РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5356 посетителей онлайн
Новости
4 352 12

На Южном мосту в Киеве ограничено движение на правый берег: возникла авария с одним из старых деформационных швов

На Южном мосту в Киеве ограничено движение на правый берег: возникла авария с одним из старых деформационных швов

На Южном мосту возникла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"На Южном мосту - аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Оборвалась часть накрывного листа", - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что специалисты "Киевавтодормоста" планируют все починить за 3-4 часа.

Движение в направлении правого берега частично ограничено.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во время пресс-конференции Зеленского на Днепропетровщине рухнул мост вместе с проезжающей по нему фурой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

КГГА (2980) Киев (25495) мост (1027)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Если правда, то это чепуха - Всё равно, что порвался болт крепления бампера... Через "деформационный шов", в принципе, и без этого листа проехать можно, только на небольшой скорости... Отрежут, поставят новый, и всё... А то и просто приварят на месте...
показать весь комментарий
26.05.2020 08:57
+3
На Південному мосту в Києві обмежено рух на правий берег: сталася аварія з одним зі старих деформаційних швів - Цензор.НЕТ 2031

Δl= l1 · α · Δt
показать весь комментарий
26.05.2020 09:20
+3
"Деформационный" шов (его ещё "температурным", называют) - специально делается в подобных конструкциях, чтобы при перемене температуры окружающего пространства не возникали их деформации (как те, что ВКЛ ниже, изобразил...). Именно поэтому имеются "стыки рельс" на Ж/Д. (на снимке - или нарушена технология укладки, или повлияла аномально жаркая погода, на которую эта технология не была рассчитана).
показать весь комментарий
26.05.2020 09:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если правда, то это чепуха - Всё равно, что порвался болт крепления бампера... Через "деформационный шов", в принципе, и без этого листа проехать можно, только на небольшой скорости... Отрежут, поставят новый, и всё... А то и просто приварят на месте...
показать весь комментарий
26.05.2020 08:57 Ответить
Зеаварія на мосту і в Україні.
показать весь комментарий
26.05.2020 09:14 Ответить
Ти б, ще, сюди, приплів "масонську змову"...
показать весь комментарий
26.05.2020 09:38 Ответить
Тобто карантину було замало виявлення деформаційного шову і його ремонту?
показать весь комментарий
26.05.2020 08:59 Ответить
деформационных швов/может, деформированных?
показать весь комментарий
26.05.2020 09:13 Ответить
На Південному мосту в Києві обмежено рух на правий берег: сталася аварія з одним зі старих деформаційних швів - Цензор.НЕТ 2031

Δl= l1 · α · Δt
показать весь комментарий
26.05.2020 09:20 Ответить
"Деформационный" шов (его ещё "температурным", называют) - специально делается в подобных конструкциях, чтобы при перемене температуры окружающего пространства не возникали их деформации (как те, что ВКЛ ниже, изобразил...). Именно поэтому имеются "стыки рельс" на Ж/Д. (на снимке - или нарушена технология укладки, или повлияла аномально жаркая погода, на которую эта технология не была рассчитана).
показать весь комментарий
26.05.2020 09:35 Ответить
Вас понял: в отличие от обычных швов деформационные вы не деформируются.
показать весь комментарий
26.05.2020 11:33 Ответить
Правильно... "деформационные" предотвращают деформацию... Это просто, если говорить упрощённо, щель между элементами конструкции, которая сделана для того, чтобы при нагревании и расширении этих элементов они не давили друг на друга... Она может быть заполнена каким-нибудь пластичным материалом (резинобитумной заливкой, как между плитами ВПП и "рулёжек", на аэродроме, или просто резиновыми "подушками"), а может и без заполнения...
показать весь комментарий
26.05.2020 11:42 Ответить
нет, деформационньіх. шов єтот - єто само по себе оставленное пространство, узкое, накрьітое листом, чтобьі создать ровность поверхности. служит для: тьі же знаешь, что при нагреве материал расширяются? надеюсь, что знаешь.вот єтот шов (просторанство) служит для летнего расширения материалов моста, иначе будут горки.
показать весь комментарий
26.05.2020 11:05 Ответить
в дальнейшем не мучайся, пиши на немецком.
показать весь комментарий
26.05.2020 11:10 Ответить
Деформационные швы на Южном мосту со времен независимости ремонтируют дважды в год,осваивая постоянный денежный поток. А плиты все равно ломаются...
показать весь комментарий
26.05.2020 10:43 Ответить
 
 