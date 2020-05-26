На утро 26 мая зафиксировано 339 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 21 584, летальных - 644, выздоровели 7 575 человек
В Украина за сутки коронавирусной инфекцией заболели 339 человек, в то же время 341 - выздоровел.
Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 339 человек. Из них 35 детей и 71 медработник. Были госпитализированы 116 человек", - отметил Степанов.
Зафиксирован 21 летальный случай. 341 человек выздоровел после коронавируса.
"Всего за все время пандемии в Украине заболели 21 584 человек. Из 1 580 детей, а также 4 183 медработника", - добавил министр.
Всего выздоровели 7 575 человек. Из них 1 913 медработники. Летальных случаев за все время пандемии коронавируса в Украине - 644.
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 910 случаев;
Волынская область - 805 случаев;
Днепропетровская область - 895 случаев;
Донецкая область - 155 случаев;
Житомирская область - 647 случаев;
Закарпатская область - 1092 случая;
Запорожская область - 416 случаев;
Ивано-Франковская область - 1306 случаев;
Кировоградская область - 482 случая;
г. Киев - 2710 случаев;
Киевская область - 1458 случаев;
Львовская область - 1405 случаев;
Луганская область - 44 случая;
Николаевская область - 281 случай;
Одесская область - 842 случая;
Полтавская область - 267 случаев;
Ривненская область - 1475 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1124 случая;
Харьковская область - 930 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 370 случаев;
Черновицкая область - 3101 случай;
Черкасская область - 392 случая;
Черниговская область - 134 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 мая 2020 в Центр поступило 950 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 53 961 сообщение о подозрении на COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Всего в 2019 году в Украине было зафиксировано 97 тысяч 804 пожара, в результате которых погибло 1800 человек..."
та одной паникой не обойдёшься:
- уничтожение экономики;
- дерибан денег в неимоверных масштабах;
- вопиющие нарушения прав и свобод граждан;
- ... ... ... ... и ой как много чего ...
война не наносит столько вреда сколько принесли эти гниды, которые из жопы выковыривают "запрещения/разрешения"...
Конечной целью Дорожной карты является, среди прочего, введение «общей карты / паспорта вакцинации» для всех граждан ЕС. Это предложение будет представлено перед комиссией в 2022 году, а «технико-экономическое обоснование» будет запущено с 2019 по 2021 год (то есть на данный момент оно находится примерно на полпути).
Подчеркнем: «дорожная карта вакцинации» - это не импровизированный ответ на пандемию Covid19, а скорее постоянный план, уходящий корнями в 2018 год, когда ЕС опубликовал опрос общественного мнения о вакцинах под названием «Состояние вакцины 2018 года». Уверенность»
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhealth%2Fsites%2Fhealth%2Ffiles%2Fvaccination%2Fdocs%2F2018_vaccine_confidence_en.pdf https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2018_vaccine_confidence_en.pdf
После этого исследования ЕС поручил подготовить технический отчет под названием «Разработка и внедрение информационной системы иммунизации» , в том числе о правдоподобности общеевропейской системы мониторинга вакцинации.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ecdc.europa.eu%2Fsites%2Fportal%2Ffiles%2Fdocuments%2Fdesigning-implementing-immunisation-information-system_0.pdf https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/designing-implementing-immunisation-information-system_0.pdf
В 3-м квартале 2019 года все эти отчеты были объединены в последнюю версию «Дорожной карты вакцинации», долгосрочного политического плана по распространению «осведомленности и понимания» о вакцинах при противодействии «мифам о вакцинах» и борьбе с «нерешительностью в отношении вакцин».
Вы можете прочитать весь отчет здесь https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Foff-guardian.org%2Fwp-content%2Fmedialibrary%2F2019-2022_roadmap_en-1.pdf https://off-guardian.org/wp-content/medialibrary/2019-2022_roadmap_en-1.pdf , но ниже приведены некоторые из наиболее важных моментов:
- «Изучить возможность разработки общей карты вакцинации / паспорта для граждан ЕС »
- «Разработать руководство ЕС по созданию комплексных электронных информационных систем иммунизации для эффективного мониторинга программ иммунизации».
- «Преодолеть правовые и технические барьеры, препятствующие взаимодействию национальных информационных систем иммунизации».
С 12 сентября 2019 года , на совместном ЕС-ВОЗ «Глобальный саммит по вакцинации», они объявили « 10 действий по отношению к прививкам для всех» , которые охватывают большую часть той же деятельности.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhealth%2Fsites%2Fhealth%2Ffiles%2Fvaccination%2Fdocs%2F10actions_en.pdf https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/10actions_en.pdf
Через месяц, в октябре 2019 года , было проведено "Событие 201".
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.centerforhealthsecurity.org%2Fevent201%2Fabout https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about
Для тех, кто не знает, "Событие 201" было имитацией пандемического "упражнения" с акцентом на зоонозный новый коронавирус, происходящий от летучих мышей. Его спонсорами выступили Центр безопасности здоровья Джона Хопкинса, Всемирный экономический форум и Фонд Билла и Мелинды Гейтс.
Результатом моделирования стало семь ключевых предложений.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.centerforhealthsecurity.org%2Fevent201%2Frecommendations.html https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/recommendations.html
В ноябре 2019 года эти предложения были опубликованы как «призыв к действию».
