На Южном мосту в Киеве ограничено движение на правый берег: возникла авария с одним из старых деформационных швов
На Южном мосту возникла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба КГГА.
"На Южном мосту - аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Оборвалась часть накрывного листа", - говорится в сообщении.
В мэрии отметили, что специалисты "Киевавтодормоста" планируют все починить за 3-4 часа.
Движение в направлении правого берега частично ограничено.
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