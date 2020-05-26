Джонсон заявил об ухудшении зрения из-за коронавируса: "Впервые за годы я должен носить очки"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что после заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 у него испортилось зрение.
Об этом британский премьер сообщил во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Что касается зрения, я скажу, что впервые за годы я должен носить очки. Я склонен думать, похоже на то, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом", - рассказал Джонсон журналистам.
Напомним, что 6 апреля британский премьер оказался в реанимации. Всего за сутки у 55-летнего британского политика существенно усилились симптомы COVID-19. По совету медицинской бригады больницы Святого Томаса в Лондоне, где он проходил лечение, Джонсона поместили в отделение интенсивной терапии. 12 апреля чиновника выписали из лондонской больницы. После выздоровления Джонсон назвал новорожденного сына в честь медиков, которые вылечили его от коронавируса.
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Так і не наздогнали ?
я в порядке. просто злой.
Касабська генетика шо !? ..
впрочем, могу и ошибаться. давайте Ваши цифры.
І це надає вам змогу маніпулювати серйозністю інфекції.
в Швеции тоже катастрофа да? и там диктатура, да?
Якщо взяти Польщу - там в розпал карантину людей взагалі на вулиці не зустріти, авітівку навіть.. В нас же суцільний лібералізм.
не доказывает то, что обогнали, то, что ты хотел бы доказать.
впрочем можно и сейчас. ответь мне на такой вот вопрос: Ты считаешь, что "карантин" не имеет никаких негативных последствий?
фи! чисто в лахтинском стиле спрыгнул с темы. а ещё порохобот! не позорь нас.
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В отличии от тебя, нулёвка, меня знают и зря ты это сказал.
1. Shock экономики!
2. Постоянное пребывание в закр. помещении негативно влияет на организм.
Но давайте будем адекватны : это были благорассудные меры, базированные на совр. научных основах.
держи неприятный вопросик. сколько дней по-твоему справедливо держать здорового человека под арестом, чтоб продлить на 1 день жизнь абстрактному дяде?
ЗЫ А ты профессор медицины, да?
вопрос мой о твоём чувстве справедливости. дурантин меняет человеко-дни домашнего ареста на человеко-дни продления жизни...
теперь понятно?
Твоё утверждение очень поверхностное.
Молодые рады были дома сидеть, и не решались выходить даже за продуктами (что было разрешено), заказывали онлайн продукты на дом.
лишение свободы - основное наказание за уголовные преступления в т.н. цивилизованных странах. так что не надо мне вухры-мухры.
не хочешь отвечать - не отвечай. а вот твои претензии на глубокое понимание ситуации ничем не подкреплены.
кстати, а сколько осталось инвалидов?
Италия показала больше благоразумия, чем Украина. При всей её демократичности, здесь никто не критиковал необходимость карантина. В отличие от тюрьмы, можно было ехать на работу ( как я, к примеру), в аптеку, в супермаркет, скобяной, магазин с цветами и рассадой, но иметь при себе автосертификат. Выходить выгуливать собаку, к врачу и погулять в радиусе 200 м от дома , но в маске.
Наоборот, мне даже понравился карантин : на дорогах пусто, никакого риска ДТП, разгуливали фазаны с сороками. В городах никого, никакого шума, воздух очистился. Работы было минимум при той же з/п.
Всего в Ит. заболели 230555. Без малого 33 тыс. умерли. Вот так! Вост. Европу , можно сказать, лишь затронуло боком.
На, читай, только сам переводи, а то нет времени. Завтра работать.
" Этот вирус, должно быть, изобрела женцина, которая одним ударом смогла удалить футбол, закрыть бар, держать на расстоянии свекровь и иметь мужа всегда дома."
технология, по которой, очень многих жителей Европы удалось запугать, мне понятна. меня такое не берёт. что дальше? а ничего!
я знаю, что в Италии масса недовольных дурантином. зачем сказки рассказывать, что все слились в оргастическом экстазе?
Хороший вопрос. ,,,Но мы, мир, этого заслужили.
Люди все не вірять, певно, поки самі на собі не спробують.
Вам, певно, ближчі останні.
опять же мои политические симпатии тоже никаким боком.
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почему вы так считаете? вы сейчас выражаете свою эгоистичную точку зрения или претендуете на то, что выражаете "правильную" (т.е. справедливо учитывающую интересы разных групп общество)?
совесть мучить не будет. тебя часто совесть мучит за то, что каждые 3 секунды от голода умирает 1 ребёнок? а ведь мог бы кого-то и спасти? не?
я понимаю, что любое моё действие потенциально опасно для окружающих, поэтому совесть не будет мучить.
зацените заголовочек
Причем здесь вирус, если это нормальная возрастная дальнозоркость у пожилых людей? Ему просто из себя страдальца изобразить надобно к следующим выборам. Авось аглицкий электорат разжалобится и пожалеет.
Он раньше избегал прилюдно одевать очки и одевал их изредка когда читал по бумажке. Ниже снимок его на выступлении в июле 2019 года
считается как разница между реально умершими и рассчитанными по мат. модели. мат. модель моделирует ситуацию без карантина.
- Ні, кохана, просто я перехворів коронавірусом. )))
но виноват коронавирус...
А ещё инсульты, гломерулонефриты, гепатиты, васкулиты, инфаркты. итд.
Скорей всего именно этот препарат ему давали при лечении Covid-19.
Много побочек у него, в том числе и сердце и глаза. На глаза дает серьезные побочки он, вплоть до слепоты.
Поэтому уже много кто приостановили его испытания.
Ее опасность в малом изучении. Пример с Джонсоном показывает вероятность побочных эффектов, которые могут проявиться в разной форме. Может эта форма коронавируса внедряется в человека, и если он не болен, "засыпает", поджидая подходящего для активации момента. Может человек, подхвативший Covid-19 и даже не заметивший этого в один не прекрасный для него миг подхватит обычную простуду, вирус активизируется и превратит ее в тяжелую форму другого заболевания. А может организм здоровых людей уничтожает вирус без всяких последствий для себя.
Вот даже недавний случай, когда травмировался паркурщик и внезапно обнаружил, что у него Covid-19. А вдруг его падение не случайно, вдруг коронавирус, который у него никак не проявлялся, замедлил его реакцию, ослабил его мышцы, тем самым приведя к падению. А может просто несчастный случай. Тревогу потому и забили, что непонятно, как лечить, непонятно, какие могут быть дальнейшие проявления.