Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив запрещенные минометы и вооружение БМП. Потерь нет, - штаб

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Преступные действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность", - сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции украинских сил 14 раз. В частности, неподалеку от Песков и Орехово оккупанты вели огонь по украинским оборонным укреплениям из 120-мм минометов. Трижды в течение минувших суток под обстрелы из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия попали украинские защитники неподалеку от Богдановки. Два раза враг провоцировал украинских воинов в районе Павлополя используя при этом ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и вооружение боевой машины пехоты. Окрестности Авдеевки противник дважды обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Березового оккупанты провоцировали гранатометами и крупнокалиберными пулеметами.

"Украинские воины в ответ вовремя применили дежурные огневые средства и прекратили вражеские провокации", - отметили в штабе.

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Также сообщается, что рядом с Марьинкой в утреннее и вечернее время агрессор вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, а возле Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов. В вечернее время заметная огневая активность российских наемников наблюдалась в районе Водяного. Здесь противник применил минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 2 обстрела из минометов, которые согласно минским договоренностям не должны находиться на линии боевого соприкосновения.

По украинским защитникам неподалеку от населенных пунктов Орехово и Луганское противник вел огонь из минометов калибра 120 мм.

"Украинские защитники приняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, после чего захватчики отказались от дальнейшей активности. По данным разведки, 26 мая наши воины ранили четырех оккупантов.

Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении пресс-центра ОС.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.





Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.