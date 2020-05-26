Во второй раз за 8 дней в РФ разбился военный вертолет Ми-8: экипаж погиб
В России произошел новый трагический инцидент с вертолетом министерства обороны: в результате жесткой посадки на Чукотке погиб экипаж Ми-8
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об сообщило российское военное ведомство во вторник, 26 мая.
"В результате столкновения машины с поверхностью земли экипаж вертолета погиб. К месту катастрофы вылетела комиссия главного командования ВКС России. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолета", - говорится в сообщении Минобороны.
Инцидент произошел рано утром при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома "Угольные копи" в Чукотском автономном округе. Неисправность вертолета обнаружилась при испытании после техобслуживания на высоте 30 метров.
Экипаж Ми-8 состоит из трех человек. Между тем, как сообщается, погибли четыре человека. За последние восемь дней это уже второй инцидент с вертолетом Ми-8, принадлежащим Минобороны РФ.
Позже Минобороны РФ подтвердило гибель экипажа после жесткой посадки Ми-8 на Чукотке.
Предварительной причиной катастрофы ведомство назвало техническую неисправность. Инцидент произошел во вторник около 5:00 при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома "Угольные копи" (Чукотский автономный округ).
Вечером 19 мая также в результате жесткой посадки погибли три члена экипажа вертолета, выполнявшего учебно-тренировочный полет в Подмосковье. На следующий день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия".
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Кожен знищений російський фашист - це десятки врятованих людських життів .
Гарна новина .
Забыли указать, что перед столкновением экипаж мужественно лавировал, пытаясь избежать столкновения с землёй, но земля оказалась бандеровской и подло повторяла все маневры аппарата, который, к тому же, оказался тяжелее воздуха, к несчастью.
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"С каких это пор стены в Берлине стали покрывать асфальтом", размышлял великий разведчик.
https://ua.krymr.com/a/news-rosiyskyi-pilot-zahynuv-u-krymu/30599628.html ua.krymr.com/a/news-rosiyskyi-pilot-zahynuv-u-krymu/30599628.html
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"Можем повторить". Пожалуйста, не стесняйтесь!!!
P.S. По поводу первого - как говорил Дыркин: "Предупреждали же - не летать в нашем небе".
_Смерть военных из армии оккупанта - это трагедия? Это позиция Цензора, Бутусов?
Для нас то как раз наоборот- Счастливый случай
Знову нафта обвалиласьб
і знецінились руБліб
щось згоріло, щось розбилось....
З добрим ранком ,москалі