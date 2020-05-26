Дело Шеремета: суд продлил арест Кузьменко на два месяца - до 24 июля
Печерский районный суд Киева продлил до 24 июля меру пресечения в виде содержания под стражей по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета детскому хирургу Юлии Кузьменко.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил до 24 июля 2020 года включительно срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что адвокат детского кардиохирурга Юлии Кузьменко, которую полиция подозревают в исполнении убийства Шеремета, Тарас Безпалый заявил об отводе судьи и попросил назначить другого судью для рассмотрения ходатайства группы прокуроров о продлении срока содержания под стражей для Кузьменко. Судья, в свою очередь, после оглашения заявления об отводе, объявил перерыв в судебном заседании на неопределенный срок.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Полный текст интервью с Юлией Кузьменко читайте по ссылке.
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Вся беда в том, что ставятся нереальные планы.
Отсюда и неудачи.
Хотелки меньшинства не проходят без кровопролития.
"Пожар" говоришь, сейчас? А для меня "пожар" начался после избрания "Святого Петра" на престол.... Правда, он и до сих пор не закончился. Но це таке...
Детского хирурга обвинить в заказном убийстве, само по себе звучит как бред умалишенного.
Они любят Киев, но без киевлян.
Они любят Украину, но без украинцев.
Тебе?
Кто ты такой?
Да.
Делами будем мерятся?
А згодом з'ясовується: ті "патріоти" хто голосніше за всіх репетував про війну і свою допомогу армії - за цей час придбали у власність квартири, будинки і автомобілі. І чим частіше будуть відбуватися постріли із градів - тим менше буде у суспільства часу і уваги стосновно таких "дрібничок".
ради чего, что бы взорвать какого то шеремета )))))
мразь собакова нах с пляжа и за сфабрикованые дела на зону.