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.centerforhealthsecurity.org%2Fevent201%2Fevent201-resources%2F200117-PublicPrivatePandemicCalltoAction.pdf https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/event201-resources/200117-PublicPrivatePandemicCalltoAction.pdf
Через месяц Китай сообщил о первых случаях заболевания Covid19.
Для ясности (и для предотвращения любых спорных аргументов): речь идет не о вакцинах, их эффективности, безопасности или их отсутствии.
Дело в том, что предлагаемые контрмеры COVID19, которые были представлены общественности как чрезвычайные меры, придуманные учреждениями-паникерами на лету, фактически существовали еще до появления этой болезни .
Они уже хотели отслеживать ваши записи о прививках и привязывать их к паспорту, вводить обязательные прививки и пресекать «дезинформацию». У них просто еще не было причины.
Это была ситуация, которая требовала кризиса, и, "к счастью", он произошел.
Точное отношение изобретательности к случайности никогда не будет известно. На данный момент мы действительно знаем, что Sars-Cov-2 - не что иное, как первоначально заявленная угроза , они сами признают это.
Мы также знаем и чувствуем, что они всеми способами нагоняют страх.
И, благодаря таким документам, может быть, теперь мы начинаем понимать, ДЛЯ ЧЕГО.
Тестирование происходит под лозунгом спасения всех остальных пока еще здоровых - путем выявления и изоляции максимального количества инфицированных, которым немедленно присваивается статус заболевших. Доктора знают, что слияние смыслов «инфицированный» и «заболевший» есть абсолютная ложь: далеко не у всех инфицированных развивается заболевание, у некоторых лиц вирусные инфекции приобретают форму персистенции ( постоянного присутствия без достаточного для развития болезни размножения и атаки на органы) или иммунная система человека справляется и элиминирует проникший в клетки вирус без всяких последствий.
Т.е. есть метод обнаружения генетического материала возбудителя ( ПЦР), есть метод исследования ответа организма на инфекцию ( обнаружение в крови антител, синтезируемых иммунной системой в ответ на заражение) и есть крайне важный метод - ВЫДЕЛЕНИЕ САМОГО ВИРУСА.
Только на самом деле убедившись в реальном существовании патогена , образно говоря - увидав его в микроскоп и «пощупав руками» - заразив им культуру клеток и лабораторных животных, можно ответит на вопрос : КТО ЭТО, т. е. произвести ИДЕНТИФИКАЦИЮ возбудителя.
Никакие из любых других методов лабораторной диагностики такой возможности не дают.
Обычная смертность от внебольничных пневмоний в стране - около 4%.
Суммарный удельный вес гриппа, ОРВИ и острой пневмонии в смертности от всех болезней органов дыхания составляет в среднем около 37-44%
Эпидемию натягивают как могут, собирая по сусекам самых незащищенных граждан.
ИНФИЦИРОВАННЫХ, но НЕ заболевших.
Примерно 80% инфицировавшихся переносят ковид бессимптомно или с легкими симптомами ОРВИ.
Что будет с этими бабушками и дедушками, вырванными из дома в этих пижамах и свезенных в палаты с температурой +13-14 градусов?
Вырванными безосновательно, лишь на основании контакта или ковид+.
Без признаков заболевания ( иначе их бы повезли в стационар).
Сколько из них смогут вернуться домой после принудительного высиживания в такой изоляции без осложнений своих хронических болезней ( кто из них собрал с собой пакет необходимых таблеток? одежды? памперсов? диетической еды?) , без риска инфицироваться в обсерваторе другими возбудителями различных заболеваний от всех свезенных туда людей?"
Пример- жителей Хиросимы и Нагасаки не жалели, украинцев при ликвидации аварии в Чернобыле, солдат во вторую мировую тоже- а тут видите ли гуманизм захлестывает!
А тубдиспансеры в Украине закрывают, и школы и роддомы- все для блага пенсионеров получающих 100 долларов пенсии и остального населения.
При посещении зубного врача (франчайз одной бааальшой британской страховой компании) требуется заполнить бумажку, что у будущего пациента нет температуры, кашля, больного горла, и затрудненого дыхания. При наличии указанных симптомов лечить не будут.
Также меряют температуру, если повышена, то в лечении откажут.
При беседе с врачом выяснилось, что при сервисе ее автомобиля ей ремонтеры (!) меряли температуру (а иначе отказали бы в услуге).
Напоминаю нашему коммунистическому Премьеру штата Виктория, что, несмотря на его горячую любовь к компартии Китая, живет он пока что еще в Австралии, демократическом государстве, в котором аж в 1988 был принят закон "Privacy Act 1988", по которому медицинскую информацию имеют право собирать только представители мед. услуг и только для лечения или научных ислледований.
Несмотря на то, что ремонтеры автомобилей - преданные зайчики Премьера, они никаким боком не являются мед. профессионалами и никоим образом не вовлечены в мед. исследования, и мерять температуру (и тем более отказывать в обслуживании на ее основании) они не имеют права согласно закону.
Как за это это наказывают?
За неавторизованное использование информации в My Health Record тюремный срок до 5 лет и какие то зверские штрафы.
А за измерение температуры - это как вы договоритесь со Slater & Gordon (а вы как думали, какую адвокатскую контору мне выдал Гугль по моему запросу о privacy health data?)
Это я - "добрая фея с топором", другие то феи" очень любят class actions.
Давно вам задницы не надирали, зайчики - любители китайского тоталитаризма.