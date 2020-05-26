РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5630 посетителей онлайн
Новости
7 516 98

Во второй раз за 8 дней в РФ разбился военный вертолет Ми-8: экипаж погиб

Во второй раз за 8 дней в РФ разбился военный вертолет Ми-8: экипаж погиб

В России произошел новый трагический инцидент с вертолетом министерства обороны: в результате жесткой посадки на Чукотке погиб экипаж Ми-8

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об сообщило российское военное ведомство во вторник, 26 мая.

"В результате столкновения машины с поверхностью земли экипаж вертолета погиб. К месту катастрофы вылетела комиссия главного командования ВКС России. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолета", - говорится в сообщении Минобороны.

Инцидент произошел рано утром при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома "Угольные копи" в Чукотском автономном округе. Неисправность вертолета обнаружилась при испытании после техобслуживания на высоте 30 метров.

Экипаж Ми-8 состоит из трех человек. Между тем, как сообщается, погибли четыре человека. За последние восемь дней это уже второй инцидент с вертолетом Ми-8, принадлежащим Минобороны РФ.

Позже Минобороны РФ подтвердило гибель экипажа после жесткой посадки Ми-8 на Чукотке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский военный вертолет Ми-8 разбился в Подмосковье

Предварительной причиной катастрофы ведомство назвало техническую неисправность. Инцидент произошел во вторник около 5:00 при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома "Угольные копи" (Чукотский автономный округ).

Вечером 19 мая также в результате жесткой посадки погибли три члена экипажа вертолета, выполнявшего учебно-тренировочный полет в Подмосковье. На следующий день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия".

