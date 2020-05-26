Испания пересмотрела статистику по COVID-19: число умерших оказалось почти на 2 тыс. меньше

Министерство здравоохранения Испании в понедельник распространило уточненные данные по общему количеству летальных исходов среди пациентов с Covid-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает испанская телерадиокомпания РТВЕ.

В министерстве отметили, что от осложнений, вызванных заражением коронавирусом, скончалось на 1 тыс. 918 пациентов меньше, чем сообщалось ранее. Кроме того, на 372 снижено общее число заразившихся Covid-19.

Как пояснили в ведомстве, причина такого уточнения заключается "в новой стратегии диагностики, наблюдения и контроля на начальном этапе пандемии".

По данным испанского Минздрава на понедельник, общее число инфицированных Covid-19 составляет 235 тыс. 400 человек, из них 26 тыс. 834 скончались (днем ранее было 28 752 человек).

Как пишет Reuters, статистику пересмотрели после проверки данных, предоставленных регионами.

Координатор чрезвычайной ситуации в области здравоохранения Фернандо Симон сказал, что некоторые случаи смерти ранее были учтены дважды, и что у некоторых людей, которые первоначально считались зараженными, диагноз впоследствии не подтвердился.

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Испания предполагает, что в июле уже сможет принимать иностранных туристов.

Как сообщилось ранее, Украина и Турция договорились начать переговоры о туристических путешествиях.