Бразилия опередила США по числу умерших от COVID-19 за сутки. Всего жертвами коронавируса в мире стали 347,9 тыс. человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 26 мая в мире зарегистрировали 5,5 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 5 590 358 случаев инфицирования и 347 907 летальных случаев из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 99 805 (+ 505 за сутки), заболевших - 1 706 226 (+19 790 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 376 669 инфицированных (+ 13 051 за сутки) и 23 522 (+ 806 за сутки) летальных случая.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 353 427 человек (+ 8 946 за сутки), количество смертей - 3 633 (+ 92 за сутки).

В Испании зарегистрировали 282 480 пациентов, умерли 26 837 человек.

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В Великобритании – 261 184 заболевших (+ 1625 за сутки), умерли 36 914 пациентов (+ 121).

В Италии зафиксировали COVID-19 у 230 158 (+ 300) людей. Умерли 32 877 (+ 92) человек.

Как сообщалось, на утро 25 мая в Украине зафиксированы 259 новых случаев COVID-19: всего - 21 245, летальных - 623, выздоровели 7 234 человек.