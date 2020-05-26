Джонсон заявил об ухудшении зрения из-за коронавируса: "Впервые за годы я должен носить очки"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что после заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 у него испортилось зрение.

Об этом британский премьер сообщил во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Что касается зрения, я скажу, что впервые за годы я должен носить очки. Я склонен думать, похоже на то, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом", - рассказал Джонсон журналистам.

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Напомним, что 6 апреля британский премьер оказался в реанимации. Всего за сутки у 55-летнего британского политика существенно усилились симптомы COVID-19. По совету медицинской бригады больницы Святого Томаса в Лондоне, где он проходил лечение, Джонсона поместили в отделение интенсивной терапии. 12 апреля чиновника выписали из лондонской больницы. После выздоровления Джонсон назвал новорожденного сына в честь медиков, которые вылечили его от коронавируса.