На Ривненщине за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19, всего - 1475, - ОГА
В Ривненской области за минувшие сутки, 25 мая, подтвердили 38 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро 25 мая на Ривненщине зарегистрированы 3 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 25 мая на Ривненщине зарегистрированы 35 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.
По его словам, новым больным от 1 до 64 лет.
Всего в области зарегистрированы 1475 случаев заболевания COVID-19.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 34 случая летальных. Преодолели COVID-19 - 644 человека (44%).
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