновицкая область остается в эпицентре COVID-19: за день 55 новых случаев, всего 3083 инфицированных

Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За сутки 25 мая на Буковине заразилось коронавирусом 18 человек, - ОГА - Цензор.НЕТ 729
показать весь комментарий
26.05.2020 06:07 Ответить
Вышли на плато-то хорошо,троллейбусы с маршрутками когда?А то как в музеи добираться?
показать весь комментарий
26.05.2020 07:52 Ответить
 
 