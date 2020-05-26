На Южном мосту в Киеве ограничено движение на правый берег: возникла авария с одним из старых деформационных швов

На Южном мосту возникла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"На Южном мосту - аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Оборвалась часть накрывного листа", - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что специалисты "Киевавтодормоста" планируют все починить за 3-4 часа.

Движение в направлении правого берега частично ограничено.

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