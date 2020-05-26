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Новости Коронавирус и карантин
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Испания пересмотрела статистику по COVID-19: число умерших оказалось почти на 2 тыс. меньше

Испания пересмотрела статистику по COVID-19: число умерших оказалось почти на 2 тыс. меньше

Министерство здравоохранения Испании в понедельник распространило уточненные данные по общему количеству летальных исходов среди пациентов с Covid-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает испанская телерадиокомпания РТВЕ.

В министерстве отметили, что от осложнений, вызванных заражением коронавирусом, скончалось на 1 тыс. 918 пациентов меньше, чем сообщалось ранее. Кроме того, на 372 снижено общее число заразившихся Covid-19.

Как пояснили в ведомстве, причина такого уточнения заключается "в новой стратегии диагностики, наблюдения и контроля на начальном этапе пандемии".

По данным испанского Минздрава на понедельник, общее число инфицированных Covid-19 составляет 235 тыс. 400 человек, из них 26 тыс. 834 скончались (днем ранее было 28 752 человек).

Как пишет Reuters, статистику пересмотрели после проверки данных, предоставленных регионами.

Координатор чрезвычайной ситуации в области здравоохранения Фернандо Симон сказал, что некоторые случаи смерти ранее были учтены дважды, и что у некоторых людей, которые первоначально считались зараженными, диагноз впоследствии не подтвердился.

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Испания предполагает, что в июле уже сможет принимать иностранных туристов.

Как сообщилось ранее, Украина и Турция договорились начать переговоры о туристических путешествиях.

Испания (860) карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
мёртвые души
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26.05.2020 07:47
+5
А сердечно-сосудистые забрали ещё больше.
А в ДТП - вообще страх сколько и конца края не видно!

Запретить людям выходить из дому и отменить автомобили!
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26.05.2020 08:05
+4
Виявляється, що в ЄС теж фальшива статистика!
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26.05.2020 07:49
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мёртвые души
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26.05.2020 07:47 Ответить
мертвая совесть властей.
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26.05.2020 08:40 Ответить
Виявляється, що в ЄС теж фальшива статистика!
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26.05.2020 07:49 Ответить
Действительно!
Куда мы идём?
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26.05.2020 07:55 Ответить
И в Штатах она есть.
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26.05.2020 07:57 Ответить
Ні, просто люди чесно працюють і уточнюють по кожному пацієнту. Та й взагалі, яка різниця… Вірус забрав багацько народу.
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26.05.2020 07:59 Ответить
и правильно. какаяразница.
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26.05.2020 08:03 Ответить
А сердечно-сосудистые забрали ещё больше.
А в ДТП - вообще страх сколько и конца края не видно!

Запретить людям выходить из дому и отменить автомобили!
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26.05.2020 08:05 Ответить
та да. каждую неделю отчёт о погибших при пожаре. так что дома тоже не вариант.
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26.05.2020 08:18 Ответить
хм. о пожарах интересная мысль.
"Всего в 2019 году в Украине было зафиксировано 97 тысяч 804 пожара, в результате которых погибло 1800 человек,"

И куда людям деваться?
Выйдет на улицу - погибнет от коронавируса.
Будет сидеть дома - сгорит в пожаре.
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26.05.2020 08:31 Ответить
+++++
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26.05.2020 08:39 Ответить
Шо ти тут розводиш пропаганду козлячу, грамотій узькомовний? Не боїшся вірусу, бо клепки бракує
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26.05.2020 09:15 Ответить
Одна справа остерігатися вірусу, а друга сіяти паніку. Ще не пораховані жертви ковідобєсія і скільки тих старичків в домах пристарілих Іспанії та Італії вмерли реально від вірусу, а скільки від психозу персоналу будинків пристарілих.
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26.05.2020 11:46 Ответить
Просто ВОЗ постоянно меняет и совершенствует методику подсчета.
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26.05.2020 08:23 Ответить
ясно. в итоге получим отрицательную смертность от коровавируса. будем бегать по улице и просить чтоб на нас начхали, т.к. это укрепляет здоровье.
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26.05.2020 08:42 Ответить
Я не про нас. Те цифры, которые озвучивают нам, к статистике вообще отношения не имеют.
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26.05.2020 09:00 Ответить
А если еще раз 5-10 пересмотреть? Но вы не будете копаться в причинах смерти давно умерших.
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26.05.2020 07:52 Ответить
На такий перегляд нема часу, бо скоро сієста та і вино нагрівається🤗
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26.05.2020 07:54 Ответить
Так бывает и не только в Испании.
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26.05.2020 08:14 Ответить
Принесли его домой
оказался он живой...©
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26.05.2020 08:44 Ответить
В Европе уже начали пересматривать статистику, когда у нас начнут пересматривать?
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26.05.2020 08:44 Ответить
Ага. Т.е. все выпавшие с 5 этажа, у которых был коронавирус, или погибшие в автомобильных авариях, таки умерли не от него?
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26.05.2020 10:56 Ответить
ото ж то й воно. Доки всі перелякані заборонили поховання і складували всіх впідряд по моргам та крематоріях, картинка була жахлива. А зараз потроху починає прояснятися картина ковідобєсія.
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26.05.2020 11:58 Ответить
Почекайте, зараз порахують ще скільки лікарень та мерів міст приписувало лівака аби отримати додаткове фінансування на боротьбу з ковід. Скільки старих в домах пристарілих померло від того що, їх тупо зачинили на карантин в окремих палатах і постійно лякали коронавірусом. Я вже не кажу про тих, хто мав вірус але помер від інфаркту чи інсульту.
А скільки померло від того що, доки всі ховалися від вірусу то, хворим не надали необхідної медичної допомоги?
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26.05.2020 11:55 Ответить
 
 