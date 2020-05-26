Испания пересмотрела статистику по COVID-19: число умерших оказалось почти на 2 тыс. меньше
Министерство здравоохранения Испании в понедельник распространило уточненные данные по общему количеству летальных исходов среди пациентов с Covid-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает испанская телерадиокомпания РТВЕ.
В министерстве отметили, что от осложнений, вызванных заражением коронавирусом, скончалось на 1 тыс. 918 пациентов меньше, чем сообщалось ранее. Кроме того, на 372 снижено общее число заразившихся Covid-19.
Как пояснили в ведомстве, причина такого уточнения заключается "в новой стратегии диагностики, наблюдения и контроля на начальном этапе пандемии".
По данным испанского Минздрава на понедельник, общее число инфицированных Covid-19 составляет 235 тыс. 400 человек, из них 26 тыс. 834 скончались (днем ранее было 28 752 человек).
Как пишет Reuters, статистику пересмотрели после проверки данных, предоставленных регионами.
Координатор чрезвычайной ситуации в области здравоохранения Фернандо Симон сказал, что некоторые случаи смерти ранее были учтены дважды, и что у некоторых людей, которые первоначально считались зараженными, диагноз впоследствии не подтвердился.
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Испания предполагает, что в июле уже сможет принимать иностранных туристов.
Как сообщилось ранее, Украина и Турция договорились начать переговоры о туристических путешествиях.
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Куда мы идём?
А в ДТП - вообще страх сколько и конца края не видно!
Запретить людям выходить из дому и отменить автомобили!
"Всего в 2019 году в Украине было зафиксировано 97 тысяч 804 пожара, в результате которых погибло 1800 человек,"
И куда людям деваться?
Выйдет на улицу - погибнет от коронавируса.
Будет сидеть дома - сгорит в пожаре.
оказался он живой...©
А скільки померло від того що, доки всі ховалися від вірусу то, хворим не надали необхідної медичної допомоги?