авиакатастрофа (1722) россия (95420) вертолёт (1103)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+56
Никакой это не трагический а самый что ни на есть счастливый инцидент
показать весь комментарий
26.05.2020 09:31
+47
Приємна новина
показать весь комментарий
26.05.2020 09:31
+43
А чё переживать то,люди ведь не пострадали.
показать весь комментарий
26.05.2020 09:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Приємна новина
показать весь комментарий
26.05.2020 09:31 Ответить
Слава Богу, хоть и жёстко но посадили! =))
показать весь комментарий
26.05.2020 10:01 Ответить
Ага, да им Бог здоровья, молодцы!!!
показать весь комментарий
26.05.2020 10:12 Ответить
Фашистсько-кацапська авіація у режимі самоліквідації...
показать весь комментарий
26.05.2020 12:16 Ответить
Вдруге за 8 днів у РФ розбився військовий вертоліт Мі-8: екіпаж загинув - Цензор.НЕТ 4573
показать весь комментарий
26.05.2020 10:06 Ответить
Нехай щастить!
показать весь комментарий
26.05.2020 09:31 Ответить
Вдруге за 8 днів у РФ розбився військовий вертоліт Мі-8: екіпаж загинув - Цензор.НЕТ 5144
показать весь комментарий
26.05.2020 10:40 Ответить
Никакой это не трагический а самый что ни на есть счастливый инцидент
показать весь комментарий
26.05.2020 09:31 Ответить
А чё переживать то,люди ведь не пострадали.
показать весь комментарий
26.05.2020 09:31 Ответить
Не факт. Может, кто-то от смеха живот надорвал
показать весь комментарий
26.05.2020 10:39 Ответить
рядом были олени и все видели.. за них беспокоимся!))
показать весь комментарий
26.05.2020 11:00 Ответить
Это безусловно хорошо.
показать весь комментарий
26.05.2020 09:33 Ответить
Во второй раз за 8 дней в РФ разбился военный вертолет Ми-8: экипаж погиб - Цензор.НЕТ 1312
показать весь комментарий
26.05.2020 09:33 Ответить
Не мають ні запчастин, ні спецов для техогляду.
показать весь комментарий
26.05.2020 09:34 Ответить
а моторчики то там биндеровские стояли? и вроде на вертолете их два стоит, значит один был поломан давно а на втором "летали".
показать весь комментарий
26.05.2020 12:05 Ответить
Важчій за повітря виявився.
показать весь комментарий
26.05.2020 09:34 Ответить
Рожденный кацапом, червь, летать не может, давай ползи в землю.
показать весь комментарий
26.05.2020 09:40 Ответить
Явно тяжелее воздуха был, не??
показать весь комментарий
26.05.2020 09:34 Ответить
Во второй раз за 8 дней в РФ разбился военный вертолет Ми-8: экипаж погиб - Цензор.НЕТ 4528
показать весь комментарий
26.05.2020 09:36 Ответить
"Ну чьо, как палєталі, пастрєлята?" (с)
Задорнов розкаже екіпажу причину падіння вертольота на спільному з оркестром Александрова концерті.
показать весь комментарий
26.05.2020 09:37 Ответить
какая ужасная авария. водитель земли не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с вертолётом. водитель и пассажиры вертолёта скончались на месте ещё до приезда скорой помощи. водитель земли не пострадал. ТАСС
показать весь комментарий
26.05.2020 09:38 Ответить
Малувато буде, шкода... От, як би кожен день.
показать весь комментарий
26.05.2020 09:41 Ответить
Почему подобная инфа только об одной стране, например в США за неделю разбились F-35 и F-22 но об этом ни слова.
показать весь комментарий
26.05.2020 09:41 Ответить
Ссылку выложи мы почитаем потом комментарии, кого жаль.
показать весь комментарий
26.05.2020 09:47 Ответить
Да потому что вас -пдрсв ,люто ненавидят на всей планете ,all over the world, fucking russian pigs...
показать весь комментарий
26.05.2020 10:04 Ответить
Меньше читай росСМИ. Ф35 не было, было падение ф22. Но для начала сравни количество какое налетали в США и России.
показать весь комментарий
26.05.2020 14:47 Ответить
на сумну, дощову погоду, раптом виглянуло сонце - в как цапів впав гелікоптер.
показать весь комментарий
26.05.2020 09:43 Ответить
Де єнот?!!!
показать весь комментарий
26.05.2020 09:44 Ответить
Вдруге за 8 днів у РФ розбився військовий вертоліт Мі-8: екіпаж загинув - Цензор.НЕТ 6063
показать весь комментарий
26.05.2020 09:44 Ответить
Ну какой же это "трагический инцидент"? Разбился вертолет министерства обороны государства-оккупанта. А это,как говорится -мелочь, но приятно.
показать весь комментарий
26.05.2020 09:45 Ответить
Это какой-то путлеровец-рашист в редакции Цензора засел.
показать весь комментарий
26.05.2020 09:48 Ответить
Жду другой жёсткой посадки - моржовой ...!
показать весь комментарий
26.05.2020 10:21 Ответить
Такі новини завжди супроводжують радість і сум.
показать весь комментарий
26.05.2020 09:46 Ответить
радість що наїбнулися.,а сум що мало пасажирів..
показать весь комментарий
26.05.2020 16:55 Ответить
Хорошая новина и то ,что в орде давно идёт процесс тухлого разложения.Намедни лаптям предложили отдыхать внутри страны,дескать кругом короновирус.На самом деле причина банально проста.У орды нет валюты,чтобы обеспечить международный туризм в обмен на тугрики.Нефть и газ сделали орду внезапно нищей.Хотя они пляшут,что американские нефтегазодобытчики тоже терпят убытки.Орда постоянно тонет в бравурных грёзах.Вот и тут они называют автокатастрофу Ми-8 жёсткой посадкой..хотя все погибли.Кругом одна ложь.Это нам на руку!Но ухо надо держать востро! Загнанная мразь может очень ядовито укусить
показать весь комментарий
26.05.2020 09:47 Ответить
Россия сейчас напоминает змею с перебитым хребтом. Она еще жива и извивается в конвульсиях в придорожной пыли, но нанести смертельный укус еще в состоянии.
показать весь комментарий
26.05.2020 11:23 Ответить
Єнот бляха спить і досі...відвик від пвдісних новин..
показать весь комментарий
26.05.2020 09:47 Ответить
Гарно ранок починається. Чекаємо на приємні новини і ввечері
показать весь комментарий
26.05.2020 09:48 Ответить
Для справедливости - мы не радуемся, когда хреново американцам ( или другим нормальным людям).А вот когда ВКС РФ теряет свои ресурсы, мы на Цензоре пускаем танцующего енота
показать весь комментарий
26.05.2020 10:38 Ответить
Свинособака, Вы еще нас нормальности поучите, видимо, жар от пердака голову болезному перегрел, ггг
показать весь комментарий
26.05.2020 10:47 Ответить
ты похоже недалёкий!!цензор интересует сколько кацапов ,,навернулось"а не сколько ЖЕЛЕЗА в каких либо странах повредилось!!
показать весь комментарий
26.05.2020 09:59 Ответить
"Не мечи икру...". В подобных катастрофах главное не "железо", а люди... "Железо" делается за две-три недели, а лётчика 20 лет растить нужно, тратить деньги на дорогостоящее обучение... Его подготовка стоит, минимум, как несколько подобных "железяк". А теперь России нужно двух новых лётчиков и "бортача" готовить, деньги тратить... Чем больше разобьётся, тем меньше в Украину прилетит, как их самих, так и снарядов с ракетами - на их изготовление тоже деньги нужны...
показать весь комментарий
26.05.2020 10:01 Ответить
Ты "тормоз"? Ты прочитал, о чём я написал?
показать весь комментарий
26.05.2020 10:30 Ответить
А зачем нам смотреть в сторону союзников, мы что с США и НАТО воюем, разве они оккупировали наши территории и убивают наших людей ? Так что пусть кацапы американские самолёты считают это их головная боль.
показать весь комментарий
26.05.2020 10:03 Ответить
Ф35 не падал, был случай с ф22.
показать весь комментарий
26.05.2020 14:49 Ответить
Вдруге за 8 днів у РФ розбився військовий вертоліт Мі-8: екіпаж загинув - Цензор.НЕТ 4946
показать весь комментарий
26.05.2020 09:52 Ответить
Для цензора смерть оккупантов трагедия плять! Страна терпил.
показать весь комментарий
26.05.2020 09:52 Ответить
аха тож так подумал!!такое ощущение что ждут от украинцев скорьби и сожаления!!(никак не могу понять??)
показать весь комментарий
26.05.2020 09:55 Ответить
Выродок какой-то завёлся в редакции.
показать весь комментарий
26.05.2020 09:58 Ответить
Эрдоган мочит в Ливии дронами это дерьмо пачками
показать весь комментарий
26.05.2020 09:54 Ответить
Так должно быть каждый день.
Вдруге за 8 днів у РФ розбився військовий вертоліт Мі-8: екіпаж загинув - Цензор.НЕТ 4018

