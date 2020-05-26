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Новости Коронавирус и карантин
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Бразилия опередила США по числу умерших от COVID-19 за сутки. Всего жертвами коронавируса в мире стали 347,9 тыс. человек. ИНФОГРАФИКА

Бразилия опередила США по числу умерших от COVID-19 за сутки. Всего жертвами коронавируса в мире стали 347,9 тыс. человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 26 мая в мире зарегистрировали 5,5 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 5 590 358 случаев инфицирования и 347 907 летальных случаев из-за коронавируса.

Бразилия опередила США по числу умерших от COVID-19 за сутки. Всего жертвами коронавируса в мире стали 347,9 тыс. человек 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 99 805 (+ 505 за сутки), заболевших - 1 706 226 (+19 790 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 376 669 инфицированных (+ 13 051 за сутки) и 23 522 (+ 806 за сутки) летальных случая.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 353 427 человек (+ 8 946 за сутки), количество смертей - 3 633 (+ 92 за сутки).

В Испании зарегистрировали 282 480 пациентов, умерли 26 837 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Испания пересмотрела статистику по COVID-19: число умерших оказалось почти на 2 тыс. меньше

В Великобритании – 261 184 заболевших (+ 1625 за сутки), умерли 36 914 пациентов (+ 121).

В Италии зафиксировали COVID-19 у 230 158 (+ 300) людей. Умерли 32 877 (+ 92) человек.

Бразилия опередила США по числу умерших от COVID-19 за сутки. Всего жертвами коронавируса в мире стали 347,9 тыс. человек 02

Как сообщалось, на утро 25 мая в Украине зафиксированы 259 новых случаев COVID-19: всего - 21 245, летальных - 623, выздоровели 7 234 человек.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Разница в том что ковид передается от человека человеку.
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26.05.2020 08:52
+4
Поки грім не бабахне- українець не перехреститься.
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26.05.2020 08:56
+2
Так, але ті двоє інфікують уже чотирьох. Ті четверо- ще 8. Ті- ще 16. 32, 64, 128, 256, 512, і за два-три тижні маємо уже 1000 на 10 000.
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26.05.2020 09:12
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Правила форума Совет форумчан
Я не воспринимаю статистику, когда говорят только о КОВИД-19. А разве от других болезней не умирают? Такая статистика призвана только напугать. Да и цифра сама по себе ни о чем. А сколько умерло от гриппа в прошлом году в Бразилии? А сколько от других болезней? А во сколько раз смертность от рака и сердечных болезней превышает смертность от макароновируса? Такого нет. Т.е. все это манипуляции, дабы народ верил и боялся.
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26.05.2020 08:39 Ответить
Разница в том что ковид передается от человека человеку.
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26.05.2020 08:52 Ответить
Благодаря СМИ народ верит и боится, правда не все.
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26.05.2020 08:52 Ответить
Зато ты Ермака воспринимаешь как патриота Украины.
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26.05.2020 09:09 Ответить
Чо куришь? Бросай, кошмары перестанут сниться.
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26.05.2020 13:06 Ответить
Там президент идиот, он не верит в вирус, собирает толпы людей и пожимает им руки, при этом больницы забиты а на кладбищах не успевают копать могилы.
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26.05.2020 08:45 Ответить
Поки грім не бабахне- українець не перехреститься.
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26.05.2020 08:56 Ответить
Мало кто в школе учился и потому не понимают - что такое, допустим, 1 зараженный (который может заразить 2-3 человека, если не соблюдать мер безопасности) на 10 тысяч человек и какова вероятность его встретить, если он ограничен в перемещении.
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26.05.2020 09:08 Ответить
Так, але ті двоє інфікують уже чотирьох. Ті четверо- ще 8. Ті- ще 16. 32, 64, 128, 256, 512, і за два-три тижні маємо уже 1000 на 10 000.
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26.05.2020 09:12 Ответить
От ВКЛ якраз у школі і не вчився. Сторінку з геометричною прогрессією скурив)
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26.05.2020 09:28 Ответить
Ти навів приклад розмноження якоїсь бацили в ідеальних умовах, а ніяк не розповсюдження вірусу. З чого ти взяв, шо двоє заразять обов'язково чотирьох і т.д.?
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26.05.2020 10:00 Ответить
Я навів приклад, виходячи зі слів свого співбесідника. Але ти права- ті двоє можуть заразити і 50 чоловік.
До речі, ваші антищепленики-ВІЛ дисиденди-свідки змови масонів під керівництвом рептилоїдів уже пишуть в інтернетиках що і епідемії іспанки не було.
Я з вас усцикаюсь.
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26.05.2020 12:01 Ответить
це все наслідки рашко- пропаганди
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26.05.2020 12:06 Ответить
Ти вже зовсім ку-ку?
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26.05.2020 13:40 Ответить
Знайди зі своїм усцатим, як він пише, дохтуром, де в мене таке написано?
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26.05.2020 13:46 Ответить
А з чого ви взяв, що не заразять ?
ВОНО ЧЕРЕЗ ПОВІТРЯ ПЕРЕДАЄТЬСЯ !!!!!
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26.05.2020 12:04 Ответить
Я кажу про то, шо геометрична прогресія тут не діє. ><
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26.05.2020 13:41 Ответить
 
 