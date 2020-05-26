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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив запрещенные минометы и вооружение БМП. Потерь нет, - штаб

Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив запрещенные минометы и вооружение БМП. Потерь нет, - штаб

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Преступные действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность", - сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции украинских сил 14 раз. В частности, неподалеку от Песков и Орехово оккупанты вели огонь по украинским оборонным укреплениям из 120-мм минометов. Трижды в течение минувших суток под обстрелы из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия попали украинские защитники неподалеку от Богдановки. Два раза враг провоцировал украинских воинов в районе Павлополя используя при этом ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и вооружение боевой машины пехоты. Окрестности Авдеевки противник дважды обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Березового оккупанты провоцировали гранатометами и крупнокалиберными пулеметами.

"Украинские воины в ответ вовремя применили дежурные огневые средства и прекратили вражеские провокации", - отметили в штабе.

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Также сообщается, что рядом с Марьинкой в утреннее и вечернее время агрессор вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, а возле Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов. В вечернее время заметная огневая активность российских наемников наблюдалась в районе Водяного. Здесь противник применил минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 2 обстрела из минометов, которые согласно минским договоренностям не должны находиться на линии боевого соприкосновения.

По украинским защитникам неподалеку от населенных пунктов Орехово и Луганское противник вел огонь из минометов калибра 120 мм.

"Украинские защитники приняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, после чего захватчики отказались от дальнейшей активности. По данным разведки, 26 мая наши воины ранили четырех оккупантов. 

Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении пресс-центра ОС.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив запрещенные минометы и вооружение БМП. Потерь нет, - штаб 01
Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив запрещенные минометы и вооружение БМП. Потерь нет, - штаб 02

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

обстрел (26995) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
Героям Слава !!!
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26.05.2020 07:57
+4
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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26.05.2020 07:50
+1
Набить бы морду этому дебильному зе
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26.05.2020 07:31
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Правила форума Совет форумчан
Набить бы морду этому дебильному зе
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26.05.2020 07:31 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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26.05.2020 07:50 Ответить
Героям Слава !!!
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26.05.2020 07:57 Ответить
Прочитав ще одну інформацію з РФ. Виявляється там,в їхньому слідаковському диверсійно- федеральному управлінні ,уважно тепер, відкрито купу справ за "обстрєли ВСУ". До чого ці гниди вже знахабіли,а наш " гарант" за втручання в справи держави...губками так дивовижно робить,коли його запитують або просто так. І не знаєш, чи то "гарант", чи то .... А наші хлопці на передовій ...не чмокають губками,а стримують цих гнид і звабезпечують нам спокій...і йому теж,бл...ть н.к.й.п.м.д.!!!!!
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26.05.2020 09:18 Ответить
Ворог за добу 16 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши заборонені міномети та озброєння БМП. Втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 6821

...
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26.05.2020 11:05 Ответить
Хоспаді! Це як дитину на передовій... нещастячко руде!
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26.05.2020 12:05 Ответить
таки розвод не останавлює опстрєли, а отвєтка, хоч тільки штатними срєцтвамі, трохи помагайє, як звітують ваєнні - то, значить, нада нє отводіть, а харашенько покривать - а лучче упріждать
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26.05.2020 12:03 Ответить
Цей штамп "обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив запрещенные ....." вже давно надоїв. На війні немає забороненого. Противник не застосує проти вас чи не буде обстрілювати, лише тоді, якщо буде знати, що у відповідь відразу (а не після годинного чекання на дозвіл) прилетить вагон з прицепом. Так роблять всі нормальні країни. Але це не про нас.
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26.05.2020 14:02 Ответить
 
 