Вдруге за 8 днів у РФ розбився військовий вертоліт Мі-8: екіпаж загинув - Цензор.НЕТ 5031
показать весь комментарий
26.05.2020 09:55 Ответить
Опять козломордые не стой стороны небо к вертолету приделали!!
показать весь комментарий
26.05.2020 10:23 Ответить
В Солнечной Адыгее выпал 30 сантиметровый снег и повалены деревья 23 мая,Новый год пришел для адыгейцав
показать весь комментарий
26.05.2020 09:56 Ответить
экипаж ликвидирован.
показать весь комментарий
26.05.2020 09:57 Ответить
"Ликвидирован" - это если бы их прикончили. Тут уместней "экипаж мёртв".
показать весь комментарий
26.05.2020 10:02 Ответить
РАБссия РАБссией никогда не занималась.... Это быдло вечно шастает то в Сирии,то в Ливии,то в ЦАР,то в Эфиопии Анголе Мазамбике....,везде нос вонючий суют...Грузия и Украина не исключение....
показать весь комментарий
26.05.2020 10:00 Ответить
Одне слово - орда. Кочують по світу, гидять кругом.
показать весь комментарий
26.05.2020 10:18 Ответить
Тяжєлєє воздуха, шо тут зробиш.
показать весь комментарий
26.05.2020 10:03 Ответить
Крысы Кремля летают даже в Венесуэлу за кокаином... и там этого быдла хватает месте с подлодками сопровождают Иранские танкеры...работнички блин...
показать весь комментарий
26.05.2020 10:06 Ответить
А де, де прекрасні фото???
показать весь комментарий
26.05.2020 10:08 Ответить
ИХТАМНЕТов в Ливии Эрдоган вылечил,драпают к границе с Египтом,навоевались
показать весь комментарий
26.05.2020 10:11 Ответить
Що розбився то - добре, погано, що здохло всього четверо. Тим не менше, єнотик має право на свій "танок переможця".
показать весь комментарий
26.05.2020 10:11 Ответить
Слава чукчам-партизанам! бьют оккупанта в воздухе.
показать весь комментарий
26.05.2020 10:13 Ответить
УРА! УРА! УРА!
Кожен знищений російський фашист - це десятки врятованих людських життів .
Гарна новина .
показать весь комментарий
26.05.2020 10:15 Ответить
Нефть 35 за бокал,РАБссия встаеть с каленкам опять...Катар завадидл цну за газ до 34 долларов.Опять на калени,долго по карте шукал,гдена тот Катар...
показать весь комментарий
26.05.2020 10:17 Ответить
Объемы добычи сокращаются, так что вставание опять откладывается))
показать весь комментарий
26.05.2020 10:25 Ответить
Вдруге за 8 днів у РФ розбився військовий вертоліт Мі-8: екіпаж загинув - Цензор.НЕТ 9958
показать весь комментарий
26.05.2020 10:23 Ответить
то добре
показать весь комментарий
26.05.2020 10:24 Ответить
В советском союзе секса не было,потому и распался....а кричали это Госдеп, Омерика насрала кпSS в пасть,задохнулися от дерьма омериканскага
показать весь комментарий
26.05.2020 10:26 Ответить
Отправить бы всех кацапов в другой мир! Там говорят, что земля пухом и никаких жёстких посадок быть не может, только пушистые...
показать весь комментарий
26.05.2020 10:27 Ответить
Мировая цивилизация была уничтожена несколько раз ядерным оружием,вы думаете лот чегшо столько пустынь с песком и озер морей округлой формы на планете?Ядерная атака и это уже не секрет...
показать весь комментарий
26.05.2020 10:29 Ответить
Может всё-таки метеориты?
показать весь комментарий
26.05.2020 10:37 Ответить
Тебе на РенТВ.
показать весь комментарий
26.05.2020 14:51 Ответить
Ото файно!
показать весь комментарий
26.05.2020 10:32 Ответить
"В результаті зіткнення машини з поверхнею землі екіпаж вертольота загинув."

