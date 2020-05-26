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Новости Коронавирус и карантин
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На Ривненщине за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19, всего - 1475, - ОГА

На Ривненщине за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19, всего - 1475, - ОГА

В Ривненской области за минувшие сутки, 25 мая, подтвердили 38 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 25 мая на Ривненщине зарегистрированы 3 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 25 мая на Ривненщине зарегистрированы 35 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

По его словам, новым больным от 1 до 64 лет.

Всего в области зарегистрированы 1475 случаев заболевания COVID-19.

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Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 34 случая летальных. Преодолели COVID-19 - 644 человека (44%).

На Ривненщине за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19, всего - 1475, - ОГА 01
На Ривненщине за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19, всего - 1475, - ОГА 02

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