Забыли указать, что перед столкновением экипаж мужественно лавировал, пытаясь избежать столкновения с землёй, но земля оказалась бандеровской и подло повторяла все маневры аппарата, который, к тому же, оказался тяжелее воздуха, к несчастью.

Штирлиц вышел из кабачка, собираясь направиться в бордель, но уткнулся носом в стену.
"С каких это пор стены в Берлине стали покрывать асфальтом", размышлял великий разведчик.
показать весь комментарий
26.05.2020 10:41 Ответить
Воздух ....все дело в воздухе ....наверно вертолет был тяжелее его
показать весь комментарий
26.05.2020 10:42 Ответить
Ого ! В России коронавирусом болеют даже вертолёты ? ))
показать весь комментарий
26.05.2020 10:44 Ответить
Когда упадет третий Ми, будет совсем ми-ми-мишно.
показать весь комментарий
26.05.2020 10:44 Ответить
Третий раз за месяц. Первый в Крыму в начале мая:

https://ua.krymr.com/a/news-rosiyskyi-pilot-zahynuv-u-krymu/30599628.html ua.krymr.com/a/news-rosiyskyi-pilot-zahynuv-u-krymu/30599628.html

Второй на маааскве:

https://www.interfax.ru/russia/709372 interfax.ru/russia/709372

"Можем повторить". Пожалуйста, не стесняйтесь!!!

P.S. По поводу первого - как говорил Дыркин: "Предупреждали же - не летать в нашем небе".
показать весь комментарий
26.05.2020 10:53 Ответить
Очень хорошо, не могу не порадоваться, но мало! Хочу больше!
показать весь комментарий
26.05.2020 11:36 Ответить
"В России произошел новый трагический инцидент с вертолетом министерства обороны: в результате жесткой посадки на Чукотке погиб экипаж Ми-8"
_Смерть военных из армии оккупанта - это трагедия? Это позиция Цензора, Бутусов?
показать весь комментарий
26.05.2020 11:47 Ответить
Ну просто лень было. Кто -то откопипастил с кац сайтов. Поленился убрать ТРАГИЧЕСКИЙ
Для нас то как раз наоборот- Счастливый случай
Знову нафта обвалиласьб
і знецінились руБліб
щось згоріло, щось розбилось....
З добрим ранком ,москалі
показать весь комментарий
26.05.2020 13:05 Ответить
Да-да, конечно. Поэтому так и не исправили.
показать весь комментарий
26.05.2020 13:27 Ответить
Хорошо .но мало!
показать весь комментарий
26.05.2020 11:51 Ответить
А визитка Яроша нашлась али нет?
показать весь комментарий
26.05.2020 11:58 Ответить
а чого написано "трагический"?
показать весь комментарий
26.05.2020 12:00 Ответить
Бог троицу любит.Ждем продолжения "банкета".
показать весь комментарий
26.05.2020 13:04 Ответить
Логічно,в космос ще ніхто не впав
показать весь комментарий
26.05.2020 14:49 Ответить
 
 